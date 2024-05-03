Україна посіла 61 сходинку у світовому рейтингу свободи слова, піднявшись цьогоріч на 18 позицій, - RSF

У цьогорічному рейтингу свободи слова Україні посіла 61 сходинку зі 180 країн світу. Таким чином, Україна піднялася на 18 позицій, оскільки у 2023 році займала 79-те місце.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Перше місце у рейтингу зберігає за собою Норвегія, а ось найгірша ситуація зі свободою слова спостерігається в Еритреї.

Цьогорічне покращення позицій України пояснюється двома чинниками: "поліпшився політичний фактор" та "піднявся коефіцієнт безпеки".

"Репортери без кордонів зазначають", що всі країни із "хорошою" ситуацією зі свободою преси знаходяться у Європейському Союзі. До першої п’ятірки рейтингу увійшли Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія. Водночас в Угорщині, Греції та на Мальті свобода слова піддається випробуванням.

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У RSF також зазначили, що на сході Європи умови для здійснення журналістської діяльності погіршуються через масштаби дезінформації та цензури ЗМІ. Зокрема, мова йде про Туркменістан (175 місце), Білорусь (167 місце) та Росію (162 місце). Остання зі згаданих також здійснювала вплив на цензуру медіа у Сербії, Грузії, Білорусі, Киргизстані та Азербайджані.

У десятку країн з найгіршою ситуацією зі свободою слова увійшов Китай, зайнявши 172 сходинку. У КНР фіксується найбільша кількість затримань медійників. Крім цього, комуністичний уряд Китаю впроваджує жорстку цензуру щодо інформації, яка суперечить лінії правлячої партії.

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Раніше повідомлялося, що Держдеп США вніс телемарафон у звіт щодо порушень прав людини в Україні. У звіті стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни.