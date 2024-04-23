В України будуть сотні мільйонів гривень для зміцнення обороноздатності, якщо перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану, - Юрчишин

В України буде достатньо грошей для зміцнення обороноздатності, якщо припинити фінансувати політичні партії під час воєнного стану.

Про це Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є сотні мільйонів гривень для зміцнення нашої обороноздатності. Достатньо просто перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану", - підкреслив він.

За його словами На 2024-й рік у бюджеті закладено 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій "Слуга народу", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос".

"Слава Богу, забороненій опежезе нічого хорошого не передбачено", - додав голова комітету.

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Юрчишин заявив, що не розуміє "для чого такі суми потрібні політичним партіям під час війни".

"У 2017-у я був ініціатором того, аби держава прозоро надавала гроші парламентським силам, звільняючи їх від впливу олігархів. Однак зараз немає ніякої партійної діяльності під час війни, то ж це точно не на часі. Усі можливі ресурси потрібно спрямувати на фронт. Ми маємо вижити! Буде Україна вільною від рашистів - буде можливість партійної діяльності. А поки що будь-яка політична агітація та партійні витрати - це марнотратство", - наголосив політик.

Він повідомив, що разом з колегами зареєстрував законопроєкт #11189. Згідно з ним, усі кошти на фінансування партій будуть направлені на ЗСУ.

"Думаю, це найкращий жест поваги війську від парламенту", - резюмував Юрчишин.

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