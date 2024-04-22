Мешканців окупованих територій Херсонщини закликають уникати скупчень російських військових та їхніх пособників

Мешканців тимчасово окупованої частини Херсонщини закликають триматися подалі від скупчень російських військових чи осіб, які з ними співпрпцюють.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Звертаюсь до всіх жителів тимчасово окупованих громад Херсонщини, особливо, тих, що знаходяться в безпосередній близькості з Дніпром. Немає нічого важливішого за життя людини. Це - найвища цінність. Ваші життя - цінність для України. Буде ласка, будьте обачні та обережні. Тримайтесь подалі від скупчень російських військових чи колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Також він розповів про те, що більшість російських військових чи силовиків переодяглися в цивільне та переміщуються на цивільних автівках. За гуманітарними конвоями вони часто приховують переміщення живої сили та зброї.

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"Бачите в повітрі дрон - знайдіть безпечне місце і покиньте територію. Росіяни вдаються до провокацій і можуть атакувати мирних людей.

"Тиха окупація" - далеко не тиха. Російські снаряди щодня летять по громадах лівобережжя, забираючи людські життя. "Прилетіти" може в будь-яку мить. Тому цінуйте своє життя! Ви ж бачите, що на цю нечисть відкрито "полювання" і українська армія робить все, щоб вас звільнити. Вірте в ЗСУ! Вірте в Україну!" - закликав Соболевський.

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