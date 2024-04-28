На Луганщині фіксується збільшення штурмів та обстрілів з боку російських військ

Російські загарбники збільшили кількість штурмів та обстрілів Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів. Минулої доби атаковані Новоєгорівка, Стельмахівка. Бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці та Серебрянському лісу", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби зафіксовано понад 60 артилерійських та мінометних обстрілів прифронтових населених пунктів. Зокрема, росіяни обстріляли Греківку, Невське, Куземівку, Стельмахівку, Макіївку. 14 БПЛА противника намагалися вразити територію Невського та Куземівки.

Нагадаємо, раніше Лисогор розповів, що окупанти активно мобілізують мешканців окупованих територій. Так, вже мобілізували майже 60% гірників та визнали 100 зі 114 шахт "нерентабельними".

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