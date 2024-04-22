Дві людини загинули внаслідок обстрілу окупантами Херсонщини

Унаслідок ворожих обстрілів Каховського району Херсонської області загинули двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.





"22 квітня у населених пунктах деокупованої частини Каховського району встановлено факти загибелі двох чоловіків 85 та 50 років, які отримали поранення, не сумісні із життям, через російські обстріли", - йдеться в повідомленні.

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