Дві людини загинули внаслідок обстрілу окупантами Херсонщини
Унаслідок ворожих обстрілів Каховського району Херсонської області загинули двоє цивільних чоловіків.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"22 квітня у населених пунктах деокупованої частини Каховського району встановлено факти загибелі двох чоловіків 85 та 50 років, які отримали поранення, не сумісні із життям, через російські обстріли", - йдеться в повідомленні.
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