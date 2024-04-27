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Новости Помощь Украине
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Украина получит более 100 мощных генераторов от Японии, - Минэнерго

японія

В результате договоренностей министра энергетики Германа Галущенко с руководством Агентства международного сотрудничества Японии в Украину поступит более 100 мощных генераторов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Японию украинская делегация во главе с министром энергетики Германом Галущенко провела встречу с руководством Агентства международного сотрудничества Японии (JICA).

Министр поблагодарил Японию и непосредственно JICA за финансовую и техническую помощь украинскому энергосектору, в частности, предоставленные газовые турбины и трансформаторы. Он подчеркнул, что японская сторона является одним из лидеров в оказании помощи в этом направлении.

Глава Минэнерго проинформировал японскую сторону о состоянии украинской энергосистемы после последних российских массированных атак, а также ознакомил с потребностями энергосектора.

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"Ключевые задачи - это максимально быстро к зиме увеличить мощности генерации и заменить поврежденные автотрансформаторы, чтобы обеспечить стабильность передачи электроэнергии. Самый быстрый способ нарастить генерацию - это газотурбинные и газопоршневые установки. Важно также обеспечение мобильными генераторными установками большой мощности", - отметил Галущенко.

В Минэнерго сообщили, что по итогам встречи договорено о поставках в Украину более 100 крупных генераторов общей мощностью более 130 МВт.

Также отмечается, что в феврале 2024 года JICA и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении грантовой помощи в размере до 15,8 млн японских иен для Программы экстренного восстановления (Фаза 3). Соглашение о грантовой помощи для первой и второй фаз этой программы было подписано весной 2023 года (22,44 млн иен и 53,072 млн иен соответственно).

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Для нужд нашего энергосектора из Японии, в частности, уже были переданы автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения, генераторы, большие трансформаторные подстанции и энергетическое оборудование для восстановления разрушенных объектов электроэнергетики, автомобильное оборудование, кабели, сварочные аппараты, аккумуляторы, трансформаторы различных типов, опоры, комплектные трансформаторные подстанции. Кроме того, Япония предоставила оборудование для ликвидации последствий наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС", - добавили в министерстве.

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Автор: 

Япония (1307) Минэнерго (362) генератор (57)


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Топ комментарии
+2
Дякуємо уряду Японії і її народу за допомогу ! на жаль українська влада під час війни переймаєтся рейтингами.
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27.04.2024 18:58
+2
Судя по комментам тут, в Конча-Заспе уже генераторов больше, чем всё производство электроэнергии в Европе
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27.04.2024 19:00
+2
Як , би тільки рейтингами , вони САБОТУЮТЬ , МАРОДЕРЯТЬ , здають терріторіі , заганяють в ГУЛАГ
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27.04.2024 19:37
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Правила форума Совет форумчан
главное что бы они не молотили где то в Конча-Заспе
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27.04.2024 18:56 Ответить
Судя по комментам тут, в Конча-Заспе уже генераторов больше, чем всё производство электроэнергии в Европе
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27.04.2024 19:00 Ответить
ну так лишние не помешают тем более японские
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27.04.2024 19:02 Ответить
Там большие генераторы. По мегаватту и выше. Для особо тупых поясню - Мегаватт мощности это потребление примерно 400 квартир в час пик
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27.04.2024 19:10 Ответить
ты видел эти генераторы ? или тебе японцы уже выслали тех паспорт ?
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27.04.2024 19:12 Ответить
статтю читайте прошу пана: "У Міненерго повідомили, що за підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт." ...
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27.04.2024 19:54 Ответить
ЗАМАРОДЕРЯТЬ , як і ВСЕ , що попадає до ЗЕУБЛЮДКІВ
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27.04.2024 19:34 Ответить
вже там ....бо біля лікарні дітячої на Богатирьській їх не видно
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27.04.2024 20:23 Ответить
Дякуємо уряду Японії і її народу за допомогу ! на жаль українська влада під час війни переймаєтся рейтингами.
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27.04.2024 18:58 Ответить
Да, вот японцы молодцы - тихо, без пафоса реально помагают, спасибо им за это
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28.04.2024 00:26 Ответить
Як , би тільки рейтингами , вони САБОТУЮТЬ , МАРОДЕРЯТЬ , здають терріторіі , заганяють в ГУЛАГ
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27.04.2024 19:37 Ответить
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27.04.2024 19:37 Ответить
Щось малувато зради на новині. Потрібно активізувати прогнози як зелені будуть красти японські генератори. Пропоную варіанти- 1.Поставлять у власних квартирах, палацах,гаражах 2. Встановлять на своїх бізнес-проектах 3.Продадуть в Гондурас, Конго, Заір, Пакистан 4. Зразу візьмуть грошима у японських казнокрадів 5. Закидають асфальтом
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27.04.2024 20:03 Ответить
Ещё один. Мегаватт в гараже он собрался поставить
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27.04.2024 20:22 Ответить
как два пальца и соседям продавать , у нас еврей директор завода купил мощный генератор и городу продает эл энергию
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27.04.2024 20:24 Ответить
генератор по новой технологии очень экономичный
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27.04.2024 20:25 Ответить
Грам 170-180 дизеля на киловатт все равно буде жрать. Замучаешся такую электроэнергию продавать.
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27.04.2024 21:02 Ответить
В гараж он влезает по размеру. Если ты про это.
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27.04.2024 20:59 Ответить
В статье речь про газотурбинные. Такая дура на Мегаватт в обычный гараж не влезет 😁
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27.04.2024 21:13 Ответить
Немає там конкретики. Мова про генератори. З яким приводом немає. Є що потрібні і газотурбінні установки і поршневі. А поршневий пауерпак на тисячу-півтори не такий вже й великий.
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27.04.2024 21:19 Ответить
130 МВт так это пол мощности 1 блока АЭС
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27.04.2024 20:09 Ответить
у нас на заводе стоит такой генератор и питает весь завод
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27.04.2024 20:11 Ответить
Что же у вас за завод если хватает 1000 квт генератора?
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27.04.2024 21:23 Ответить
В Україні 53,072 мільйона йен - це 53 з хвостиком, у них - це 53072 мільйона йен, тобто в 1000 раз більше. Нині 1 долар це приблизно 158 йен. Тобто насправді розмір допомоги складає приблизно 500 млн доларів у 23 році і 100 млн доларів у 24му
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27.04.2024 20:44 Ответить
папа в Вадима силен в математике
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27.04.2024 20:49 Ответить
Вчися, синку - будеш інженером, а не будеш вчитися - поїдеш копати окопи
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27.04.2024 20:59 Ответить
І де вони? Мабуть там, де і газова електростанція передана ще місяців 9 тому від США. Не розгорнута, не введена в експлуатацію. А чомусь передана на зберігання людині Деркача в Енергоатом.
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27.04.2024 21:18 Ответить
.... а депутатов у нас 400.
Многим не достанется.
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27.04.2024 23:47 Ответить
Вот когда 99 замолотят по стране, тогда за 100 можно и сказать. А киздеть....
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28.04.2024 07:57 Ответить
15 млн иен - это всего 100 тыс. зелёных...
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28.04.2024 09:52 Ответить
 
 