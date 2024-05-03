Украина заняла 61-е место в мировом рейтинге свободы слова, поднявшись в этом году на 18 позиций, - RSF
В нынешнем рейтинге свободы слова Украина заняла 61 строчку из 180 стран мира. Таким образом, Украина поднялась на 18 позиций, поскольку в 2023 году занимала 79-е место.
Об этом говорится в отчете международной организации "Репортеры без границ" (RSF), пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.
Первое место в рейтинге сохраняет Норвегия, а вот самая худшая ситуация со свободой слова наблюдается в Эритрее.
Нынешнее улучшение позиций Украины объясняется двумя факторами: "улучшился политический фактор" и "поднялся коэффициент безопасности".
"Репортеры без границ отмечают", что все страны с "хорошей" ситуацией со свободой прессы находятся в Европейском Союзе. В первую пятерку рейтинга вошли Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия. В то же время, в Венгрии, Греции и на Мальте свобода слова подвергается испытаниям.
В RSF также отметили, что на востоке Европы условия для осуществления журналистской деятельности ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры СМИ. В частности, речь идет о Туркменистане (175 место), Беларуси (167 место) и России (162 место). Последняя из упомянутых также осуществляла влияние на цензуру медиа в Сербии, Грузии, Беларуси, Кыргызстане и Азербайджане.
В десятку стран с наихудшей ситуацией со свободой слова вошел Китай, заняв 172 строчку. В КНР фиксируется наибольшее количество задержаний медийщиков. Кроме этого, коммунистическое правительство Китая вводит жесткую цензуру в отношении информации, которая противоречит линии правящей партии.
Ранее сообщалось, что Госдеп США внес телемарафон в отчет по нарушениям прав человека в Украине. В отчете утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии во время освещения российско-украинской войны.
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18 країн більш "ефективніше", чим Україна скочуються у ДИКТАТУРУ?
дві собаки - європейська та русская обговорюють свободу слова
Західноєвропейська: "Можна гавкати скільки тобі влізе !"
Русская: "А що таке "гавкати" ?
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Мда... Туркменістан уже на сході Європи, виявляється. Це глобальне потепління так впливає на мозги, шо вони починають плавитися, чи якась інша причина? Купіть хтось цим "репортьорам" глобус Європи.
Раніше набагато відповідальніше ставилися до написаного і надрукованого слова.
https://worldhappiness.report/ed/2024/ 105 місце по рівню щастя