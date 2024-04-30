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С митрополита УПЦ МП Павла снимут электронный браслет, - постановление суда

лебідь

Печерский суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказал адвокат митрополита Павла (Лебедя) Никита Чекман.

Как заверил адвокат, сторона защиты доказала суду, что снятие браслета никоим образом не повышает риски и митрополит Павел не будет препятствовать ходу уголовного производства.

"Остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета. Речь идет, в частности, о сдаче загранпаспорта и явке по первому требованию суда", - добавил Чекман.

Смотрите также: Митрополита УПЦ МП Павла отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 млн гривен. ВИДЕО

Дело против бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла

1 апреля 2023 года, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение митрополита Павла из-под стражи не помешает справедливому суду, - СБУ

Автор: 

суд (25077) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+51
Колаборант, зрадник, Паша Мерседес - на волі, а зараз навіть без браслета.
Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
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30.04.2024 15:40
+26
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30.04.2024 15:41
+25
Все йде до закономірного фіналу чергового цирку. Скоро паша в обнімку з гундяєм буде з москвабада розповідати про "брацкіє нароти".
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30.04.2024 15:34
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Ну все! Пашка, пєрєдавай там прівєт всєм нашим
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30.04.2024 15:32 Ответить
Тепер з більшим розумінням ставлюсь до плавунів через Тису, схоже ця країна приречена, дай Боже ,щоб помилявся.
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30.04.2024 20:26 Ответить
Розжирів...чи шо?
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30.04.2024 15:34 Ответить
Все йде до закономірного фіналу чергового цирку. Скоро паша в обнімку з гундяєм буде з москвабада розповідати про "брацкіє нароти".
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30.04.2024 15:34 Ответить
нє, ну ізвєргі! святого атца в кандали закувать?!?!?! возмутітєльно!!!
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30.04.2024 15:37 Ответить
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30.04.2024 15:39 Ответить
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30.04.2024 15:41 Ответить
класика жанру "***** між двох розбійників" )
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30.04.2024 15:51 Ответить
Ну все, сектант виправився?
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30.04.2024 15:40 Ответить
Нарешті приніс 😀
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30.04.2024 16:50 Ответить
Колаборант, зрадник, Паша Мерседес - на волі, а зараз навіть без браслета.
Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
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30.04.2024 15:40 Ответить
Хтось, зрання, розказував про "правову державу".
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30.04.2024 16:32 Ответить
Лютий сором!..
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30.04.2024 17:26 Ответить
Сором має https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=57s прізвища.
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30.04.2024 19:59 Ответить
Наш суд самий гуманний суд в світі.
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30.04.2024 15:41 Ответить
До ворогів.
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30.04.2024 16:22 Ответить
пашу-марседеса відмазують
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30.04.2024 15:41 Ответить
Пашка хоче "Хрістось Воськрєсє" без браслета кричати. Не положено по понятіям.
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30.04.2024 16:15 Ответить
Хтось чекав іншого результату???
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30.04.2024 15:42 Ответить
Иого вже з Лаври виперли чи ні - носяться з ним як з писаною торбою
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30.04.2024 15:42 Ответить
Патріоту Червінському - тортури, а рашистському агенту - свобода! То це українські судді чи судді ворожої держави?
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30.04.2024 15:43 Ответить
Бо багато з них ,,птєнци,, академії Ківалова, якому зараз від його любих кацапських друзів прямо в сраку прилетіло.
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30.04.2024 16:25 Ответить
От і все, що було... зелений шапітолій він такий...
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30.04.2024 15:44 Ответить
Ой, а пам'ятаю, за нашого Порошенка московськихї попів взагалі не чіпали.
Чудово вони себе почували.
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30.04.2024 18:47 Ответить
Рюзкє, ну ми ж знаємо:

