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Новини
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Американська розвідка передаватиме партнерам та приватному сектору дані про Росію та Китай

Розвідники США передаватимуть інформацію про РФ та Китай

Президент США Джо Байден зобов’язав "шпигунські служби" США ділитися з приватним сектором розвідданими, що стосуються потенційної загрози з боку Росії та Китаю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Доступ до даних отримають компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру США.

Така директива є частиною свіжого Меморандуму нацбезпеки щодо стійкості та убезпечення критичної інфраструктури, який Білий дім оприлюднив 30 квітня.

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Метою ініціативи є захист від ризиків з боку іноземних супротивників - країн, злочинних груп чи хакерів. У документі йдеться про активізацію обміну розвідданими на "найнижчому можливому рівні класифікації" між приватними та міжнародними партнерами.

"Ця політика є особливо актуальною сьогодні, враховуючи деструктивні атаки програм-вимагачів, які тривають, кібератаки на системи водопостачання США з боку наших ворогів, неодноразові свідчення директора ФБР та інших вищих посадових осіб адміністрації, які б'ють на сполох про те, як наша критична інфраструктура є мішенню", - заявила заступниця радника президента Байдена з внутрішньої безпеки Кейтлін Дюркович.

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При розробці Меморандуму взяли до уваги зокрема і досвід попередження від розвідки США про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Директорка Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США Джен Істерлі заявила, що агенція розсекретила потенційні атаки з боку російського уряду, щоб попередити операторів критичної інфраструктури.

Сьогодні, за її словами, це стає ще більш актуальним через "серйозні загрози з боку Китаю".

Автор: 

Китай (4503) розвідка (3855) росія (64923) США (22497)


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01.05.2024 11:37 Відповісти
Кто еще не знает, к этому прохиндею пристла кличка: Лука Мудищев. Были основания!
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01.05.2024 11:39 Відповісти
Зашибісь. Я якраз в приватному секторі
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01.05.2024 11:40 Відповісти
Ну що ж, перший крок зроблено - терористів визнали офіційно "терористами" і загрозою для цивілізованого світу. Можна було б і раніше, але...шо маємо. Сподіваюсь, що тепер у багатьох у світі очі промиються від рашенського гівна і люди зрозуміють з чим вони мають справу. Головне - не зупинятись і йти далі до повної руйнації цих помийок, до повної їх ізоляції і до повного знищення загрози цивілізованого світу.
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01.05.2024 11:44 Відповісти
Я как раз в частном секторе живу. Мне тоже передайте
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01.05.2024 11:54 Відповісти
 
 