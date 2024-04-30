С митрополита УПЦ МП Павла снимут электронный браслет, - постановление суда

Печерский суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказал адвокат митрополита Павла (Лебедя) Никита Чекман.

Как заверил адвокат, сторона защиты доказала суду, что снятие браслета никоим образом не повышает риски и митрополит Павел не будет препятствовать ходу уголовного производства.

"Остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета. Речь идет, в частности, о сдаче загранпаспорта и явке по первому требованию суда", - добавил Чекман.

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Дело против бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла

1 апреля 2023 года, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

7 августа его выпустили из-под стражи после внесения залога в 33,3 млн грн.

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