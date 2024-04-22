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Військовослужбовець із контузією отримав 5 років за ґратами за відмову виконати наказ командира форсувати Дніпро

військовий,збір

Військового однієї з бригад морської піхоти засудили до 5 років позбавлення волі за відмову виконати наказ командира, який полягав у необхідності форсувати річку Дніпро та закріпитися в селі Кринки Херсонської області.

Про це йдеться у вироку Снігурівського райсуду Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Що відомо про справу

У матеріалах справи зазначено, що уродженець Івано-Франківщини Юрій М. проходив службу за мобілізацією на посаді стрільця-оператора однієї з бригад морської піхоти. Упродовж 2023 року його бригада брала участь у бойових діях на Донеччині, а восени того ж року опинилися на території Миколаївської та Херсонської областей у складі угрупування "Південь".

Як встановив суд, 5 листопада 2023 року командир роти морської піхоти на шикуванні довів до підлеглих бойовий наказ - вести наступальні дії в напрямку села Кринки та зайняти там перехрестя доріг. При цьому командир роти здійснював відеофіксацію шикування на мобільний телефон.

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Військовий відмовився виконувати наказ командира

Юрій М. публічно заявив про незгоду з наказом командира роти та відмовився його виконувати. Дещо згодом він став фігурантом кримінального провадження за ч. 4 ст. 402 (непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці) Кримінального кодексу. Затримано військовослужбовця було пізніше – 11 грудня. Відмова Юрія М. від виконання наказу була також зафіксована на камеру телефону.

У суді він провину не визнав: пояснив, що не міг виконати наказ командира про висування на Кринки через свій незадовільний фізичний та морально-психологічний стан. Він розповів, що раніше, під час бойових дій, дістав контузію.

За його словами, військовий заздалегідь попередив командирів про погіршення стану здоров’я та просив дозволити пройти йому ВЛК. Однак ВЛК не звернула уваги на його скарги й визнала придатним для проходження військової служби. Відтак, станом на листопад 2023 року Юрій М. почував себе погано, як у фізичному, так і у морально-психологічному стані.

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Обвинувачений заявив, що просив командира прийняти інший наказ, який би він міг виконати. Чоловік раніше ніколи не відмовлявся від виконання бойових завдань.

Крім того, солдат повідомив, що у нього на утриманні є дитина, яка має інвалідність, та бабуся похилого віку, тому просив не призначати йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Військового не підтримали його побратими

Водночас свідки - інші військовослужбовці роти морської піхоти - розповіли, що Юрій М. відмовився виконати наказ командира через страх води. Також очевидці повідомили, що його відмова від виконання наказу негативно вплинула на виконання розпорядження загалом.

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Рішення суду

Суд у рішенні наголосив, що командир (начальник) "має право віддавати підлеглому накази, а підлеглий зобов`язаний їх виконати сумлінно, точно та у встановлений строк".

Відповідно до ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України "військовослужбовець після отримання наказу відповідає: "Слухаюсь" і далі виконує його".

Зрештою, суд визнав чоловіка винним та призначив йому 5 років позбавлення волі. Засуджений військовий ще може подати апеляцію.

Автор: 

суд (11648) військовослужбовці (4703) мобілізація (3019)


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Топ коментарі
+58
немає проблем ??? 450 тис. ментів є на службі в Україні - шманають людей на дорогах за найменше порушення типу номерів у дощ чи сніг не видно, чи швидкість не дай боже, на межі населеного пункту, на 5-10 км перевищив та займаються рекетом, іншими поборами !!! ще приблизно стільки ж в сбу, прокуратурі, судах, депутатів, клерків місцевих рда/ода !!! а захищати Україну має тракторист Іван та сантехінік Петро !!!
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22.04.2024 11:18
+56
Відправляти форсувати річку людину, яка боїться води і не вміє плавати (90%) не є проявом дебілізма командира?...
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22.04.2024 11:15
+48
Законопроєктом 8271 влада надала командирам фактично необмежену владу над підлеглими з повною безвідповідальністю за наслідки.
Звичайно, знаходиться чимало, хто користується на повну.
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22.04.2024 11:10
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Мало дали за відмову виконувати наказ розстріл ухилянт дизертир розстріл повинна бути жорстка дисципліна бо війна не прогулянка
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22.04.2024 12:58 Відповісти
а шанси вижити у бійця повинні бути?
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Як би ж ти показав приклад як виконувати накази правильно.
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22.04.2024 14:32 Відповісти
Стандартна ситуація невиконання наказу, і справедливе покарання. Тим більш що є рішення ВЛК по цій ситуації
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22.04.2024 12:59 Відповісти
Ви вірити в ВЛК))) там сліпі бачать, глухі чують, а Залужний хвора людина. Людина має право чи виконува чи не виконувати приказка дебіла командира
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22.04.2024 13:07 Відповісти
злочинного наказу!!! а наказ на захист неньки - це ж святе... Залужний тримав Остащенко майже 2 роки, хоча через неї стільки лиха було...
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22.04.2024 13:23 Відповісти
А те, що людина боїться води і втоне, то командир відповідальності не несе. Хай командир вежде свої солдатів в бій так буде справедливо, а не як криса ховається за спинами солдатів
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22.04.2024 13:28 Відповісти
ну і чому ви ще не загинули за неньку??? вам що, начхати???
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22.04.2024 15:10 Відповісти
Були вже жукови, сталіни.. Ніхто не засумував за цими покидьками.