"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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30.04.2024 20:02 Ответить
Замість електронного браслета там слід одіти електронний ошийник
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30.04.2024 15:44 Ответить
Намордник.
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30.04.2024 16:23 Ответить
Стілець
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30.04.2024 17:59 Ответить
Типу виправився? Через трохи в міжнародний розшук подаватимуть.
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30.04.2024 15:45 Ответить
Яскравий приклад нікчемності і влади і наших абвгдейок...!
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30.04.2024 15:49 Ответить
Знову договорнічОк
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30.04.2024 15:49 Ответить
Зняти та засунути в його жирну дупу. І закупорити пляшкою.
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30.04.2024 15:50 Ответить
Це дурня!Треба було металічні браслети йому нацепити. Печерський суд - колаборанти!
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30.04.2024 15:51 Ответить
А Ви тільки про це дізнались? Печерський суд, як і колись ОАСК - це один з кількох "кишенькових" судів нашої влади ще з часів Кучми. Туди аби кого працювати не беруть, тільки "Найкращі кадри" достойні там відпрацюовувати.
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30.04.2024 16:23 Ответить
...це ще один штрих до портрету зелених зрадників із сотень (якщо не тисяч) проти дермака і його ручної Зєлі: валютна хвойда-зрадник пашамерседес - на волі і навіть без браслєта "как у бомжа", а патріот Червінський - у тюрмі другий рік...
шоб ви повиздихали, йуди зелені
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30.04.2024 15:59 Ответить
Ой, а як там з портретом попередників при владі - коли Паша Мерседес вільно собі гуляв і навіть не під слідством, а решта московських попів почувалися в Україні панами.
Тоді ж за вбивство Бузини та підрив гранати біля ВР також патріотів ув'язнили без жодних доказів та тримали роками в буцигарні.
Тож звільнення Лаври від московського кодла на цьому тлі - то вже прорив у свідомості політиків України.
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30.04.2024 18:52 Ответить
Ще йому треба хвоста обрізати і ратиці підпиляти.
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30.04.2024 16:12 Ответить
А роги, що з рогами робити?
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30.04.2024 16:27 Ответить
То для шапки шоб не злітала
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30.04.2024 16:30 Ответить
Не соромтеся. Виплатити моральну компенсацію і нагородити медалью "за службу отечеству"
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30.04.2024 16:31 Ответить
Більшість попів при совку були агентами КГБ та здавали як незалежних підпільних ксьонзів так і людей які мали необережність піти до таких... Потім всі розбрелись по єпархіям роблячи розбрат в українському суспільстві через віру і більш чим впевнений по завданню з раші....

Тут не тільки московський патріархат вони пішли в УГКЦ... в православну автокефалію і т.д.
взагалі цирк з цим.... от нах... тих єпархій різних і т.д. якщо Бог один... Христос один...

а різниця між єпархіями тільки куди потік грошей йде і хто має вплив на розум вірян....

Держава мала давно ще на початку всі церкви в її власності передавати тільки українській церкві а не віддавати вплив в рашу чи в РИМ
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30.04.2024 17:02 Ответить
....тому, що соратники, совки і совкодрочери біля влади його прихожани ,разом працювали на рашу і продовжують сидіти на впливових посадах.
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30.04.2024 17:29 Ответить
вместо браслета воткнуть ему швабру в жопу.по гланды!
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30.04.2024 17:38 Ответить
что же вы предателя коллаборанта выпускаете, а Червинского нет?
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30.04.2024 19:31 Ответить
Чистити треба з судів...
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30.04.2024 20:20 Ответить
Представників РПЦ МП в Україні треба стріляти як і вояків російської окупаційної армії
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30.04.2024 21:24 Ответить
Смішно, Червінский сидить , а Баньдюка мерседеса , на волю , ну хоть поржьом
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30.04.2024 21:43 Ответить
Посмотрите в эти свинячьи глазки, долго не выйдет. Давно этого приметил, давно . И что интересно. Вот только увижу, сразу рука к кобуре тянется, а я левша, но тянется сама. И нет кобуры у меня, откуда? Знаю точно, но тянется. Так охота выдернуть, вороненый чуть прохладный ствол, в руке вдало лежит, шептало чуть сточено надфилем для мягкого спуска. Передернул щелчком щелкнуло и с пяти метров навскидку --- элементарно! Навязчиво стало. Мы никогда не доводили дело до конца. Потому так херово и живём. Вот выпал шанс--- он последний.
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30.04.2024 23:52 Ответить
 
 