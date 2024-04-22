Військовослужбовець із контузією отримав 5 років за ґратами за відмову виконати наказ командира форсувати Дніпро

Військового однієї з бригад морської піхоти засудили до 5 років позбавлення волі за відмову виконати наказ командира, який полягав у необхідності форсувати річку Дніпро та закріпитися в селі Кринки Херсонської області.

Про це йдеться у вироку Снігурівського райсуду Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Що відомо про справу

У матеріалах справи зазначено, що уродженець Івано-Франківщини Юрій М. проходив службу за мобілізацією на посаді стрільця-оператора однієї з бригад морської піхоти. Упродовж 2023 року його бригада брала участь у бойових діях на Донеччині, а восени того ж року опинилися на території Миколаївської та Херсонської областей у складі угрупування "Південь".

Як встановив суд, 5 листопада 2023 року командир роти морської піхоти на шикуванні довів до підлеглих бойовий наказ - вести наступальні дії в напрямку села Кринки та зайняти там перехрестя доріг. При цьому командир роти здійснював відеофіксацію шикування на мобільний телефон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вдарили цеглиною по голові та пограбували: У Києві судитимуть двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на військового. ФОТО

Військовий відмовився виконувати наказ командира

Юрій М. публічно заявив про незгоду з наказом командира роти та відмовився його виконувати. Дещо згодом він став фігурантом кримінального провадження за ч. 4 ст. 402 (непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці) Кримінального кодексу. Затримано військовослужбовця було пізніше – 11 грудня. Відмова Юрія М. від виконання наказу була також зафіксована на камеру телефону.

У суді він провину не визнав: пояснив, що не міг виконати наказ командира про висування на Кринки через свій незадовільний фізичний та морально-психологічний стан. Він розповів, що раніше, під час бойових дій, дістав контузію.

За його словами, військовий заздалегідь попередив командирів про погіршення стану здоров’я та просив дозволити пройти йому ВЛК. Однак ВЛК не звернула уваги на його скарги й визнала придатним для проходження військової служби. Відтак, станом на листопад 2023 року Юрій М. почував себе погано, як у фізичному, так і у морально-психологічному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" ініціює зміни до закону про мобілізацію щодо термінів служби, ротації та скасування 100% броні для силовиків

Обвинувачений заявив, що просив командира прийняти інший наказ, який би він міг виконати. Чоловік раніше ніколи не відмовлявся від виконання бойових завдань.

Крім того, солдат повідомив, що у нього на утриманні є дитина, яка має інвалідність, та бабуся похилого віку, тому просив не призначати йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Військового не підтримали його побратими

Водночас свідки - інші військовослужбовці роти морської піхоти - розповіли, що Юрій М. відмовився виконати наказ командира через страх води. Також очевидці повідомили, що його відмова від виконання наказу негативно вплинула на виконання розпорядження загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Додаткові ризики на передовій": у Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 тис. грн

Рішення суду

Суд у рішенні наголосив, що командир (начальник) "має право віддавати підлеглому накази, а підлеглий зобов`язаний їх виконати сумлінно, точно та у встановлений строк".

Відповідно до ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України "військовослужбовець після отримання наказу відповідає: "Слухаюсь" і далі виконує його".

Зрештою, суд визнав чоловіка винним та призначив йому 5 років позбавлення волі. Засуджений військовий ще може подати апеляцію.