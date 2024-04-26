Кабмін на місяць продовжив тарифи на електроенергію без підвищення

Кабінет Міністрів сьогодні, 26 квітня, схвалив рішення про продовження пільгової ціни 2 грн 64 коп. за кіловат на електроенергію для населення до 31 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вже була затверджена постанова Кабміну, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Крім того, прем'єр зазначив, що цього тижня "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення - 7 грн 96 коп. за куб.

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"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - розповів Шмигаль.

Раніше Міненерго заявило, що не планує підвищувати тариф на електроенергію.