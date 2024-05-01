Ми не збавляли темпів зміцнення санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

США не змінюватимуть політику у питаннях санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Можу сказати лише в загальних рисах: коли справа доходить до наших зусиль притягнути РФ до відповідальності за її порушення територіальної цілісності та суверенітету наших українських партнерів, ми не збавляли темпів зміцнення санкцій, які почали запроваджувати з лютого 2022 року, з моменту цього вторгнення", - зазначив Пател.



Він наголосив, що США продовжуватиме вживати заходів "як для того, щоб продовжувати підтримувати українських партнерів, так і задля притягнення РФ до відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів".

Санкції США проти Росії

З лютого 2022 року Міністерство фінансів і Державний департамент США санкціонували понад 4000 юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з повномасштабною агресією Росії проти України.

23 лютого 2024 року напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну Мінфін США запровадив санкції проти майже 300 суб’єктів з Росії та її союзників, а Держдеп США запровадив санкції проти понад 250 суб’єктів з Росії. Крім того, Міністерство торгівлі США включило до списку торгівельних обмежень Entity List понад 90 компаній.

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Нагадаємо, Італія відмовилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія. Тому країна готова підтримати санкції проти російського СПГ