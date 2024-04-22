Темп поставок зброї до України збільшився, - голова Військового комітету Євросоюзу Брігер
Голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер заявив, що темп поставок зброї до України зріс.
Передає слова Брігера Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я можу сказати, що темп збільшився. Ми перебуваємо у вирішальному моменті, як сказали всі міністри, і я вважаю, що сигнал про необхідність діяти швидше і ефективніше дійсно був отриманий", - сказав генерал.
Брігер також привітав рішення Палати представників США щодо виділення Україні нового пакета допомоги.
"Це означає, що задоволення нагальних потреб України є пріоритетом на найближчі місяці. І це буде важливо, перш за все, для того, щоб перешкодити широкому російському наступу влітку та зупинити його", - підкреслив Брігер.
За його словами, Україна потребує, у першу чергу, системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. "Крім того, звичайно, запчастини, пускові установки та обладнання всіх видів. Але найголовніше - це протиповітряна оборона, це стало зрозуміло і це буде визначальним на найближчі місяці", - додав Брігер.
Окремо було обговорено також "захист цих поставок в Україну".
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На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.
"Commitment" (Обязательство) - это действие или обещание, сделанное с целью осуществления определенных действий в будущем"
немає від США поставок зброї на 45.6млрд
через 5-7 років - буде така сума, коли заключать та виконають USAI контракти
Логічно, хєрлі. Одразу видно як всі хочуть перемогти рашу.
❗️Велика Британія оголосила про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні на $617 млн:
▪️60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
▪️понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові Storm Shadow;
▪️понад 400 одиниць техніки, з них 160 Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
▪️майже 4 мільйони *********** до стрілецької зброї.