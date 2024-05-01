Американська розвідка передаватиме партнерам та приватному сектору дані про Росію та Китай
Президент США Джо Байден зобов’язав "шпигунські служби" США ділитися з приватним сектором розвідданими, що стосуються потенційної загрози з боку Росії та Китаю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Доступ до даних отримають компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру США.
Така директива є частиною свіжого Меморандуму нацбезпеки щодо стійкості та убезпечення критичної інфраструктури, який Білий дім оприлюднив 30 квітня.
Метою ініціативи є захист від ризиків з боку іноземних супротивників - країн, злочинних груп чи хакерів. У документі йдеться про активізацію обміну розвідданими на "найнижчому можливому рівні класифікації" між приватними та міжнародними партнерами.
"Ця політика є особливо актуальною сьогодні, враховуючи деструктивні атаки програм-вимагачів, які тривають, кібератаки на системи водопостачання США з боку наших ворогів, неодноразові свідчення директора ФБР та інших вищих посадових осіб адміністрації, які б'ють на сполох про те, як наша критична інфраструктура є мішенню", - заявила заступниця радника президента Байдена з внутрішньої безпеки Кейтлін Дюркович.
При розробці Меморандуму взяли до уваги зокрема і досвід попередження від розвідки США про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Директорка Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США Джен Істерлі заявила, що агенція розсекретила потенційні атаки з боку російського уряду, щоб попередити операторів критичної інфраструктури.
Сьогодні, за її словами, це стає ще більш актуальним через "серйозні загрози з боку Китаю".
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