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Новости
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На Луганщине фиксируется увеличение штурмов и обстрелов со стороны российских войск

невське

Российские захватчики увеличили количество штурмов и обстрелов Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов. За прошедшие сутки атакованы Новоегоровка, Стельмаховка. Бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке и Серебрянскому лесу", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В частности, россияне обстреляли Грековку, Невское, Куземовку, Стельмаховку, Макеевку. 14 БПЛА противника пытались поразить территорию Невского и Куземовки.

Напомним, ранее Лысогор рассказал, что оккупанты активно мобилизуют жителей оккупированных территорий. Так, уже мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными".

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Автор: 

обстрел (26872) Луганская область (6490)


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усиление штурмов везде- пишут со всех фронтов
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28.04.2024 09:17 Ответить
прибрали Залужного?? поставили кишенькового сирського, граєтесь у солдатики півд наглядом єрмачка? Ось і рез=т
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28.04.2024 09:45 Ответить
Допоки гопота керує Україною народу покращень небачити
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28.04.2024 10:49 Ответить
На жаль з зміною коней на переправі сталося як і передбачалося, покращення немає... Зебільне шапіто тягне нас все більше у прірву..., а вибиратися доведеться нам, бо вони накрадуться і звалять!...
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28.04.2024 11:33 Ответить
 
 