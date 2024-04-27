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Україна отримає понад 100 потужних генераторів від Японії, - Міненерго

японія

У результаті домовленостей міністра енергетики Германа Галущенка з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії в Україну надійде понад 100 потужних генераторів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час візиту до Японії українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.

Очільник Міненерго поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору.

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"Ключові завдання - це максимально швидко до зими збільшити потужності генерації і замінити пошкоджені автотрансформатори, щоб забезпечити стабільність передачі електроенергії. Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності", - зазначив Галущенко.

У Міненерго повідомили, що за підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Також зазначається, що в лютому 2024 року JICA і Уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для Програми екстреного відновлення (Фаза 3). Угоди про грантову допомогу для першої та другої фаз цієї програми було підписано навесні 2023 року (22,44 млн ієн і 53,072 млн ієн відповідно).

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"Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та енергетичне обладнання для відновлення зруйнованих об'єктів електроенергетики, автомобільне обладнання, кабелі, зварювальні апарати, акумулятори, трансформатори різних типів, опори, комплектні трансформаторні підстанції. Окрім цього, Японія надала обладнання для ліквідації наслідків повені, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС", - додали в міністерстві.

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Автор: 

Японія (1197) Міненерго (1399) генератор (198)


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Топ коментарі
+2
Дякуємо уряду Японії і її народу за допомогу ! на жаль українська влада під час війни переймаєтся рейтингами.
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27.04.2024 18:58
+2
Судя по комментам тут, в Конча-Заспе уже генераторов больше, чем всё производство электроэнергии в Европе
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27.04.2024 19:00
+2
Як , би тільки рейтингами , вони САБОТУЮТЬ , МАРОДЕРЯТЬ , здають терріторіі , заганяють в ГУЛАГ
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27.04.2024 19:37
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главное что бы они не молотили где то в Конча-Заспе
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27.04.2024 18:56 Відповісти
Судя по комментам тут, в Конча-Заспе уже генераторов больше, чем всё производство электроэнергии в Европе
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27.04.2024 19:00 Відповісти
ну так лишние не помешают тем более японские
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27.04.2024 19:02 Відповісти
Там большие генераторы. По мегаватту и выше. Для особо тупых поясню - Мегаватт мощности это потребление примерно 400 квартир в час пик
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27.04.2024 19:10 Відповісти
ты видел эти генераторы ? или тебе японцы уже выслали тех паспорт ?
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27.04.2024 19:12 Відповісти
статтю читайте прошу пана: "У Міненерго повідомили, що за підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт." ...
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27.04.2024 19:54 Відповісти
ЗАМАРОДЕРЯТЬ , як і ВСЕ , що попадає до ЗЕУБЛЮДКІВ
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27.04.2024 19:34 Відповісти
вже там ....бо біля лікарні дітячої на Богатирьській їх не видно
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27.04.2024 20:23 Відповісти
Дякуємо уряду Японії і її народу за допомогу ! на жаль українська влада під час війни переймаєтся рейтингами.
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27.04.2024 18:58 Відповісти
Да, вот японцы молодцы - тихо, без пафоса реально помагают, спасибо им за это
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28.04.2024 00:26 Відповісти
Як , би тільки рейтингами , вони САБОТУЮТЬ , МАРОДЕРЯТЬ , здають терріторіі , заганяють в ГУЛАГ
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27.04.2024 19:37 Відповісти
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27.04.2024 19:37 Відповісти
Щось малувато зради на новині. Потрібно активізувати прогнози як зелені будуть красти японські генератори. Пропоную варіанти- 1.Поставлять у власних квартирах, палацах,гаражах 2. Встановлять на своїх бізнес-проектах 3.Продадуть в Гондурас, Конго, Заір, Пакистан 4. Зразу візьмуть грошима у японських казнокрадів 5. Закидають асфальтом
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27.04.2024 20:03 Відповісти
Ещё один. Мегаватт в гараже он собрался поставить
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27.04.2024 20:22 Відповісти
как два пальца и соседям продавать , у нас еврей директор завода купил мощный генератор и городу продает эл энергию
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27.04.2024 20:24 Відповісти
генератор по новой технологии очень экономичный
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27.04.2024 20:25 Відповісти
Грам 170-180 дизеля на киловатт все равно буде жрать. Замучаешся такую электроэнергию продавать.
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27.04.2024 21:02 Відповісти
В гараж он влезает по размеру. Если ты про это.
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27.04.2024 20:59 Відповісти
В статье речь про газотурбинные. Такая дура на Мегаватт в обычный гараж не влезет 😁
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27.04.2024 21:13 Відповісти
Немає там конкретики. Мова про генератори. З яким приводом немає. Є що потрібні і газотурбінні установки і поршневі. А поршневий пауерпак на тисячу-півтори не такий вже й великий.
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27.04.2024 21:19 Відповісти
130 МВт так это пол мощности 1 блока АЭС
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27.04.2024 20:09 Відповісти
у нас на заводе стоит такой генератор и питает весь завод
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27.04.2024 20:11 Відповісти
Что же у вас за завод если хватает 1000 квт генератора?
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27.04.2024 21:23 Відповісти
В Україні 53,072 мільйона йен - це 53 з хвостиком, у них - це 53072 мільйона йен, тобто в 1000 раз більше. Нині 1 долар це приблизно 158 йен. Тобто насправді розмір допомоги складає приблизно 500 млн доларів у 23 році і 100 млн доларів у 24му
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27.04.2024 20:44 Відповісти
папа в Вадима силен в математике
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27.04.2024 20:49 Відповісти
Вчися, синку - будеш інженером, а не будеш вчитися - поїдеш копати окопи
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27.04.2024 20:59 Відповісти
І де вони? Мабуть там, де і газова електростанція передана ще місяців 9 тому від США. Не розгорнута, не введена в експлуатацію. А чомусь передана на зберігання людині Деркача в Енергоатом.
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27.04.2024 21:18 Відповісти
.... а депутатов у нас 400.
Многим не достанется.
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27.04.2024 23:47 Відповісти
Вот когда 99 замолотят по стране, тогда за 100 можно и сказать. А киздеть....
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28.04.2024 07:57 Відповісти
15 млн иен - это всего 100 тыс. зелёных...
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28.04.2024 09:52 Відповісти
 
 