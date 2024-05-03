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Україна посіла 61 сходинку у світовому рейтингу свободи слова, піднявшись цьогоріч на 18 позицій, - RSF

Україна посіла 61 сходинку у світовому рейтингу свободи слова

У цьогорічному рейтингу свободи слова Україні посіла 61 сходинку зі 180 країн світу. Таким чином, Україна піднялася на 18 позицій, оскільки у 2023 році займала 79-те місце.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Перше місце у рейтингу зберігає за собою Норвегія, а ось найгірша ситуація зі свободою слова спостерігається в Еритреї.

Цьогорічне покращення позицій України пояснюється двома чинниками: "поліпшився політичний фактор" та "піднявся коефіцієнт безпеки".

"Репортери без кордонів зазначають", що всі країни із "хорошою" ситуацією зі свободою преси знаходяться у Європейському Союзі. До першої п’ятірки рейтингу увійшли Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія. Водночас в Угорщині, Греції та на Мальті свобода слова піддається випробуванням.

Читайте також: Україна піднялася в рейтингу свободи преси зі 106 на 79 місце. ІНФОГРАФІКА

У RSF також зазначили, що на сході Європи умови для здійснення журналістської діяльності погіршуються через масштаби дезінформації та цензури ЗМІ. Зокрема, мова йде про Туркменістан (175 місце), Білорусь (167 місце) та Росію (162 місце). Остання зі згаданих також здійснювала вплив на цензуру медіа у Сербії, Грузії, Білорусі, Киргизстані та Азербайджані.

У десятку країн з найгіршою ситуацією зі свободою слова увійшов Китай, зайнявши 172 сходинку. У КНР фіксується найбільша кількість затримань медійників. Крім цього, комуністичний уряд Китаю впроваджує жорстку цензуру щодо інформації, яка суперечить лінії правлячої партії.

Читайте також: Преса в Україні є "частково вільною", - Freedom House

Раніше повідомлялося, що Держдеп США вніс телемарафон у звіт щодо порушень прав людини в Україні. У звіті стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни.

Автор: 

рейтинг (1650) Репортери без кордонів (24) свобода слова (390)


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Топ коментарі
+12
Я НЕ ПОБАЧИВ та НЕ ВІДЧУВ жодних причин для такого підняття рейтингу в Україні.
18 країн більш "ефективніше", чим Україна скочуються у ДИКТАТУРУ?
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03.05.2024 13:31
+6
Невже телемарахфон відмінили? Цікаво, хто проплатив цим "репортерам" цю нісенітницю?
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03.05.2024 13:37
+4
Туркменістан на сході Європи??? Ще ті географи.
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03.05.2024 13:38
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Я НЕ ПОБАЧИВ та НЕ ВІДЧУВ жодних причин для такого підняття рейтингу в Україні.
18 країн більш "ефективніше", чим Україна скочуються у ДИКТАТУРУ?
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03.05.2024 13:31 Відповісти
то Ви просто дивитесь не туди, це не Україна піднялась за рейтингом, то просто в інших державах стало ще гірше і вони посунулись вниз...
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03.05.2024 13:38 Відповісти
бородатий совєцький анекдот:

дві собаки - європейська та русская обговорюють свободу слова
Західноєвропейська: "Можна гавкати скільки тобі влізе !"
Русская: "А що таке "гавкати" ?
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03.05.2024 14:19 Відповісти
Невже телемарахфон відмінили? Цікаво, хто проплатив цим "репортерам" цю нісенітницю?
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03.05.2024 13:37 Відповісти
Туркменістан на сході Європи??? Ще ті географи.
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03.05.2024 13:38 Відповісти
У RSF також зазначили, що на сході Європи умови... Зокрема, мова йде про Туркменістан (175 місце) Джерело:
***********

Мда... Туркменістан уже на сході Європи, виявляється. Це глобальне потепління так впливає на мозги, шо вони починають плавитися, чи якась інша причина? Купіть хтось цим "репортьорам" глобус Європи.
Раніше набагато відповідальніше ставилися до написаного і надрукованого слова.
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03.05.2024 13:43 Відповісти
Шо дермак і тут проплатив
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03.05.2024 13:47 Відповісти
Смешно))) Какая свобода слова??
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03.05.2024 14:19 Відповісти
це RSF давно вже в неадекватах числиться....
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03.05.2024 14:55 Відповісти
А як цей рейтинг вимірюють?Мінус 18-ть "хороших рускіх" на бидломарафоні Єрмака-Подоляка і відразу рейтинг свободи слова вищий на 18-ть пунктів?
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03.05.2024 14:55 Відповісти
Немає слів.
https://worldhappiness.report/ed/2024/ 105 місце по рівню щастя
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03.05.2024 16:15 Відповісти
Да хер то прада, в Україні немає свободи слова,йде узурпація владою,зелень боїться опозиційних каналів, політиків! Тільки марафон серущий в голови простих людей, які не розуміються в політиці!!!
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03.05.2024 16:18 Відповісти
Вони самі зрозуміли що написали? Свобода слова, вільна преса і далі?
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03.05.2024 21:36 Відповісти
 
 