Рашисты усиливают давление на школьников оккупированной Луганщины: Заставляют проводить воспитательную работу по противодействию сотрудничеству с украинскими спецслужбами

На временно оккупированной Луганщине российские оккупанты на постоянной основе будут проводить мониторинги протестных настроений учеников и учителей.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики усиливают всестороннее давление на школьников оккупированной Луганщины. На днях учебные заведения получили документ от так называемого "министерства образования и науки ЛНР" с рекомендациями по проведению воспитательной работы со старшеклассниками на тему противодействия вероятному сотрудничеству с украинскими спецслужбами и "прозападными организациями", - говорится в сообщении.

Также, по словам Лысогора, на постоянной основе будут проводить мониторинги протестных настроений учеников и учителей.

"То есть, усилят контроль по всем направлениям. Теперь уже официально", - добавил он.

В то же время на выезде из Рубежного российские оккупанты не только тщательно осматривают и проверяют документы, подтверждающие личность. Теперь из города невозможно выехать без соответствующей справки из "военкомата".

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