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Новини
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В України будуть сотні мільйонів гривень для зміцнення обороноздатності, якщо перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану, - Юрчишин

юрчишин

В України буде достатньо грошей для зміцнення обороноздатності, якщо припинити фінансувати політичні партії під час воєнного стану.

Про це Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є сотні мільйонів гривень для зміцнення нашої обороноздатності. Достатньо просто перестати фінансувати політичні партії під час воєнного стану", - підкреслив він.

За його словами На 2024-й рік у бюджеті закладено 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій "Слуга народу", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос".

"Слава Богу, забороненій опежезе нічого хорошого не передбачено", - додав голова комітету.

Читайте: Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Юрчишин заявив, що не розуміє "для чого такі суми потрібні політичним партіям під час війни".

"У 2017-у я був ініціатором того, аби держава прозоро надавала гроші парламентським силам, звільняючи їх від впливу олігархів. Однак зараз немає ніякої партійної діяльності під час війни, то ж це точно не на часі. Усі можливі ресурси потрібно спрямувати на фронт. Ми маємо вижити! Буде Україна вільною від рашистів - буде можливість партійної діяльності. А поки що будь-яка політична агітація та партійні витрати - це марнотратство", - наголосив політик.

Він повідомив, що разом з колегами зареєстрував законопроєкт #11189. Згідно з ним, усі кошти на фінансування партій будуть направлені на ЗСУ.

"Думаю, це найкращий жест поваги війську від парламенту", - резюмував Юрчишин.

Також читайте: Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що телемарафон змінив формат, то треба буде думати над його завершенням, - Юрчишин

Автор: 

ВР (14941) парламент (2364) фінансування (3089) Юрчишин (153)


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Топ коментарі
+23
В першу чергу потрібно ліквідувати телемараФон ,
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
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23.04.2024 23:17
+16
А дебіломарафон ? то і омерика не буде потрібна
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23.04.2024 23:12
+8
Треба заборонити усі дорожні роботи,окрім ямкового ремонту, покращення фасадів будинків, висадки дерев. Усі гроші відсилати військовим. У Кривому Розі на повну асфальтують декілька вулиць , покращують фасади будинків на Гагаріна. Ганьба.
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23.04.2024 23:17
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А дебіломарафон ? то і омерика не буде потрібна
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23.04.2024 23:12 Відповісти
И закрыть их все нахрен, все равно толку от них нет. Оставить одну.
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23.04.2024 23:12 Відповісти
Вы тоже за зеленского голосовали ?
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23.04.2024 23:16 Відповісти
У таких товарищів фонарний стовп - безпрограшний вибір.
Від нього точно хуже нє будєт і стабільність з порядочком.

Ну і реклямку про аренду гаража можна поклеїти.
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23.04.2024 23:39 Відповісти
Селянсько-робочу аграрну топову партію СРАТь на чолі з Симоненко-Тимошенко для втілення вологих мрій люмпен-пролетаріату про "взять і всьо подєліть".
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23.04.2024 23:36 Відповісти
Треба заборонити усі дорожні роботи,окрім ямкового ремонту, покращення фасадів будинків, висадки дерев. Усі гроші відсилати військовим. У Кривому Розі на повну асфальтують декілька вулиць , покращують фасади будинків на Гагаріна. Ганьба.
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23.04.2024 23:17 Відповісти
цур вас, там зростав лідор взесвіту та половина видатних потвор його оточення...
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24.04.2024 01:29 Відповісти
В першу чергу потрібно ліквідувати телемараФон ,
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
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23.04.2024 23:17 Відповісти
Про це Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у своєму

