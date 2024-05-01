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Эстония начала закрывать ночью КПП "Нарва-1" на границе с РФ

Прикордонний пункт пропуску

Пограничный пункт пропуска "Нарва-1" на эстонско-российской границе прекратил с 1 мая круглосуточную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Отмечается, что на КПП установлен новый режим работы с 7 утра до 11 часов вечера согласно решению правительства.

"Мы надеемся, что люди уже получили эту информацию и будут рассчитывать, что в 23 часа пограничный пункт будет закрыт и на мосту никого не останется. Если кто-то там может остаться, если мы увидим, что кто-то идет в сторону нашего пограничного пункта, то мы их, конечно, проверим и пропустим", - отметил руководитель пограничного пункта Марек Лийва.

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Информацию о том, что пограничный пункт в Нарве переходит на новый режим работы, эстонская сторона передала российской.

Также все автобусные компании, которые осуществляют перевозки по маршрутам в Санкт-Петербург, отменили свои ночные рейсы и уплотнили дневной график.

Режим работы пограничного пункта в Нарве, вероятно, сохранится до момента возобновления работы транспортного пропускного пункта, который был закрыт из-за строительства пограничного пункта в Ивангороде. То есть до конца 2025 года.

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граница (5258) россия (95361) Эстония (1411)


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01.05.2024 10:40 Ответить
некуй шастать
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01.05.2024 10:43 Ответить
Я б тримав цей пункт відкритим 24 години, з однією умовою: вектор руху тільки вбік росії.
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01.05.2024 10:44 Ответить
Теба всі прикордонні пункти пропуску всіх держав, які мають кордон з росією закрити із 1 травня цілодобово.
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01.05.2024 10:52 Ответить
Цього недостатньо. Кацапні ж в Європі не поменшало. Вони добираються туди через Стамбул, Баку,Грузію.
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01.05.2024 11:06 Ответить
Повітряні кордони теж закрити. Турки із Стамбульсьго аеропорту в Мексику москалів не пускають, всіх повертають на мокшанські болота.
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01.05.2024 15:47 Ответить
Немає поняття: хороший руцький чи поганий. Як не було під час Другої світової хороший гітлерівець чи поганий. Європа забула війну ? Гітлер - негідник, як й *****. Народ обрав гітлера, народ підтримує *****. Коврові бомбардування Німеччини були не по тільки по військовим заводам. У Дрездені заживо згоріло до 50 тисяч мирних. Бо полум'я суцільної пожежи випаровувало життя на вулицях, як атомна бомба у Нагасакі. В обох випадках союзники розраховували на внутрішній спротив народу своїй владі. Цього на жаль не сталось, але відчай населення був критичний. Ескалація для війни не існує. Всі політики світу це розуміють, а кажуть протилежне. Щоб бути моя хата з краю ?
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01.05.2024 11:22 Ответить
Ні.Рів,вода,крокодили,ядерна зброя.
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01.05.2024 11:23 Ответить
Піймав чоловік Золоту рибку Молить його Рибка:
- Відпусти мене! Три бажання твої виконаю!
- Росію знаєш?
- Знаю!
- Будуй бетонну триметрову загорожу навкруги неї!
Побудувала
- Тепер заливай її водою!
Залила
- А тепер засипай цементом - поки вискакувать не почали!
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01.05.2024 12:03 Ответить
 
 