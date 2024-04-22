Одна людина загинула внаслідок артобстрілу Красногорівки на Донеччині, - ОВА

Росіяни обстріляли місто Красногорівка в Донецькій області з артилерії, внаслідок цього загинула одна людина.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни обстріляли місто сьогодні вдень - убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки.

Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка - інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ - наслідки обстрілу встановлюємо

"Росіяни знову і знову б'ють по цивільних. Залишатися в області небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликав Філашкін.

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