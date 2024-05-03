Украина заняла 61-е место в мировом рейтинге свободы слова, поднявшись в этом году на 18 позиций, - RSF

В нынешнем рейтинге свободы слова Украина заняла 61 строчку из 180 стран мира. Таким образом, Украина поднялась на 18 позиций, поскольку в 2023 году занимала 79-е место.

Об этом говорится в отчете международной организации "Репортеры без границ" (RSF), пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

Первое место в рейтинге сохраняет Норвегия, а вот самая худшая ситуация со свободой слова наблюдается в Эритрее.

Нынешнее улучшение позиций Украины объясняется двумя факторами: "улучшился политический фактор" и "поднялся коэффициент безопасности".

"Репортеры без границ отмечают", что все страны с "хорошей" ситуацией со свободой прессы находятся в Европейском Союзе. В первую пятерку рейтинга вошли Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия. В то же время, в Венгрии, Греции и на Мальте свобода слова подвергается испытаниям.

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В RSF также отметили, что на востоке Европы условия для осуществления журналистской деятельности ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры СМИ. В частности, речь идет о Туркменистане (175 место), Беларуси (167 место) и России (162 место). Последняя из упомянутых также осуществляла влияние на цензуру медиа в Сербии, Грузии, Беларуси, Кыргызстане и Азербайджане.

В десятку стран с наихудшей ситуацией со свободой слова вошел Китай, заняв 172 строчку. В КНР фиксируется наибольшее количество задержаний медийщиков. Кроме этого, коммунистическое правительство Китая вводит жесткую цензуру в отношении информации, которая противоречит линии правящей партии.

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Ранее сообщалось, что Госдеп США внес телемарафон в отчет по нарушениям прав человека в Украине. В отчете утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии во время освещения российско-украинской войны.