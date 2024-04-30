З митрополита УПЦ МП Павла знімуть електронний браслет, - постанова суду
Печерський суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів адвокат митрополита Павла (Лебедя) Микита Чекман.
Як запевнив адвокат, сторона захисту довела суду, що зняття браслета жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджатиме перебігу кримінального провадження.
"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", - додав Чекман.
Справа проти колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла
1 квітня 2023 року, Служба безпеки України висунула підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.
Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
7 серпня 2023 року його випустили з-під варти після внесення застави у 33,3 млн грн.
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Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
Чудово вони себе почували.
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
шоб ви повиздихали, йуди зелені
Тоді ж за вбивство Бузини та підрив гранати біля ВР також патріотів ув'язнили без жодних доказів та тримали роками в буцигарні.
Тож звільнення Лаври від московського кодла на цьому тлі - то вже прорив у свідомості політиків України.
Тут не тільки московський патріархат вони пішли в УГКЦ... в православну автокефалію і т.д.
взагалі цирк з цим.... от нах... тих єпархій різних і т.д. якщо Бог один... Христос один...
а різниця між єпархіями тільки куди потік грошей йде і хто має вплив на розум вірян....
Держава мала давно ще на початку всі церкви в її власності передавати тільки українській церкві а не віддавати вплив в рашу чи в РИМ