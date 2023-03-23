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Пресса в Украине "частично свободна", - Freedom House

сми,журналистика

Правозащитная организация Freedom House признала украинские СМИ "отчасти свободными". Госдеп США выразил свои замечания по состоянию медиа в Украине.

Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в разных странах мира, сообщает Цензор.НЕТ.

В Госдепе напомнили, что Freedom House оценивает украинские медиа как "отчасти свободные". Но высказали ряд собственных претензий к работе СМИ в Украине.

Конституция Украины, говорится в отчете, гарантирует свободу слова и печати. Но эта свобода была ограничена решением украинских властей после начала полномасштабного вторжения РФ. С тех пор власти блокировали издания, которые считают угрозой национальной безопасности.

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"Общественная организация Freedom House оценила прессу страны как "отчасти свободную". Независимые СМИ и новостные сайты в Интернете были активными и выражали широкий спектр взглядов, но правительство приняло определенные меры для ограничения СМИ и свободы выражения взглядов, по его словам, для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности во время войны", - говорится в отчете .

Госдеп также считает недостаточным расследование случаев нападений на украинских журналистов.

В отчете упомянули о телемарафоне "Единые новости". По мнению Госдепа США, он может усилить контроль власти за вещаниями. Госдеп также отмечает, что оппозиционные телеканалы "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо" официально не были приглашены к участию в едином марафоне, хотя время от времени эти три канала добровольно транслировали 24-часовую программу других каналов.

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"Если канал отказывался сократить собственное программирование до менее 12 часов для трансляции в прямом эфире, официальные лица в ответ удаляли сеть с национальных цифровых наземных частот. В июне 2022 года "Прямой" и "5 канал" подали в суд на Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Сейчас эти три канала работают в Интернете", - говорится в документе.

В отчете указано, что Общественный вещатель продолжает испытывать финансовое и политическое давление "в целях согласования и поддержки правительственной политики". "Местные отделения общественного вещателя утверждали, что высокопоставленные представители Офиса президента и других государственных органов лоббировали наблюдательный совет вещателя, чтобы поддержать избранных кандидатов на ключевые руководящие должности. Однако, несмотря на эти сообщения о давлении, процесс отбора оставался прозрачным и беспристрастным, по словам наблюдателей СМИ" , - отметили в Госдепе.

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Freedom House (152) Госдепартамент США (1818) свобода слова (1169) СМИ (3833) медиа (184)


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Топ комментарии
+23
Яка може бути свобода слова коли клоун просто відімкнув 3 телеканали і всюди пхає свій ЗЕмарахвон. Шо на ТБ, шо на радіо.
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23.03.2023 12:54
+18
зе-клоуни, а чому Україну не беруть до ЄС? а нах ЄС ще одна угорщина.
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23.03.2023 12:52
+14
порохоботи всюди. не дають найвеличнішому керувати
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23.03.2023 12:45
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порохоботи всюди. не дають найвеличнішому керувати
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23.03.2023 12:45 Ответить
Преса може бути або вільною або ні.
Жодних інших варіантів.
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23.03.2023 12:47 Ответить
Вільна преса закінчується там, де починається зарплатня журналіста...
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23.03.2023 12:48 Ответить
зе-клоуни, а чому Україну не беруть до ЄС? а нах ЄС ще одна угорщина.
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23.03.2023 12:52 Ответить
Яка може бути свобода слова коли клоун просто відімкнув 3 телеканали і всюди пхає свій ЗЕмарахвон. Шо на ТБ, шо на радіо.
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23.03.2023 12:54 Ответить
За ще його собі в сраку запхне!
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23.03.2023 13:22 Ответить
Зеленский как маленький наполеончик решил, что это он лично, а не народ Украины ведет войну против агрессора и что ему виднее, что народу полезно знать, а что нет.
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23.03.2023 12:58 Ответить
та тут і частково вільна мочить таке, що на голову не налазить
згадати тільки свинарчуків, клістрони, асфальт і тд.

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23.03.2023 12:59 Ответить
А про Україну-порноактрису чомусь мовчить. Як риба апльод.
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23.03.2023 13:02 Ответить
хочете щоб писала - заплатіть

Ви ж маєте знати хто "танцює дівчину"
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23.03.2023 14:03 Ответить
Якби була вільна преса то щодня б волали щодо Історії з вагнерівцями, з Херсоном за 6 годин, з Бучею, Маріуполем, Ірпенем НЕ МАЄ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ цьому злочину.........
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23.03.2023 13:14 Ответить
що це за толерастична хня від Freedom House????
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23.03.2023 13:15 Ответить
Чекайте,вони ще з мп після 29 спробують знайти "компроміси"...)
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23.03.2023 13:48 Ответить
"Частково вільна" - це явна недоработка подоляків.
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23.03.2023 13:16 Ответить
Якщо преса проходить через фільтр офісу злочинців, що засіли в адміністрації то це Не Вільна!
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23.03.2023 13:20 Ответить
Краще б рекомендували зебіломарафон крутити тільки на одному каналі..он канал Рада є, туди й марафон. Чи вони не доганяють скільки коштів туди замарафонюють??
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23.03.2023 13:24 Ответить
ОПі прозоро натякнули що ситуація із ЗМІ на контролі...так що "високопосадовці з офісу" хай думаЮТЬ...перш ніж шось вчворити...
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23.03.2023 13:47 Ответить
яка може бути вільна преса під час війни, мені це незрозуміло..., вже ж проходили - у минулому році про щось написали - й прилетіло..., а зараз все дозволити про все писати - це ж самогубство, вже писали про 2-гу ракету на даху в Запоріжжі, а позиції як здавали....
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23.03.2023 13:48 Ответить
Немає вже вільної пресми, навіть і частково.
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23.03.2023 14:02 Ответить
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23.03.2023 14:52 Ответить
Вільної преси немає, є тільки Земарафон імені великої Зебуби
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23.03.2023 15:03 Ответить
дибіли чи що,
в країні воєнний стан,
за правилами пресу взагалі забороняють
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23.03.2023 19:21 Ответить
Ага, и поэтому "Дебильный марафон" круглосуточно идет.
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24.03.2023 12:30 Ответить
 
 