довбаний Гітлер і довбаний Гебельс завжди наголошували, що найвища честь і доблесть для любого німця - померти за райх і фатерланд. Додам що ці бункерні пани дуже цікаво закінчили свої політичні кар'єри..
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22.04.2024 13:04 Відповісти
Це армія. наказ командира закон. по другому це не працює.
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22.04.2024 13:14 Відповісти
Покажеш це власним прикладом, а потім будеш писати.
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22.04.2024 14:33 Відповісти
Після цієї війни треба буде багато кого знайти і покарати, як зовнішніх так і внутрішніх ворогів, як русню, так і зрадників, колобків, коррупціонерів, так і таких командирів які бездарно планують операції, не ********** з втратами, за мєдальки. Тому і не має дємбєля, бо як повернуться ці ображені і кантужені то почнеться самосуд... в мене військові завжди асоціювались з голодними солдатами та воєнкомами і зажратими генералами, а після цього взагалі пздц, так не рахуватись з чужими життями... відповісти мають всі від лєйтинанта до генерала і міністра, і за ці варварські закони, де уся вина на солдатах бо не хочуть і не можуть, або на союзничках бо патронів не дають, а от влада та офіцерня герої, що ті що другі військо чмирили і розтягували однаково усі 30 років... більщість наших "полководців" це або після війської кафедри, які нічого не знають і не вміють, або якісь спадкові кого по блату, а бо за родинною традицією прилаштували до війська, яке так і залишилось совком, де люди то розходник... після цієї війни живих героїв майже не залишиться, кого вб'ють, кого посадять, і це як і рядові так і офіцери... як там в японців - не буває поганих солдат, тільки погані генерали, якось так...
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22.04.2024 13:20 Відповісти
Так Мар'яна Безугла пропонувала записати в законі право командира розстрілювати підлеглого за невиконання бойового наказу.
А тут 5 років.
Апеляція скоротить до 3-х з половиною, то й вийде по УДЗ через два роки. Якраз і війна скінчиться.
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22.04.2024 13:22 Відповісти
якщо вони почнуть щє й ухилянтів саджати, то тюрем не вистачить, а чим їх годувати, усе одно їх амністують, бо хтось має працювати, а на наступних виборах в нас точно буде новий президент))) цей вже пірвався)))
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22.04.2024 13:25 Відповісти
Ніхто їх масово саджати не буде - хіба що вибірково , аби інших налякати
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22.04.2024 13:28 Відповісти
швидше за все так) після того як претенденти на військову службу зрозуміють що їм загрожує у разі не виконання наказу, то бажаючих втекти чи просто посидіти у в'язниці стане більше)))
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22.04.2024 13:38 Відповісти
Ви навіть не уявляєте скільки вже є таких - от тільки наші ЗМІ про це не кажуть ...
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22.04.2024 13:43 Відповісти
НОВИЙ??))) НА КШТАЛТ ЯНЕКА ВИБЕРУТЬ...АБО ТАК ЯК У ГРУЗІЇ БУДЕ..НА ЦЕЙ ПОСТ ЛАШТУЄТЬСЯ РОЗУМКОВ, ЯКИЙ НЕ РАЗУ ГРУБО НЕ ГАВКНУВ В БІК КРЕМЛЯ...
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22.04.2024 14:07 Відповісти
Виберуть? Призначать!)
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23.04.2024 12:53 Відповісти
Побратими вперед!
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22.04.2024 13:25 Відповісти
Ну тут дело такое, если не поддержали побратимы, тогда наверно заслужено, а про контузию он наверно навешал лапши. Так что вроде заслужено. Если бы побратимы все вместе сказали что командир не в адеквате, или что человеку реально было плохо, то другое дело, а тут считай они его и засудили.
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22.04.2024 13:32 Відповісти
Також очевидці повідомили, що його відмова від виконання наказу негативно вплинула на виконання розпорядження загалом. Джерело:

