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Новини
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Темп поставок зброї до України збільшився, - голова Військового комітету Євросоюзу Брігер

брігер

Голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер заявив, що темп поставок зброї до України зріс.

Передає слова Брігера Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що темп збільшився. Ми перебуваємо у вирішальному моменті, як сказали всі міністри, і я вважаю, що сигнал про необхідність діяти швидше і ефективніше дійсно був отриманий", - сказав генерал.

Брігер також привітав рішення Палати представників США щодо виділення Україні нового пакета допомоги.

"Це означає, що задоволення нагальних потреб України є пріоритетом на найближчі місяці. І це буде важливо, перш за все, для того, щоб перешкодити широкому російському наступу влітку та зупинити його", - підкреслив Брігер.

За його словами, Україна потребує, у першу чергу, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. "Крім того, звичайно, запчастини, пускові установки та обладнання всіх видів. Але найголовніше - це протиповітряна оборона, це стало зрозуміло і це буде визначальним на найближчі місяці", - додав Брігер.

Окремо було обговорено також "захист цих поставок в Україну".

Читайте: В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Це один з критеріїв вступу до ЄС

Автор: 

зброя (7433) Євросоюз (13310) поставки (269)


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Топ коментарі
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Збройні сили України мають 2000 снарядів на день, повідомляє британський аналітичний центр Royal United Services Institute (Rusi).

На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.

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23.04.2024 01:03
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О чём ОНИ все говорят? Да БАЗЫ США ,вот через дорогу с ЕС стоят ,там все вооружение для ВСУ. О чём ОНИ ? Все ждали ,голосования ,ЗАДЕРЖКИ ОТ ЗАПАДА не будет ,НЕХЕР НА ЗАПАД КИВАТЬ. А ВОТ У ЗЕРМАКА, Сирского возможно ВСЕ ,ЩО хремлю угодно.
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22.04.2024 23:53 Відповісти
Аха, прямо валит с ног.
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23.04.2024 00:06 Відповісти
Not enough? Produce more domestic weapons then and tell the collective West to fuck off. Easy solution.
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23.04.2024 03:18 Відповісти
Вот лично твоё мнение никому в х*р не уперлось. Верните ядерку на 100 лярдов в ценах 90-х, должок.
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23.04.2024 15:04 Відповісти
Відмінно, відчуваю скоро наступ буде.
Ще мобиків наберуть і влітку можна знову на Крим!
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23.04.2024 00:21 Відповісти
Было бы прекрасно, если так.
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23.04.2024 00:40 Відповісти
Збройні сили України мають 2000 снарядів на день, повідомляє британський аналітичний центр Royal United Services Institute (Rusi).

На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.

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23.04.2024 01:03 Відповісти
На графіку
"Commitment" (Обязательство) - это действие или обещание, сделанное с целью осуществления определенных действий в будущем"

немає від США поставок зброї на 45.6млрд
через 5-7 років - буде така сума, коли заключать та виконають USAI контракти
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23.04.2024 01:21 Відповісти
Україна здає позиції - темп поставок збільшився, Україна відбиває позиції - темп поставок зменшився.
Логічно, хєрлі. Одразу видно як всі хочуть перемогти рашу.
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23.04.2024 01:39 Відповісти
Why don't you go a fight for Ukraine then, rather than committing to be a Ukrainian supporter online?
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23.04.2024 03:22 Відповісти
If I only know who you are and why it bothers you so much...
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23.04.2024 04:17 Відповісти
It's "If I only KNEW..." Learn English. It's so much better than learning russian. 😁
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23.04.2024 04:59 Відповісти
Я англійську вивчу, ти не переживай, це вже не перша і не остання мова, яку я вивчу. Але я радий, що тобі так мало треба щоб самоствердитися.
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23.04.2024 05:56 Відповісти
А fool such as you there never was
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23.04.2024 06:27 Відповісти
Доброго Ранку
❗️Велика Британія оголосила про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні на $617 млн:

▪️60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
▪️понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові Storm Shadow;
▪️понад 400 одиниць техніки, з них 160 Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
▪️майже 4 мільйони *********** до стрілецької зброї.
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23.04.2024 06:24 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/23/7452476/ КМВА: Все дроны, атаковавшие Киев, уничтожены
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23.04.2024 07:39 Відповісти
полгода сопли жевали,выжидали чья возьмёт,и только сейчас проснулись....
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23.04.2024 07:53 Відповісти
 
 