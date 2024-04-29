Рашисти посилюють тиск на школярів окупованої Луганщини: Змушують вчителів проводити виховну роботу для протидії співпраці з українськими спецслужбами

На тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти на постійній основі проводитимуть моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Загарбники посилюють усебічний тиск на школярів окупованої Луганщини. Днями навчальні заклади одержали документ від так званого "министерства образования и науки лнр" з рекомендаціями стосовно проведення виховної роботи зі старшокласниками на тему протидії ймовірній співпраці з українськими спецслужбами та "прозахідними організаціями", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Лисогора, на постійній основі проводитимуть моніторинги протестних настроїв учнів та вчителів.

"Тобто, посилять контроль за всіма напрямами. Тепер вже офіційно", - додав він.

Водночас на виїзді з Рубіжного російські окупанти не лише ретельно оглядають і перевіряють документи, що підтверджують особистість. Тепер із міста неможливо виїхати без відповідної довідки з "військкомату".

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