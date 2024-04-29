Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей до РФ, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це було домовлено під час робочої зустрічі із головою Парламенту Молдови Ігорем Гросу.

"Ми обов'язково зробимо це - підготуємо та розглянемо таку резолюцію на захист українських дітей", - зазначив Гросу.

Також читайте: Молдова рішуче підтримує Україну і готова брати участь у її відновленні, - глава МЗС Попшой

"Ми також вдячні Молдові за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ми просимо Молдову активно продовжувати цю діяльність", - додала Кондратюк.

Своєю чергою Ігор Гросу наголосив, що на всіх міжнародних зустрічах просить допомогти Україні, бо це також і допомога Молдові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Нагадаємо, 25 січня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно схвалила резолюцію "Становище дітей України". ПАРЄ у резолюції закликала "держави-члени, а також держави-спостерігачі та держави, парламенти яких мають статус спостерігача або партнера по демократії при Асамблеї, а також все міжнародне співтовариство, ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулися під час війни, злочинами".

ПАРЄ також пропонує створити посаду спеціального доповідача з питань становища та повернення українських дітей, депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією, Білоруссю, при Раді міністрів та закликає Асамблею задіяти весь досвід парламентської дипломатії для допомоги українським дітям у співпраці з українською владою.

Також документ містить важливе політичне підтвердження того, що Росія вчиняє злочин геноциду, системно викрадаючи українських дітей.