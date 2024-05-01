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Новости Война
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Рашисты угрожают не отдавать младенцев родителям без паспорта РФ

пологовий,немовля

Российские захватчики на оккупированной Луганщине угрожают не отдавать детей родителям, если у них нет документов РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта рф. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка", - говорится в сообщении.

На блокпостах в оккупированном Старобельском районе проверяют мужчин.

"Тем, кому до 30 лет, сразу вручают повестку для прохождения службы. Остальные пока ограничиваются постановкой на воинский учет", - добавил глава ОВА.

Также читайте: Рашисты усиливают давление на школьников оккупированной Луганщины: Заставляют проводить воспитательную работу по противодействию сотрудничеству с украинскими спецслужбами

Автор: 

оккупация (10117) Луганская область (6491)


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В когось ще хватає сил під час війни народжувати?
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01.05.2024 09:15 Ответить
А що - в час війни життя припиняється? Член не стоїть і у жінок між ногами "свербіть" перестає?
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01.05.2024 09:33 Ответить
На ТОТ дуже щедро оплачується зросійщення((
Дітей постійно таскають на екскурсії до немитої, дають пільги при вступу до навчання в московії, промивають мізки 24/7 , краще ніж шоу від 95шапіто((
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01.05.2024 09:45 Ответить

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01.05.2024 11:42 Ответить
Ну що ООН це не геноцид?
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01.05.2024 09:20 Ответить
А що зробив оцей Лисогор, крім розтринькання мільйону на "святкування" ювілею Сєвєродонецька- міста, якого немає?
Може відстояв виплати ВПО, без яких люди вимушено повертаються на ТОТ?
Чи може заборонив купляти тролейбуси!!! для неіснуючого депо Сєвєра замість закупівлі дронів для визволення?
Ще півроку, рік і проукраїнських людей на Луганщині стане критично мало, бо московія щедро оплачує зросійщення((
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01.05.2024 09:41 Ответить
Та хоч аусвайси ! Паспорт - книжечка. Її можна змінити. Це навіть не присяга. Особливо, коли тебе тероризують. Не треба таких "подвигів". Мужність й героїзм має бути в іншому. На полі бою. І не завжди на фронті.
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01.05.2024 10:40 Ответить
головне, як дитину виховують вдома.
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01.05.2024 12:00 Ответить
 
 