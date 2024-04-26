Кабмин на месяц продлил тарифы на электроэнергию без повышения
Кабинет Министров сегодня, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены 2 грн 64 коп. за киловатт на электроэнергию для населения до 31 мая.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что уже было утверждено постановление Кабмина, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Кроме того, премьер отметил, что на этой неделе "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения - 7 грн 96 коп. за куб.
"Сегодня Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", - рассказал Шмыгаль.
Ранее Минэнерго заявило, что не планирует повышать тариф на электроэнергию.
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чи через місяць перемога??
чи кабміеу робити некуй, тай можна голосувати кожен день
більше ж нема проблем
але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
Вони назвали це божія роса.