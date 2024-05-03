Виплати переселенцям відновлять після завершення ідентифікації, - Пенсійний фонд

Внутрішнім переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, після її завершення Пенсійний фонд виплатить пенсії за всі місяці невиплат.

Про це повідомили в Пенсійному фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"До 31 березня 2024 р. для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 р., тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився", - йдеться в повідомленні.

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В Пенсійному фонді уточнили, що переселенці-пенсіонери досі можуть пройти ідентифікацію. Для цього потрібно особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи до Ощадбанку. Також можна віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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Окрім того, є можливість зробити це за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на порталі електронних послуг ПФУ або через його контакт-центр за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71).

Особи, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної установи України для передачі документів через вебпортал ПФУ чи поштою.

"Після проходження ідентифікації пенсія буде виплачена за всі місяці, за які людина не отримувала її у зв'язку з непроходженням ідентифікації", - запевнили в ПФУ.

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Фізичну ідентифікацію в Україні пройшли майже 213 тисяч пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення.