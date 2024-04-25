Германия предложила запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз

Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет санкций против России эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставку", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Министр посоветовал другим странам последовать примеру.

"То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможным и для других стран в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.

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По оценкам экспертов, сейчас Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.

В прошлом году российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, подсчитала компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.

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