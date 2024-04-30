С митрополита УПЦ МП Павла снимут электронный браслет, - постановление суда
Печерский суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказал адвокат митрополита Павла (Лебедя) Никита Чекман.
Как заверил адвокат, сторона защиты доказала суду, что снятие браслета никоим образом не повышает риски и митрополит Павел не будет препятствовать ходу уголовного производства.
"Остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета. Речь идет, в частности, о сдаче загранпаспорта и явке по первому требованию суда", - добавил Чекман.
Дело против бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла
1 апреля 2023 года, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.
Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.
Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.
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Розвідник, патріот, Роман Червінський в тюрмі.
Чудово вони себе почували.
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
шоб ви повиздихали, йуди зелені
Тоді ж за вбивство Бузини та підрив гранати біля ВР також патріотів ув'язнили без жодних доказів та тримали роками в буцигарні.
Тож звільнення Лаври від московського кодла на цьому тлі - то вже прорив у свідомості політиків України.
Тут не тільки московський патріархат вони пішли в УГКЦ... в православну автокефалію і т.д.
взагалі цирк з цим.... от нах... тих єпархій різних і т.д. якщо Бог один... Христос один...
а різниця між єпархіями тільки куди потік грошей йде і хто має вплив на розум вірян....
Держава мала давно ще на початку всі церкви в її власності передавати тільки українській церкві а не віддавати вплив в рашу чи в РИМ