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Україна та Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із монгольською колегою Батцецегою Батмунхіїн співпрацю в міжнародних організаціях. Вони домовилися про проведення політичних консультацій на рівні відомств.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС", - зазначив Кулеба.

Він також запросив монгольського міністра Батмунхіїн відвідати Україну.

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Автор: 

МЗС (4107) Монголія (41) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Потужно!
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01.05.2024 14:01
+3
С Монголии классно беспилотники по козломордии запускать.
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01.05.2024 14:04
+3
пора ділити з монголами рашку поки китайці не загарбали
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01.05.2024 14:27
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імітація бурної діяльності
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01.05.2024 14:01 Відповісти
Чому? Може вони говорили про приєднання до Монголії, історичних земель: улуса Джучі. І виплаті московитами Монголії хараджа, за декілька сотень років
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01.05.2024 15:02 Відповісти
Потужно!
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01.05.2024 14:01 Відповісти
Даремно ви так. Там баранів та коней багато.
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01.05.2024 14:04 Відповісти
Скажу больше - там даже верблюди попадаются ))) ... иногда.
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01.05.2024 14:07 Відповісти
С Монголии классно беспилотники по козломордии запускать.
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01.05.2024 14:04 Відповісти
Можна ще запросити "The Hu".Гарно співають.
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01.05.2024 14:07 Відповісти
Ще одне незламно-потужне досягнення зеленого мезесе, що призведе до небачених тектонічних змін у всій світовій геополітиці на користь обох супердержав - Монголії і України!
Слава найвеличнішому лідОру **********!
Вже навіть не прикро, а огидно.
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01.05.2024 14:13 Відповісти
"Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС", - зазначив Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3487232

Цікаво, ця монгольська колега "він" чи "вона"?
...хоча, пофіг...
Та хоч "воно".
Аби людиною було...
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01.05.2024 14:14 Відповісти
Написано - монгольсткий міністр, а не міністерка..
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01.05.2024 14:26 Відповісти
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01.05.2024 15:13 Відповісти
пора ділити з монголами рашку поки китайці не загарбали
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01.05.2024 14:27 Відповісти
Достаточно посмотреть динамику товарооборота между Монголией и РФ, потом посмотреть сколько предприятий в Монголии принадлежит москалям, чтобы понять абсурдность этой встречи.
У меня знакомый в 2020 г. искал новые рынки сбыта для зерновых. Ездил в Китай, но заодно и в Монголию заскочил. Говорит такое впечатление, что в СССР вернулся.
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01.05.2024 14:32 Відповісти
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01.05.2024 14:41 Відповісти
Треба Монголію схиляти до повернення "Ісконних і Історичних" Монгольських земель!

Тому най буде - жоден напрямок міжнародних контактів не є зайвим, ми і так занадто мало приділяли увагу своєму просуванню на міжнародній арені!
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01.05.2024 16:01 Відповісти
 
 