Украина получит более 100 мощных генераторов от Японии, - Минэнерго

В результате договоренностей министра энергетики Германа Галущенко с руководством Агентства международного сотрудничества Японии в Украину поступит более 100 мощных генераторов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Японию украинская делегация во главе с министром энергетики Германом Галущенко провела встречу с руководством Агентства международного сотрудничества Японии (JICA).

Министр поблагодарил Японию и непосредственно JICA за финансовую и техническую помощь украинскому энергосектору, в частности, предоставленные газовые турбины и трансформаторы. Он подчеркнул, что японская сторона является одним из лидеров в оказании помощи в этом направлении.

Глава Минэнерго проинформировал японскую сторону о состоянии украинской энергосистемы после последних российских массированных атак, а также ознакомил с потребностями энергосектора.

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"Ключевые задачи - это максимально быстро к зиме увеличить мощности генерации и заменить поврежденные автотрансформаторы, чтобы обеспечить стабильность передачи электроэнергии. Самый быстрый способ нарастить генерацию - это газотурбинные и газопоршневые установки. Важно также обеспечение мобильными генераторными установками большой мощности", - отметил Галущенко.

В Минэнерго сообщили, что по итогам встречи договорено о поставках в Украину более 100 крупных генераторов общей мощностью более 130 МВт.

Также отмечается, что в феврале 2024 года JICA и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении грантовой помощи в размере до 15,8 млн японских иен для Программы экстренного восстановления (Фаза 3). Соглашение о грантовой помощи для первой и второй фаз этой программы было подписано весной 2023 года (22,44 млн иен и 53,072 млн иен соответственно).

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Для нужд нашего энергосектора из Японии, в частности, уже были переданы автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения, генераторы, большие трансформаторные подстанции и энергетическое оборудование для восстановления разрушенных объектов электроэнергетики, автомобильное оборудование, кабели, сварочные аппараты, аккумуляторы, трансформаторы различных типов, опоры, комплектные трансформаторные подстанции. Кроме того, Япония предоставила оборудование для ликвидации последствий наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС", - добавили в министерстве.

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