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Естонія почала закривати вночі КПП "Нарва-1" на кордоні з РФ

Прикордонний пункт пропуску

Прикордонний пункт пропуску "Нарва-1" на естонсько-російському кордоні припинив із 1 травня цілодобову роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський мовник ERR.

Зазначається, що на КПП встановлено новий режим роботи з 7 ранку до 11 години вечора згідно з рішенням уряду.

"Ми сподіваємося, що люди вже отримали цю інформацію і розраховуватимуть, що о 23 годині прикордонний пункт буде закритий і на мосту нікого не залишиться. Якщо хтось там може залишитися, якщо ми побачимо, що хтось іде у бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звичайно, перевіримо і пропустимо", - зауважив керівник прикордонного пункту Марек Лійва.

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Інформацію про те, що прикордонний пункт у Нарві переходить на новий режим роботи, естонська сторона передала російській.

Також всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували свої нічні рейси й ущільнили денний графік.

Режим роботи прикордонного пункту в Нарві, імовірно, збережеться до моменту відновлення роботи транспортного пропускного пункту, який був закритий через будівництво прикордонного пункту в Івангороді. Тобто до кінця 2025 року.

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Автор: 

кордон (4750) росія (64923) Естонія (1596)


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01.05.2024 10:40 Відповісти
некуй шастать
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01.05.2024 10:43 Відповісти
Я б тримав цей пункт відкритим 24 години, з однією умовою: вектор руху тільки вбік росії.
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01.05.2024 10:44 Відповісти
Теба всі прикордонні пункти пропуску всіх держав, які мають кордон з росією закрити із 1 травня цілодобово.
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01.05.2024 10:52 Відповісти
Цього недостатньо. Кацапні ж в Європі не поменшало. Вони добираються туди через Стамбул, Баку,Грузію.
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01.05.2024 11:06 Відповісти
Повітряні кордони теж закрити. Турки із Стамбульсьго аеропорту в Мексику москалів не пускають, всіх повертають на мокшанські болота.
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01.05.2024 15:47 Відповісти
Немає поняття: хороший руцький чи поганий. Як не було під час Другої світової хороший гітлерівець чи поганий. Європа забула війну ? Гітлер - негідник, як й *****. Народ обрав гітлера, народ підтримує *****. Коврові бомбардування Німеччини були не по тільки по військовим заводам. У Дрездені заживо згоріло до 50 тисяч мирних. Бо полум'я суцільної пожежи випаровувало життя на вулицях, як атомна бомба у Нагасакі. В обох випадках союзники розраховували на внутрішній спротив народу своїй владі. Цього на жаль не сталось, але відчай населення був критичний. Ескалація для війни не існує. Всі політики світу це розуміють, а кажуть протилежне. Щоб бути моя хата з краю ?
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01.05.2024 11:22 Відповісти
Ні.Рів,вода,крокодили,ядерна зброя.
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01.05.2024 11:23 Відповісти
Піймав чоловік Золоту рибку Молить його Рибка:
- Відпусти мене! Три бажання твої виконаю!
- Росію знаєш?
- Знаю!
- Будуй бетонну триметрову загорожу навкруги неї!
Побудувала
- Тепер заливай її водою!
Залила
- А тепер засипай цементом - поки вискакувать не почали!
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01.05.2024 12:03 Відповісти
 
 