Рашисты угрожают не отдавать младенцев родителям без паспорта РФ

Российские захватчики на оккупированной Луганщине угрожают не отдавать детей родителям, если у них нет документов РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта рф. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка", - говорится в сообщении.

На блокпостах в оккупированном Старобельском районе проверяют мужчин.

"Тем, кому до 30 лет, сразу вручают повестку для прохождения службы. Остальные пока ограничиваются постановкой на воинский учет", - добавил глава ОВА.

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