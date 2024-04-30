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Новини
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З митрополита УПЦ МП Павла знімуть електронний браслет, - постанова суду

лебідь

Печерський суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів адвокат митрополита Павла (Лебедя) Микита Чекман.

Як запевнив адвокат, сторона захисту довела суду, що зняття браслета жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджатиме перебігу кримінального провадження.

"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", -  додав Чекман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту УПЦ МП Павлу на 2 місяці продовжили термін обов’язків за запобіжним заходом

Справа проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла

1 квітня 2023 року, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.

7 серпня 2023 року його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.

Автор: 

суд (11653) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+51
Колаборант, зрадник, Паша Мерседес - на волі, а зараз навіть без браслета.
Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
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30.04.2024 15:40
+26
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30.04.2024 15:41
+25
Все йде до закономірного фіналу чергового цирку. Скоро паша в обнімку з гундяєм буде з москвабада розповідати про "брацкіє нароти".
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30.04.2024 15:34
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Ну все! Пашка, пєрєдавай там прівєт всєм нашим
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30.04.2024 15:32 Відповісти
Тепер з більшим розумінням ставлюсь до плавунів через Тису, схоже ця країна приречена, дай Боже ,щоб помилявся.
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30.04.2024 20:26 Відповісти
Розжирів...чи шо?
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30.04.2024 15:34 Відповісти
Все йде до закономірного фіналу чергового цирку. Скоро паша в обнімку з гундяєм буде з москвабада розповідати про "брацкіє нароти".
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30.04.2024 15:34 Відповісти
нє, ну ізвєргі! святого атца в кандали закувать?!?!?! возмутітєльно!!!
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30.04.2024 15:37 Відповісти
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30.04.2024 15:39 Відповісти
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30.04.2024 15:41 Відповісти
класика жанру "***** між двох розбійників" )
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30.04.2024 15:51 Відповісти
Ну все, сектант виправився?
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30.04.2024 15:40 Відповісти
Нарешті приніс 😀
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30.04.2024 16:50 Відповісти
Колаборант, зрадник, Паша Мерседес - на волі, а зараз навіть без браслета.
Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
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30.04.2024 15:40 Відповісти
Хтось, зрання, розказував про "правову державу".
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30.04.2024 16:32 Відповісти
Лютий сором!..
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30.04.2024 17:26 Відповісти
Сором має https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=57s прізвища.
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30.04.2024 19:59 Відповісти
Наш суд самий гуманний суд в світі.
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30.04.2024 15:41 Відповісти
До ворогів.
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30.04.2024 16:22 Відповісти
пашу-марседеса відмазують
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30.04.2024 15:41 Відповісти
Пашка хоче "Хрістось Воськрєсє" без браслета кричати. Не положено по понятіям.
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30.04.2024 16:15 Відповісти
Хтось чекав іншого результату???
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30.04.2024 15:42 Відповісти
Иого вже з Лаври виперли чи ні - носяться з ним як з писаною торбою
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30.04.2024 15:42 Відповісти
Патріоту Червінському - тортури, а рашистському агенту - свобода! То це українські судді чи судді ворожої держави?
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30.04.2024 15:43 Відповісти
Бо багато з них ,,птєнци,, академії Ківалова, якому зараз від його любих кацапських друзів прямо в сраку прилетіло.
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30.04.2024 16:25 Відповісти
От і все, що було... зелений шапітолій він такий...
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30.04.2024 15:44 Відповісти
Ой, а пам'ятаю, за нашого Порошенка московськихї попів взагалі не чіпали.
Чудово вони себе почували.
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Рюзкє, ну ми ж знаємо:

