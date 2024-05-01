Україна та Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із монгольською колегою Батцецегою Батмунхіїн співпрацю в міжнародних організаціях. Вони домовилися про проведення політичних консультацій на рівні відомств.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС", - зазначив Кулеба.

Він також запросив монгольського міністра Батмунхіїн відвідати Україну.

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