Одна людина загинула внаслідок артобстрілу Красногорівки на Донеччині, - ОВА
Росіяни обстріляли місто Красногорівка в Донецькій області з артилерії, внаслідок цього загинула одна людина.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни обстріляли місто сьогодні вдень - убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки.
Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка - інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ - наслідки обстрілу встановлюємо
"Росіяни знову і знову б'ють по цивільних. Залишатися в області небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликав Філашкін.
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