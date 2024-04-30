З митрополита УПЦ МП Павла знімуть електронний браслет, - постанова суду

Печерський суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів адвокат митрополита Павла (Лебедя) Микита Чекман.

Як запевнив адвокат, сторона захисту довела суду, що зняття браслета жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджатиме перебігу кримінального провадження.

"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", - додав Чекман.

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Справа проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла

1 квітня 2023 року, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня 2023 року його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.