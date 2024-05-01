Эстония начала закрывать ночью КПП "Нарва-1" на границе с РФ

Пограничный пункт пропуска "Нарва-1" на эстонско-российской границе прекратил с 1 мая круглосуточную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Отмечается, что на КПП установлен новый режим работы с 7 утра до 11 часов вечера согласно решению правительства.

"Мы надеемся, что люди уже получили эту информацию и будут рассчитывать, что в 23 часа пограничный пункт будет закрыт и на мосту никого не останется. Если кто-то там может остаться, если мы увидим, что кто-то идет в сторону нашего пограничного пункта, то мы их, конечно, проверим и пропустим", - отметил руководитель пограничного пункта Марек Лийва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония планирует ограничить работу пункта пропуска "Койдула" на границе с РФ

Информацию о том, что пограничный пункт в Нарве переходит на новый режим работы, эстонская сторона передала российской.

Также все автобусные компании, которые осуществляют перевозки по маршрутам в Санкт-Петербург, отменили свои ночные рейсы и уплотнили дневной график.

Режим работы пограничного пункта в Нарве, вероятно, сохранится до момента возобновления работы транспортного пропускного пункта, который был закрыт из-за строительства пограничного пункта в Ивангороде. То есть до конца 2025 года.

Читайте также: Фон дер Ляйен посетила закрытую границу Финляндии и РФ. ФОТО