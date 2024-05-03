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Украина заняла 61-е место в мировом рейтинге свободы слова, поднявшись в этом году на 18 позиций, - RSF

Україна посіла 61 сходинку у світовому рейтингу свободи слова

В нынешнем рейтинге свободы слова Украина заняла 61 строчку из 180 стран мира. Таким образом, Украина поднялась на 18 позиций, поскольку в 2023 году занимала 79-е место.

Об этом говорится в отчете международной организации "Репортеры без границ" (RSF), пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

Первое место в рейтинге сохраняет Норвегия, а вот самая худшая ситуация со свободой слова наблюдается в Эритрее.

Нынешнее улучшение позиций Украины объясняется двумя факторами: "улучшился политический фактор" и "поднялся коэффициент безопасности".

"Репортеры без границ отмечают", что все страны с "хорошей" ситуацией со свободой прессы находятся в Европейском Союзе. В первую пятерку рейтинга вошли Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия. В то же время, в Венгрии, Греции и на Мальте свобода слова подвергается испытаниям.

Также читайте: Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека в Украине

В RSF также отметили, что на востоке Европы условия для осуществления журналистской деятельности ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры СМИ. В частности, речь идет о Туркменистане (175 место), Беларуси (167 место) и России (162 место). Последняя из упомянутых также осуществляла влияние на цензуру медиа в Сербии, Грузии, Беларуси, Кыргызстане и Азербайджане.

В десятку стран с наихудшей ситуацией со свободой слова вошел Китай, заняв 172 строчку. В КНР фиксируется наибольшее количество задержаний медийщиков. Кроме этого, коммунистическое правительство Китая вводит жесткую цензуру в отношении информации, которая противоречит линии правящей партии.

Читайте также: Пресса в Украине является "частично свободной", - Freedom House

Ранее сообщалось, что Госдеп США внес телемарафон в отчет по нарушениям прав человека в Украине. В отчете утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии во время освещения российско-украинской войны.

Автор: 

рейтинг (1636) Репортеры без границ (101) свобода слова (1169)


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Топ комментарии
+12
Я НЕ ПОБАЧИВ та НЕ ВІДЧУВ жодних причин для такого підняття рейтингу в Україні.
18 країн більш "ефективніше", чим Україна скочуються у ДИКТАТУРУ?
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03.05.2024 13:31
+6
Невже телемарахфон відмінили? Цікаво, хто проплатив цим "репортерам" цю нісенітницю?
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03.05.2024 13:37
+4
Туркменістан на сході Європи??? Ще ті географи.
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03.05.2024 13:38
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Правила форума Совет форумчан
Я НЕ ПОБАЧИВ та НЕ ВІДЧУВ жодних причин для такого підняття рейтингу в Україні.
18 країн більш "ефективніше", чим Україна скочуються у ДИКТАТУРУ?
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03.05.2024 13:31 Ответить
то Ви просто дивитесь не туди, це не Україна піднялась за рейтингом, то просто в інших державах стало ще гірше і вони посунулись вниз...
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03.05.2024 13:38 Ответить
бородатий совєцький анекдот:

дві собаки - європейська та русская обговорюють свободу слова
Західноєвропейська: "Можна гавкати скільки тобі влізе !"
Русская: "А що таке "гавкати" ?
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03.05.2024 14:19 Ответить
Невже телемарахфон відмінили? Цікаво, хто проплатив цим "репортерам" цю нісенітницю?
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03.05.2024 13:37 Ответить
Туркменістан на сході Європи??? Ще ті географи.
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03.05.2024 13:38 Ответить
У RSF також зазначили, що на сході Європи умови... Зокрема, мова йде про Туркменістан (175 місце) Джерело:
***********

Мда... Туркменістан уже на сході Європи, виявляється. Це глобальне потепління так впливає на мозги, шо вони починають плавитися, чи якась інша причина? Купіть хтось цим "репортьорам" глобус Європи.
Раніше набагато відповідальніше ставилися до написаного і надрукованого слова.
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03.05.2024 13:43 Ответить
Шо дермак і тут проплатив
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03.05.2024 13:47 Ответить
Смешно))) Какая свобода слова??
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03.05.2024 14:19 Ответить
це RSF давно вже в неадекватах числиться....
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03.05.2024 14:55 Ответить
А як цей рейтинг вимірюють?Мінус 18-ть "хороших рускіх" на бидломарафоні Єрмака-Подоляка і відразу рейтинг свободи слова вищий на 18-ть пунктів?
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03.05.2024 14:55 Ответить
Немає слів.
https://worldhappiness.report/ed/2024/ 105 місце по рівню щастя
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03.05.2024 16:15 Ответить
Да хер то прада, в Україні немає свободи слова,йде узурпація владою,зелень боїться опозиційних каналів, політиків! Тільки марафон серущий в голови простих людей, які не розуміються в політиці!!!
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03.05.2024 16:18 Ответить
Вони самі зрозуміли що написали? Свобода слова, вільна преса і далі?
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03.05.2024 21:36 Ответить
 
 