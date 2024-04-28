На Луганщине фиксируется увеличение штурмов и обстрелов со стороны российских войск

Российские захватчики увеличили количество штурмов и обстрелов Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов. За прошедшие сутки атакованы Новоегоровка, Стельмаховка. Бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Авиационные удары враг нанес по Белогоровке и Серебрянскому лесу", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В частности, россияне обстреляли Грековку, Невское, Куземовку, Стельмаховку, Макеевку. 14 БПЛА противника пытались поразить территорию Невского и Куземовки.

Напомним, ранее Лысогор рассказал, что оккупанты активно мобилизуют жителей оккупированных территорий. Так, уже мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными".

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