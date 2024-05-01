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Новини Війна
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Рашисти погрожують не віддавати немовлят батькам без паспорта РФ

пологовий,немовля

Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні пологів жінок у так званій "лнр" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину", - йдеться в повідомленні.

На блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.

"Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік", - додав глава ОВА.

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Автор: 

окупація (6666) Луганська область (4873)


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В когось ще хватає сил під час війни народжувати?
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01.05.2024 09:15 Відповісти
А що - в час війни життя припиняється? Член не стоїть і у жінок між ногами "свербіть" перестає?
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01.05.2024 09:33 Відповісти
На ТОТ дуже щедро оплачується зросійщення((
Дітей постійно таскають на екскурсії до немитої, дають пільги при вступу до навчання в московії, промивають мізки 24/7 , краще ніж шоу від 95шапіто((
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01.05.2024 09:45 Відповісти

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01.05.2024 11:42 Відповісти
Ну що ООН це не геноцид?
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01.05.2024 09:20 Відповісти
А що зробив оцей Лисогор, крім розтринькання мільйону на "святкування" ювілею Сєвєродонецька- міста, якого немає?
Може відстояв виплати ВПО, без яких люди вимушено повертаються на ТОТ?
Чи може заборонив купляти тролейбуси!!! для неіснуючого депо Сєвєра замість закупівлі дронів для визволення?
Ще півроку, рік і проукраїнських людей на Луганщині стане критично мало, бо московія щедро оплачує зросійщення((
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01.05.2024 09:41 Відповісти
Та хоч аусвайси ! Паспорт - книжечка. Її можна змінити. Це навіть не присяга. Особливо, коли тебе тероризують. Не треба таких "подвигів". Мужність й героїзм має бути в іншому. На полі бою. І не завжди на фронті.
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01.05.2024 10:40 Відповісти
головне, як дитину виховують вдома.
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01.05.2024 12:00 Відповісти
 
 