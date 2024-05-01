Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини протягом дня, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з АГС (30 вибухів), міномету (23 вибухів), ствольної артилерії (8 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинув з БПЛА боєприпаси ВОГ (5 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (36 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи), артобстріли (48 вибухів).
- Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (11 вибухів) та з РСЗВ Град (15 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (8 вибухів), обстріл з мінометів (6 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), обстріл з гелікоптера ракетами НАР (8 вибухів), артобстріли (12 вибухів).
- Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Юнаківська громада: були артобстріли (13 вибухів), скидання з БпЛА боєприпасів ВОГ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
Раніше в ДПСУ повідомляли, що на Сумщині спостерігається найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп.
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Ceilidh
показати весь коментар01.05.2024 01:20 Відповісти Мені подобається 0
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