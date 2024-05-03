Выплаты переселенцам возобновят после завершения идентификации, - Пенсионный фонд

Внутренним переселенцам, не прошедшим идентификацию, по ее завершении Пенсионный фонд выплатит пенсии за все месяцы невыплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде, информирует Цензор.НЕТ.

"До 31 марта 2024 года для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами с 24 февраля 2022 года, шел процесс прохождения физической идентификации. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они назначены. В марте срок выплаты пенсии без прохождения идентификации истек", - говорится в сообщении.

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В Пенсионном фонде уточнили, что переселенцы-пенсионеры до сих пор могут пройти идентификацию. Для этого нужно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда или в Ощадбанк. Также можно удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" на веб-портале электронных услуг ПФУ.

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Кроме того, есть возможность сделать это с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71).

Лица, находящиеся за границей, могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины для передачи документов через веб-портал ПФУ или по почте.

"После прохождения идентификации пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые человек не получал ее в связи с непрохождением идентификации", – заверили в ПФУ.

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Физическую идентификацию в Украине прошли около 213 тысяч пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных до начала полномасштабного вторжения.