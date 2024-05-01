Рашисти погрожують не віддавати немовлят батькам без паспорта РФ

Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні пологів жінок у так званій "лнр" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину", - йдеться в повідомленні.

На блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.

"Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік", - додав глава ОВА.

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