В Україні також під час воєнного стану немає ніякої свободи слова. А також немає незалежного парламенту.
Тож треба закрити комітет того чого не існує в природі і ширше - закрити ВР і відправити депутатів на фронт. Все одно все віце-король України та його регент вирішують із 6-ма ефективними баронами.
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23.04.2024 23:21 Відповісти
свобода слова- це коли хрін зрозумієш де насправді: народився Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельська область, РРФСР, СРСР) чи Родился 14 октября 1980 во Львове.
В котрій школі навчався та де саме? Хто батьки?
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24.04.2024 01:39 Відповісти
Вже давно були чутки, що рівно половина "Голосу" продалась Єрмаку -- не завжди було зрозуміло -- яка . Теперь очевидно хто й як . Бо в усіх країнах парламент це моговий центр прийняття рішень , а голов якихось адміністрації хто назове такого при Байдені , чи при Макроні ... Де бюжет адміністрації бере міліард ?!
Я розумію Юрчишина , коли ти спонсоруєшься тим олігархом , який Брайена Мея й Пола Макартні привозив у Київ й Харків , або у чеха Томаша Фіалу , то може не так соромно . Але ж ЕС один Пєтя не потягне , а лідерку "Батьківщини" з міліардерши в дрібну міліонершу йще кучмо зробив й тепер вона щильно приховує дрібні залишки ... Я кажу про опозиційні партії . Але усі ці "зайві" знання дійсності заважає поважати особисто Юрчишина . Чепати тих , хто й так ледь-ледь тримається через відсутність потужного олігархату , який ці сили підтримує -- дуже соромно в контексті відсутності чепання влади ...
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24.04.2024 02:40 Відповісти
однозначно, що краще зализувати їх на смерть, оскільки холопам не потрібно знати й чіпати родовід такого борцюна?
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24.04.2024 11:22 Відповісти
Ну , припустимо , Юрчишин це виключно українско-галицьке призвище ... Як до речі й Цвигун він же Віктор Суворов , хоча він народився на далекому сході . Бо батько його теж був офіцером РККК . Це такий натяк як можно було українцю народитися десь "на болотАх" . Дідусь моєї поточної жінки -- полковник . Мама її народилася йще у Черкаський області , але молодша сестра мами (тітка) -- вже в білорусі . А старший брат -- у Ірпені . Бо род їде з Ірпеня , куди на пенсії уся родина й повернулася . Призвища усі українськи , ідетефікація - виключно .
Цікавим для мене й новим виявився той факт, що Київ на переяслові здали московитам (це відомо усім) , а ось Ірпень до 3-го розділу Польше був часткою Жечі й мені показували нотаріальний документ кінця 18 століття , яких видали поляки на земельну ділянку ... Московити в 2022 в березні той дім зруйнували -- родину врятував погреб . Й тому я йще в квітні знав , що кладовище московитьською бронетехніки в самому центрі Ірпеня влаштував не ЗСУ , а тероборона Ірпеня . Але ж до ірпенців вони не дотягнулися й не захопили місто й тому відігралися на жителях захопленої Бучи та Іванкова . То була цілєспрямованна акція саме проти цівільних жителів київщини за їх особливу "гостинність" . То ж був йще такий час , коли більшість орків щиро вірила в зустріч квітами . Бо їм же мертветчук не розповів , как йще при ібуковичу голови рад були в удень "канкрєтними пацанамі" , а у вечьорі в межах родини й друзів люто ненавіділи "донецьких" й саме через те бандюкам в війні з Майданом не допомогло закриття метро в Київі . Бо люди їхали з Боярки , з Баришевки , з Тетіріва й з Вижгорода а його же партійці в області соромилися й саботували робити його вказівки .
Характерне відео -- царьов розповідає скабеєвий , мовляяв прихильників рюзькага міра є тисячи у Лвові , а ця хвойда б"є його по-носу вологою гарчіркою : не бреши ***** , ми столька пацанофф пАтєрялі із-за вашєй "наводкі" ... Ти плять ***** походь по запоріжжю чи по херсонщини без автоматників охорони й я подивлюся скільки хвилин ти проживешь в такому вигляді . Мене йще херсонці щиро здивували , а ось жителі київщини -- аж ніяк .
Але ж нагадаю, що з того , що Кацуба народився у Львові -- носить абсолютно галичанську ідентичність , включаючи -- характерне призвище . Так що місце народження це лише вказівка на тенденцію , але точно не остоточний "вирок" .
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24.04.2024 12:55 Відповісти
Дякую за таку розгорнуту відповідь, але... Ви, геть не акцентуєтесь на моєму питанні, а тільки намагаєтесь дати відповідь на власне сприйняття запитання...
Я ж не акцентуюсь на місці народження бо віслюк, народжений у конюшні- це ж не арабський скакун? А наголошую, що будь-яка держморда чи в даному випадку депутат Верховної Ради, не мав би подавати лише частину біографії, котра йому до вподоби?
Так ось, яким макаром у вЗесвіті зе!стрижня, але в епоху інтернету, можливий факт напівправди у цифровому світі? Які кошти та зв'язки із потугами, потрібно прикласти, щоб приховати не бажану для себе інформацію? Якою повинна ж бути реальність про це, щоб соромитись своїх батьків чи місце перебування аж до 17-ти років?
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24.04.2024 13:20 Відповісти
Ключове слово тут - якщо . !!
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23.04.2024 23:22 Відповісти
Ага. Щаз!!!

