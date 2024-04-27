Україна отримає понад 100 потужних генераторів від Японії, - Міненерго

У результаті домовленостей міністра енергетики Германа Галущенка з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії в Україну надійде понад 100 потужних генераторів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час візиту до Японії українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.

Очільник Міненерго поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору.

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"Ключові завдання - це максимально швидко до зими збільшити потужності генерації і замінити пошкоджені автотрансформатори, щоб забезпечити стабільність передачі електроенергії. Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності", - зазначив Галущенко.

У Міненерго повідомили, що за підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Також зазначається, що в лютому 2024 року JICA і Уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для Програми екстреного відновлення (Фаза 3). Угоди про грантову допомогу для першої та другої фаз цієї програми було підписано навесні 2023 року (22,44 млн ієн і 53,072 млн ієн відповідно).

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"Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та енергетичне обладнання для відновлення зруйнованих об'єктів електроенергетики, автомобільне обладнання, кабелі, зварювальні апарати, акумулятори, трансформатори різних типів, опори, комплектні трансформаторні підстанції. Окрім цього, Японія надала обладнання для ліквідації наслідків повені, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС", - додали в міністерстві.

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