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Новости
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Германия предложила запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз

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Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет санкций против России эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставку", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Министр посоветовал другим странам последовать примеру.

"То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможным и для других стран в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.

Также читайте: Франция наращивает поставки газа из РФ, пока Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины в Европе, - Politico

По оценкам экспертов, сейчас Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.

В прошлом году российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, подсчитала компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.

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Газ (10223) Германия (6926) россия (95352) эмбарго (226)


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Фрау Меркель с Шредером горестно взыли,за что боролись?
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25.04.2024 07:09 Ответить
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25.04.2024 07:21 Ответить
Давно пора.
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25.04.2024 07:22 Ответить
Ну наконец-то. Европе давно пора полностью отказатся от российского газа и нефти-несмотря на скулеж Венгрии. Пусть парашка продает свою нефть через индию и китай с огромными дистконтами теряя при этом десятки миллиардов. Украина уже стала газонезависимой и собственной добычи даже больше чем потребления. Нужно перекрыть не только СПГ но и поставки трубопроводного газа и нефти в ЕС и Украину
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25.04.2024 07:25 Ответить
Першим цей крок зробив Арсеній Яценюк в 16 році, коли кацапня вчергове підняла ціни на свій вонючий газ. Тоді Арсеній Яценюк, будучи нашим премьером сказав фюреру кацапів : *****, засунь свій газ собі в сраку. ***** мовчки зглотнуло і засунуло свій газ зобі в сраку, піднявши із-за цього пенсійний вік лапотному бидлу. З тих пір вираз : "*****, засунь свій газ собі в сраку" став крилатим і його тепер каже вся Европа.
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25.04.2024 07:43 Ответить
За 2023 год Испания приобрела более 40% всего поставленного Россией в Европу сжиженного природного газа - 5,24 млрд куб. м. В сравнении с годом ранее объем поставок вырос на 5%. Бельгия приобрела 30% от европейского импорта СПГ, увеличив поставки в 1,7 раз - 3,82 млрд куб. м.
Нидерланды стали третьей страной по объемам закупки российского ресурса несмотря на то, что годовой объем снизился в 1,9 раз и составил 2,1 млрд куб. м.
Европейский союз до сих пор не ввел санкции против российского СПГ, отчасти компенсируя снижение поставок российского газа по трубопроводам. Однако чиновники призывают страны Евросоюза не заключать долгосрочные контракты с Россией. Осенью 2023 года США ввели санкции против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2»
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25.04.2024 08:21 Ответить
Логічно і вчасно!
Дякуємо ФРН за допомогу Українцям!
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25.04.2024 08:22 Ответить
 
 