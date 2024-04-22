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Росія зруйнувала понад 210 об’єктів портової інфраструктури, - Мінвідновлення

термінал,чорноморськ

Понад 210 цивільних об’єктів портової інфраструктури в Україні було повністю або частково зруйновано в результаті російських атак станом на 2024 рік. Багато з цих об’єктів вже відновили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції "Відбудова України".

"Це ми говоримо виключно про цивільні об'єкти портової територіальної структури, їх понад 210", – зауважив Васьов.

Водночас заступник міністра додав, що багато з цих об’єктів вже відновили.

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Однак, за його словами, держава продовжує підтримувати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для експорту. Васьков наголосив, що і держава, і приватний бізнес, докладають зусиль, аби мати найбільшу кількість можливих альтернативних шляхів.

Автор: 

порт (2037) Міністерство розвитку громад і територій (138) руйнування (253)


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Нужно пропорционально от зеркалить,чтоб твари свинорусы поняли ,что такое остаться без крова ,без придприемства ,без мирной жизни. Жаль что политканы .......... сволочи двуличные. НЕ ДОЛЖНО быть всей это хрени библейской подставь левую щёку ,если ударили по правой. ДОЛЖНО БЫТЬ ОКО ЗА ОКО ,только кратно возведённое М3,а лучше в 10 степени.
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22.04.2024 22:23 Відповісти
 
 