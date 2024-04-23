В України будуть сотні мільйонів гривень для зміцнення обороноздатності, якщо перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану, - Юрчишин
В України буде достатньо грошей для зміцнення обороноздатності, якщо припинити фінансувати політичні партії під час воєнного стану.
Про це Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є сотні мільйонів гривень для зміцнення нашої обороноздатності. Достатньо просто перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану", - підкреслив він.
За його словами На 2024-й рік у бюджеті закладено 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій "Слуга народу", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос".
"Слава Богу, забороненій опежезе нічого хорошого не передбачено", - додав голова комітету.
Юрчишин заявив, що не розуміє "для чого такі суми потрібні політичним партіям під час війни".
"У 2017-у я був ініціатором того, аби держава прозоро надавала гроші парламентським силам, звільняючи їх від впливу олігархів. Однак зараз немає ніякої партійної діяльності під час війни, то ж це точно не на часі. Усі можливі ресурси потрібно спрямувати на фронт. Ми маємо вижити! Буде Україна вільною від рашистів - буде можливість партійної діяльності. А поки що будь-яка політична агітація та партійні витрати - це марнотратство", - наголосив політик.
Він повідомив, що разом з колегами зареєстрував законопроєкт #11189. Згідно з ним, усі кошти на фінансування партій будуть направлені на ЗСУ.
"Думаю, це найкращий жест поваги війську від парламенту", - резюмував Юрчишин.
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Від нього точно хуже нє будєт і стабільність з порядочком.
Ну і реклямку про аренду гаража можна поклеїти.
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
В Україні також під час воєнного стану немає ніякої свободи слова. А також немає незалежного парламенту.
Тож треба закрити комітет того чого не існує в природі і ширше - закрити ВР і відправити депутатів на фронт. Все одно все віце-король України та його регент вирішують із 6-ма ефективними баронами.
В котрій школі навчався та де саме? Хто батьки?
Я розумію Юрчишина , коли ти спонсоруєшься тим олігархом , який Брайена Мея й Пола Макартні привозив у Київ й Харків , або у чеха Томаша Фіалу , то може не так соромно . Але ж ЕС один Пєтя не потягне , а лідерку "Батьківщини" з міліардерши в дрібну міліонершу йще кучмо зробив й тепер вона щильно приховує дрібні залишки ... Я кажу про опозиційні партії . Але усі ці "зайві" знання дійсності заважає поважати особисто Юрчишина . Чепати тих , хто й так ледь-ледь тримається через відсутність потужного олігархату , який ці сили підтримує -- дуже соромно в контексті відсутності чепання влади ...
Цікавим для мене й новим виявився той факт, що Київ на переяслові здали московитам (це відомо усім) , а ось Ірпень до 3-го розділу Польше був часткою Жечі й мені показували нотаріальний документ кінця 18 століття , яких видали поляки на земельну ділянку ... Московити в 2022 в березні той дім зруйнували -- родину врятував погреб . Й тому я йще в квітні знав , що кладовище московитьською бронетехніки в самому центрі Ірпеня влаштував не ЗСУ , а тероборона Ірпеня . Але ж до ірпенців вони не дотягнулися й не захопили місто й тому відігралися на жителях захопленої Бучи та Іванкова . То була цілєспрямованна акція саме проти цівільних жителів київщини за їх особливу "гостинність" . То ж був йще такий час , коли більшість орків щиро вірила в зустріч квітами . Бо їм же мертветчук не розповів , как йще при ібуковичу голови рад були в удень "канкрєтними пацанамі" , а у вечьорі в межах родини й друзів люто ненавіділи "донецьких" й саме через те бандюкам в війні з Майданом не допомогло закриття метро в Київі . Бо люди їхали з Боярки , з Баришевки , з Тетіріва й з Вижгорода а його же партійці в області соромилися й саботували робити його вказівки .
Характерне відео -- царьов розповідає скабеєвий , мовляяв прихильників рюзькага міра є тисячи у Лвові , а ця хвойда б"є його по-носу вологою гарчіркою : не бреши ***** , ми столька пацанофф пАтєрялі із-за вашєй "наводкі" ... Ти плять ***** походь по запоріжжю чи по херсонщини без автоматників охорони й я подивлюся скільки хвилин ти проживешь в такому вигляді . Мене йще херсонці щиро здивували , а ось жителі київщини -- аж ніяк .
Але ж нагадаю, що з того , що Кацуба народився у Львові -- носить абсолютно галичанську ідентичність , включаючи -- характерне призвище . Так що місце народження це лише вказівка на тенденцію , але точно не остоточний "вирок" .
Я ж не акцентуюсь на місці народження бо віслюк, народжений у конюшні- це ж не арабський скакун? А наголошую, що будь-яка держморда чи в даному випадку депутат Верховної Ради, не мав би подавати лише частину біографії, котра йому до вподоби?
Так ось, яким макаром у вЗесвіті зе!стрижня, але в епоху інтернету, можливий факт напівправди у цифровому світі? Які кошти та зв'язки із потугами, потрібно прикласти, щоб приховати не бажану для себе інформацію? Якою повинна ж бути реальність про це, щоб соромитись своїх батьків чи місце перебування аж до 17-ти років?
Він би ще запропонував перестати красти та фінансувати Телемудафон та серіали з бюджету.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
23.04.2024 789 доба війни
22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
(по темі 22.03.2024 10.01.2024)
Співпадіння…
Звільнювати і до війська, тим більш що вчити їх нічому не треба (а то також немалі кошти), бо вони тому навчені.
Опу розпустити і на ВЛК, бо законом в Уа є парламентська республіка. + Після травня туди ж направити і президента за кінцем терміну.
Це що,створив партійку і тобі будуть платити? Нормальний бізнес!