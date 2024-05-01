Україна та Монголія домовилися про політичні консультації на рівні МЗС, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із монгольською колегою Батцецегою Батмунхіїн співпрацю в міжнародних організаціях. Вони домовилися про проведення політичних консультацій на рівні відомств.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я мав розмову з монгольською колегою Батцецегою Батмункхіїн щодо розвитку наших двосторонніх відносин і співпраці в рамках міжнародних організацій. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між МЗС", - зазначив Кулеба.
Він також запросив монгольського міністра Батмунхіїн відвідати Україну.
Топ коментарі
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Слава найвеличнішому лідОру **********!
Вже навіть не прикро, а огидно.
Цікаво, ця монгольська колега "він" чи "вона"?
...хоча, пофіг...
Та хоч "воно".
Аби людиною було...
У меня знакомый в 2020 г. искал новые рынки сбыта для зерновых. Ездил в Китай, но заодно и в Монголию заскочил. Говорит такое впечатление, что в СССР вернулся.
Тому най буде - жоден напрямок міжнародних контактів не є зайвим, ми і так занадто мало приділяли увагу своєму просуванню на міжнародній арені!