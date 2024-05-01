Рашисти погрожують не віддавати немовлят батькам без паспорта РФ
Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні пологів жінок у так званій "лнр" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину", - йдеться в повідомленні.
На блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.
"Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік", - додав глава ОВА.
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Дітей постійно таскають на екскурсії до немитої, дають пільги при вступу до навчання в московії, промивають мізки 24/7 , краще ніж шоу від 95шапіто((
Може відстояв виплати ВПО, без яких люди вимушено повертаються на ТОТ?
Чи може заборонив купляти тролейбуси!!! для неіснуючого депо Сєвєра замість закупівлі дронів для визволення?
Ще півроку, рік і проукраїнських людей на Луганщині стане критично мало, бо московія щедро оплачує зросійщення((