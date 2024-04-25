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Новини
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Німеччина запропонувала заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу

газ,спг,скраплений,lpg

Німецький уряд підтримує пропозицію внести до 14-го пакету санкцій проти Росії ембарго на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Так, я підтримую це, Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання", - заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек

Німеччина змогла позбавитися навіть інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Міністр порадив іншим країнам наслідувати приклад.

"Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і іншим країнам в інших сферах енергетики", - заявив міністр, маючи на увазі не лише російський ЗПГ, а й експорт із Росії до ЄС палива для атомних електростанцій.

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За оцінками експертів, наразі Росія посідає після США друге місце за обсягом постачання СПГ до країн ЄС. Її частка у загальному імпорті становить 16%.

Минулого року російські фірми продали країнам Євросоюзу 15,5 млн тонн СПГ, що майже на 40% більше, ніж у 2021 році, підрахувала компанія Kpler, що спеціалізується на зборі даних про сировинні ринки.

Автор: 

газ (10405) Німеччина (7318) росія (64911) ембарго (305)


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Фрау Меркель с Шредером горестно взыли,за что боролись?
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25.04.2024 07:09 Відповісти
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25.04.2024 07:21 Відповісти
Давно пора.
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25.04.2024 07:22 Відповісти
Ну наконец-то. Европе давно пора полностью отказатся от российского газа и нефти-несмотря на скулеж Венгрии. Пусть парашка продает свою нефть через индию и китай с огромными дистконтами теряя при этом десятки миллиардов. Украина уже стала газонезависимой и собственной добычи даже больше чем потребления. Нужно перекрыть не только СПГ но и поставки трубопроводного газа и нефти в ЕС и Украину
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25.04.2024 07:25 Відповісти
Першим цей крок зробив Арсеній Яценюк в 16 році, коли кацапня вчергове підняла ціни на свій вонючий газ. Тоді Арсеній Яценюк, будучи нашим премьером сказав фюреру кацапів : *****, засунь свій газ собі в сраку. ***** мовчки зглотнуло і засунуло свій газ зобі в сраку, піднявши із-за цього пенсійний вік лапотному бидлу. З тих пір вираз : "*****, засунь свій газ собі в сраку" став крилатим і його тепер каже вся Европа.
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25.04.2024 07:43 Відповісти
За 2023 год Испания приобрела более 40% всего поставленного Россией в Европу сжиженного природного газа - 5,24 млрд куб. м. В сравнении с годом ранее объем поставок вырос на 5%. Бельгия приобрела 30% от европейского импорта СПГ, увеличив поставки в 1,7 раз - 3,82 млрд куб. м.
Нидерланды стали третьей страной по объемам закупки российского ресурса несмотря на то, что годовой объем снизился в 1,9 раз и составил 2,1 млрд куб. м.
Европейский союз до сих пор не ввел санкции против российского СПГ, отчасти компенсируя снижение поставок российского газа по трубопроводам. Однако чиновники призывают страны Евросоюза не заключать долгосрочные контракты с Россией. Осенью 2023 года США ввели санкции против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2»
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25.04.2024 08:21 Відповісти
Логічно і вчасно!
Дякуємо ФРН за допомогу Українцям!
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25.04.2024 08:22 Відповісти
 
 