"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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30.04.2024 20:02 Відповісти
Замість електронного браслета там слід одіти електронний ошийник
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30.04.2024 15:44 Відповісти
Намордник.
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30.04.2024 16:23 Відповісти
Стілець
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30.04.2024 17:59 Відповісти
Типу виправився? Через трохи в міжнародний розшук подаватимуть.
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30.04.2024 15:45 Відповісти
Яскравий приклад нікчемності і влади і наших абвгдейок...!
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30.04.2024 15:49 Відповісти
Знову договорнічОк
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30.04.2024 15:49 Відповісти
Зняти та засунути в його жирну дупу. І закупорити пляшкою.
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30.04.2024 15:50 Відповісти
Це дурня!Треба було металічні браслети йому нацепити. Печерський суд - колаборанти!
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30.04.2024 15:51 Відповісти
А Ви тільки про це дізнались? Печерський суд, як і колись ОАСК - це один з кількох "кишенькових" судів нашої влади ще з часів Кучми. Туди аби кого працювати не беруть, тільки "Найкращі кадри" достойні там відпрацюовувати.
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30.04.2024 16:23 Відповісти
...це ще один штрих до портрету зелених зрадників із сотень (якщо не тисяч) проти дермака і його ручної Зєлі: валютна хвойда-зрадник пашамерседес - на волі і навіть без браслєта "как у бомжа", а патріот Червінський - у тюрмі другий рік...
шоб ви повиздихали, йуди зелені
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30.04.2024 15:59 Відповісти
Ой, а як там з портретом попередників при владі - коли Паша Мерседес вільно собі гуляв і навіть не під слідством, а решта московських попів почувалися в Україні панами.
Тоді ж за вбивство Бузини та підрив гранати біля ВР також патріотів ув'язнили без жодних доказів та тримали роками в буцигарні.
Тож звільнення Лаври від московського кодла на цьому тлі - то вже прорив у свідомості політиків України.
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30.04.2024 18:52 Відповісти
Ще йому треба хвоста обрізати і ратиці підпиляти.
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30.04.2024 16:12 Відповісти
А роги, що з рогами робити?
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30.04.2024 16:27 Відповісти
То для шапки шоб не злітала
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30.04.2024 16:30 Відповісти
Не соромтеся. Виплатити моральну компенсацію і нагородити медалью "за службу отечеству"
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30.04.2024 16:31 Відповісти
Більшість попів при совку були агентами КГБ та здавали як незалежних підпільних ксьонзів так і людей які мали необережність піти до таких... Потім всі розбрелись по єпархіям роблячи розбрат в українському суспільстві через віру і більш чим впевнений по завданню з раші....

Тут не тільки московський патріархат вони пішли в УГКЦ... в православну автокефалію і т.д.
взагалі цирк з цим.... от нах... тих єпархій різних і т.д. якщо Бог один... Христос один...

а різниця між єпархіями тільки куди потік грошей йде і хто має вплив на розум вірян....

Держава мала давно ще на початку всі церкви в її власності передавати тільки українській церкві а не віддавати вплив в рашу чи в РИМ
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30.04.2024 17:02 Відповісти
....тому, що соратники, совки і совкодрочери біля влади його прихожани ,разом працювали на рашу і продовжують сидіти на впливових посадах.
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30.04.2024 17:29 Відповісти
вместо браслета воткнуть ему швабру в жопу.по гланды!
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30.04.2024 17:38 Відповісти
что же вы предателя коллаборанта выпускаете, а Червинского нет?
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30.04.2024 19:31 Відповісти
Чистити треба з судів...
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30.04.2024 20:20 Відповісти
Представників РПЦ МП в Україні треба стріляти як і вояків російської окупаційної армії
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30.04.2024 21:24 Відповісти
Смішно, Червінский сидить , а Баньдюка мерседеса , на волю , ну хоть поржьом
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30.04.2024 21:43 Відповісти
Посмотрите в эти свинячьи глазки, долго не выйдет. Давно этого приметил, давно . И что интересно. Вот только увижу, сразу рука к кобуре тянется, а я левша, но тянется сама. И нет кобуры у меня, откуда? Знаю точно, но тянется. Так охота выдернуть, вороненый чуть прохладный ствол, в руке вдало лежит, шептало чуть сточено надфилем для мягкого спуска. Передернул щелчком щелкнуло и с пяти метров навскидку --- элементарно! Навязчиво стало. Мы никогда не доводили дело до конца. Потому так херово и живём. Вот выпал шанс--- он последний.
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30.04.2024 23:52 Відповісти
 
 