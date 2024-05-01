Рашисты угрожают не отдавать младенцев родителям без паспорта РФ
Российские захватчики на оккупированной Луганщине угрожают не отдавать детей родителям, если у них нет документов РФ.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта рф. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка", - говорится в сообщении.
На блокпостах в оккупированном Старобельском районе проверяют мужчин.
"Тем, кому до 30 лет, сразу вручают повестку для прохождения службы. Остальные пока ограничиваются постановкой на воинский учет", - добавил глава ОВА.
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Дітей постійно таскають на екскурсії до немитої, дають пільги при вступу до навчання в московії, промивають мізки 24/7 , краще ніж шоу від 95шапіто((
Може відстояв виплати ВПО, без яких люди вимушено повертаються на ТОТ?
Чи може заборонив купляти тролейбуси!!! для неіснуючого депо Сєвєра замість закупівлі дронів для визволення?
Ще півроку, рік і проукраїнських людей на Луганщині стане критично мало, бо московія щедро оплачує зросійщення((