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Новини Агресія Росії проти України
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Дві людини загинули внаслідок обстрілу окупантами Херсонщини

херсонщина

Унаслідок ворожих обстрілів Каховського району Херсонської області загинули двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"22 квітня у населених пунктах деокупованої частини Каховського району встановлено факти загибелі двох чоловіків 85 та 50 років, які отримали поранення, не сумісні із життям, через російські обстріли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мешканців окупованих територій Херсонщини закликають уникати скупчень російських військових та їхніх пособників

Автор: 

обстріл (28183) Херсонська область (5698)


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