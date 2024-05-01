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Ми не збавляли темпів зміцнення санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

Ведант Пател

США не змінюватимуть політику у питаннях санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Можу сказати лише в загальних рисах: коли справа доходить до наших зусиль притягнути РФ до відповідальності за її порушення територіальної цілісності та суверенітету наших українських партнерів, ми не збавляли темпів зміцнення санкцій, які почали запроваджувати з лютого 2022 року, з моменту цього вторгнення", - зазначив Пател.

Він наголосив, що США продовжуватиме вживати заходів "як для того, щоб продовжувати підтримувати українських партнерів, так і задля притягнення РФ до відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів".

Санкції США проти Росії

З лютого 2022 року Міністерство фінансів і Державний департамент США санкціонували понад 4000 юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з повномасштабною агресією Росії проти України.

23 лютого 2024 року напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну Мінфін США запровадив санкції проти майже 300 суб’єктів з Росії та її союзників, а Держдеп США запровадив санкції проти понад 250 суб’єктів з Росії. Крім того, Міністерство торгівлі США включило до списку торгівельних обмежень Entity List понад 90 компаній.

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Нагадаємо, Італія відмовилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія. Тому країна готова підтримати санкції проти російського СПГ

Автор: 

Держдепартамент США (1613) росія (64923) санкції (11768)


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3,14#дуни
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01.05.2024 09:06 Відповісти

Як кажуть, курс вірний, хід зворотний.
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01.05.2024 09:07 Відповісти
самі найкращі санкциї це надати Україні патріотів щоб збивати російські літаки
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01.05.2024 09:08 Відповісти
Найкращі санкції - це знищені НПЗ, дайте ракети і не ...біть мозок новими і старими санкціями
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01.05.2024 09:09 Відповісти
Тому ми дозволили платежі для продажі енергоресурсів через російські банки....
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01.05.2024 09:11 Відповісти
А основну санкцію як то оголошення пітьми державою - спонсором тероризму коли США збирвється застосовувати?
Після іще одного "Перл-Харбору" чи "Веж-Близнюків"?
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01.05.2024 09:14 Відповісти
 
 