Сразу видно что авторитетный боец. И авторитет больше чем у командира.
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22.04.2024 13:42 Відповісти
Зелені дебіли прийнявши Закон 8271, а також закон 10449( без демобілізацій, і ротацій), зробили з Армії безправне рабство, а потім ці довбні задаються питанням: а чого всі під служби ухиляються? Чому всі чоловіки готові топитися в Тисі, аби тільки в армію не йти? Ось вам наглядний приклад, і це тілкьи одиночний випадок. Де написано, чи в якому законі записано, що солдат зобов'язаний виконувати завідомо злочинний наказ? Бардак повний, бардак у всьому
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22.04.2024 13:46 Відповісти
У Конституції написано що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Але жодної відповідальності за видачу злочинних і безглуздих нереалістичних наказів ця така ж злочинна неукраїнська влада не встановила, бо вороги для них це українці, проти українців вони разом з кацапами воюють
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23.04.2024 12:58 Відповісти
КОМІСІЇ НЕ СПИСУЮТЬ КОНТУЖЕНИХ І НЕ ПЕРЕВОДЯТЬ В СПОКІЙНІШІ МІСТА СЛУЖБИ..КОНТУЗІЙ У ДЕКОГО ДУЖЕ БАГАТО...ПОТРІБНО КОМІССІЇ ВСІ НА ВІЙНУ, А КОНТУЖЕНИХ ІЗРАНЕНИХ НА МІСТО КОМІСІЙ... РОЗПИСУВАТИ НЕ БУДУ...БО КОЖЕН МАЄ ЗНАЙОМИХ ЧИ РІДНИХ. ЯКІ ПРОХОДИЛИ КОМІСІЇ ОПІСЛЯ ПОРАНЕНЬ...
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22.04.2024 14:05 Відповісти
Бо оті комісії не несуть жодної відповідальності тому таке і відбувається.
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22.04.2024 15:04 Відповісти
І шашличні мавпи ще будуть щось розказувати про кацапські іпсо проти мобілізації ? Ви розумієте в яку дупу нас загнали дєрьмаки? У людини залишилось три варіанти:
- піти на фронт і загинути під керівництвом м'ясника і піарника
- піти на фронт, відмовитись від безглуздого наказу померти і отримати 5 років тюрми
- не піти у військомат, не приходити по повістці, не оновлювати дані і отримати 3 роки умовно або рік чи скільки там тюрми.
Ну бл прям не знаю , що ж будуть вибирати?
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22.04.2024 14:16 Відповісти
"не піти у військомат, не приходити по повістці, не оновлювати дані і отримати 3 роки умовно або рік чи скільки там тюрми." _зараз все частіше дають 3 роки реальних ,а не умовних. І в новому законі про мобілізацію- є про мобілізацію засуджених і зеків
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23.04.2024 00:56 Відповісти
Навіть в козлостані зеків не забирали примусово. Хоча в нашому шашликостані все можливо.
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23.04.2024 06:47 Відповісти
За оновленим законом про мобілізацію замість 3 років набагато посилили відповідальність
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23.04.2024 13:02 Відповісти
тим більше
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23.04.2024 14:47 Відповісти
Якщо є дитина з інвалідністю, і є свідки що він писав рапорт, який зняв на відео, командир повинен звільнити бійця.
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22.04.2024 14:29 Відповісти
Як взагалі його в ЗСУ взяли?! Тут відповідальність має нести і ТЦК!
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22.04.2024 15:02 Відповісти
Це не суд над військовим , а судилище і я не дивуюсь , чому люди тікають від служби при злочинній владі і їх суддів 😡
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22.04.2024 15:06 Відповісти
Командир (фотограф)роти - просто Жуков
Какие командири таки вояки
Все ето подстава
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22.04.2024 15:10 Відповісти
Підхід до військовослужбовців ЗСУ, як до м'яса ркка часів жюкова у часи - та у всі часи керування комуняками армією. А ще коли мобілізованим під 60 і вже дуже великий перелік шкідників здоров'я - а більшість молоді сотнями тисяч виїзджає та виїхала до Европи - то Україні - гаплик. Як там хтось сказав з знаючих - до кінця 24 року з Україною буде скінчено.
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22.04.2024 15:15 Відповісти
що у нього на утриманні є дитина, яка має інвалідність, та бабуся похилого віку Джерело:

5 років...
М-мотивація.
Держава турбується про тебе та твоїх рідних.
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22.04.2024 15:19 Відповісти
Из война, сделали зека.Третий год войны. Не Долбоебы?
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22.04.2024 18:31 Відповісти
Також очевидці повідомили, що його відмова від виконання наказу негативно вплинула на виконання розпорядження загалом. Джерело:

На той хер це взагалі так детально висвітлювати? На радість кацапам, щоб поповнили арсенал можливостей психологічного впливу на вже повністю керовану в майбутньому масу?
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22.04.2024 20:16 Відповісти
А чи варто вважати загиблого при виконанні наказу таким, що не виконав наказ?
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22.04.2024 21:01 Відповісти
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