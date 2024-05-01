Естонія почала закривати вночі КПП "Нарва-1" на кордоні з РФ

Прикордонний пункт пропуску "Нарва-1" на естонсько-російському кордоні припинив із 1 травня цілодобову роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський мовник ERR.

Зазначається, що на КПП встановлено новий режим роботи з 7 ранку до 11 години вечора згідно з рішенням уряду.

"Ми сподіваємося, що люди вже отримали цю інформацію і розраховуватимуть, що о 23 годині прикордонний пункт буде закритий і на мосту нікого не залишиться. Якщо хтось там може залишитися, якщо ми побачимо, що хтось іде у бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звичайно, перевіримо і пропустимо", - зауважив керівник прикордонного пункту Марек Лійва.

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Інформацію про те, що прикордонний пункт у Нарві переходить на новий режим роботи, естонська сторона передала російській.

Також всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували свої нічні рейси й ущільнили денний графік.

Режим роботи прикордонного пункту в Нарві, імовірно, збережеться до моменту відновлення роботи транспортного пропускного пункту, який був закритий через будівництво прикордонного пункту в Івангороді. Тобто до кінця 2025 року.

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