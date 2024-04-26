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Кабмин на месяц продлил тарифы на электроэнергию без повышения

Засідання Кабміну 26 квітня 2024 року

Кабинет Министров сегодня, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены 2 грн 64 коп. за киловатт на электроэнергию для населения до 31 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что уже было утверждено постановление Кабмина, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Кроме того, премьер отметил, что на этой неделе "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения - 7 грн 96 коп. за куб.

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"Сегодня Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", - рассказал Шмыгаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль про тариф на електроенергію для населення

Ранее Минэнерго заявило, что не планирует повышать тариф на электроэнергию.

Автор: 

Кабмин (14024) тарифы (1854) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+12
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати ....
але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
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26.04.2024 17:19
+9
Благодійники наші! Спасителі! Покищоневтіки!
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26.04.2024 17:08
+8
Відколи це"пільгова" ціна
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26.04.2024 17:04
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Зрада скасовується. Місцевих вангістів на мило!
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26.04.2024 17:04 Ответить
Відколи це"пільгова" ціна
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26.04.2024 17:04 Ответить
Відтоди, коли вони 7 грн хочуть зробити
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26.04.2024 17:09 Ответить
ну в 1м3 10 квт, при кпд генератора пусть 50% выгоднее вырабатывать газом, Если по максимуму брать ээ
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26.04.2024 17:25 Ответить
а як щодо кінця війни??
чи через місяць перемога??
чи кабміеу робити некуй, тай можна голосувати кожен день
більше ж нема проблем
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26.04.2024 17:05 Ответить
Благодійники наші! Спасителі! Покищоневтіки!
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26.04.2024 17:08 Ответить
власть клоуна нелигитимна! Он не имеет права больше находится при власти, нужно срочно проводить выборы!
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26.04.2024 17:13 Ответить
Ще трішки і будуть прямим текстом казати, що життя українців належать державі.
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26.04.2024 17:14 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати ....
але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
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26.04.2024 17:19 Ответить
Минские при барыге народ не любил. Им голубь мира нужен был
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26.04.2024 17:28 Ответить
Надзюрів той голуб ім у очі.
Вони назвали це божія роса.
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26.04.2024 17:42 Ответить
Оце так!То вже стало "пільговою" ціною!І якась кабаняча пика з власників тої енергетики скоро скаже щоб ми руки цілували їм за таку ціну!А тепер порахуємо...Живе пенсіонер в одно або двох кімнатці.Пенсія три і пів тисячі,то середня як не брати до уваги суддів,прокурорів,дупутатів і прочу високопоставлену сволоту.При самій жорсткій економіі при такій "пільговій" ціні він вкладеться в сімсот гривень.А ще газ,а ще опалення,а ще вода,а ще сміття,а ще їсти треба,бо хочеться дожити до тих часів коли всю оту банду олігархів,яку наплодили наші президенти...ну щось з ними зроблять...
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26.04.2024 17:36 Ответить
тобто ціна у нас вже автоматично підіймається без обмежувальної постанови? ловко)
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26.04.2024 17:39 Ответить
БЛАГОДЕТЕЛЬ!!!!!
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26.04.2024 17:43 Ответить
Якщо логічно подумати, то ми зараз споживаємо електроенергію з атомних електростанцій, тобто державних, бо теплові - не працюють, чому ми повинні платити більше? Може і за державний рахунок будемо відновлювати ахметовські електростанції, а потім і платити за електроенергію за завищеними цінами.
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26.04.2024 18:01 Ответить
Буде 3,50
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26.04.2024 19:33 Ответить
Швидко вона в цих уйобків пільговою стала....а раніше зовсім друге кукарекали....
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26.04.2024 19:43 Ответить
А на скільки кабмін індексував пенсії в березні,на 7,9% а мав на 13,а тепер тарифи піднімає,а дулю тобі зі смаком.
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26.04.2024 21:52 Ответить
 
 