Він би ще запропонував перестати красти та фінансувати Телемудафон та серіали з бюджету.
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23.04.2024 23:31 Відповісти
Тому Рахункову Палату і заколотили привладні із Зеленським та єрмаком!?!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

23.‎04.‎2024 789 доба війни

22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.

(по темі 22.‎03.‎2024 10.‎01.‎2024)

Співпадіння…
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23.04.2024 23:34 Відповісти
Почніть із Слуг
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23.04.2024 23:34 Відповісти
Они себе и так украдут, а вот остальным партиям сложнее будет конкурировать - здравствуй, диктатура.
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24.04.2024 01:30 Відповісти
Населення України з міграцією з 22 ного року скоротилося на 1/3. Тож тримати таку кількість поліцейських, податківців, митників, суддів, прокурорів, дбрівців, бебівців, то все є марнотратство.
Звільнювати і до війська, тим більш що вчити їх нічому не треба (а то також немалі кошти), бо вони тому навчені.
Опу розпустити і на ВЛК, бо законом в Уа є парламентська республіка. + Після травня туди ж направити і президента за кінцем терміну.
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23.04.2024 23:39 Відповісти
Ти вже у війську?
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24.04.2024 06:14 Відповісти
А якщо не фінансувати єдиний марафєт, а якщо для ОПи зменьшити фінансування вдвічі, а якщо не будувати транспортну розвʼязку біля Миколаїва???
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24.04.2024 00:03 Відповісти
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24.04.2024 00:49 Відповісти
А и не говорите. И на шо тока дурак надеется.
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24.04.2024 01:34 Відповісти
А зебило офшоры потрясти, то получится качественно-количественный скачок, на миллиарды. А сколько тех потоков, мама не горюй... Там даже потяни за клубочек Резникова , и то будет результ.
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24.04.2024 01:31 Відповісти
А якщо офіс перестати фінансувати то можна придбати ще дві батареї петріот!
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24.04.2024 01:43 Відповісти
Скажіть будьте ласкаві, а чим відрізняється церква "Партія" від звичайних якщо і там і там ЖРАЛОХАРІ "НА ШАРУ", мабуть в однієї ***** вдоль, а в іншої в поперек? Це ті що РАЙ ОБРОБЛЯТИ БУДУТЬ, та ще й виконуючи ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ=КОНСТИТУЦІЮ РАЮ? - Шлівсен-нахуй!!! АРХ М
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24.04.2024 02:53 Відповісти
А де згадка по опзж,за майбах,довіра.Ці кишенькові партіі цього всатого бувшого захистника прав(транспаренсі интернейшн) цілком влаштовують.За скоко цю гниду купили,чи залякали.
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24.04.2024 06:03 Відповісти
Мудро,уйобок! А перестати красти на всьому, де тільки можливо-ні? Там будуть не мільйони,там будуть сотні тисяч лярдів,причому в американський валюті! Навіть не почервонів,виродок!
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24.04.2024 07:36 Відповісти
Шо за херня!!? Фінансування всяких партійок з бюджету! Я думав, що партії фінансуються членськими внесками!
Це що,створив партійку і тобі будуть платити? Нормальний бізнес!
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24.04.2024 07:54 Відповісти
це ж у скільки років є такі обмежені знання? Знаєте скільки партійців "сукнаріду" по Україні, аж 1000членів, а з бюджету, оскільки переможці вовививалення, отримують пропорційно найбільше, саме від озвученої зверху суми.
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24.04.2024 11:26 Відповісти
Дожився український народ, що має ще фінансувати своїх узурпаторів, які за жодних умов не хочуть злазити з владних крісел, а лише тасуються поміж собою кожної каденції
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26.04.2024 01:38 Відповісти
Нещодавно тут була стаття як фсб сотнями тисяч - мільйонними внесками фінансувало партійку слуг кремля для успішних виборів в Україні
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26.04.2024 01:40 Відповісти
В условиях военного положения, в условиях нехватки денежных средств для армии, для обороны необходимо прекратить преступно выплачивать необоснованно завышенные зароботные плати, пенсии по 200-400 тысяч гривен судьям, прокурорам верхушки МВД, СБУ, рай, обл. администраций, вишев, всякого рода депутатам и необходимо уменьшить их содержание и их близких. Прекратите раздерибанивать деньги местных бюджетов на озеление всяких скверов, набережных, обкладывания гранитными плитками улиц, пустырей.
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24.04.2024 08:45 Відповісти
Зельониє з цим ще зможуть погодитись, якщо гроші перенаправлять на озеленіння свіжоперекладеного асфальту.
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24.04.2024 11:41 Відповісти
 
 