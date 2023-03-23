Пресса в Украине "частично свободна", - Freedom House

Правозащитная организация Freedom House признала украинские СМИ "отчасти свободными". Госдеп США выразил свои замечания по состоянию медиа в Украине.

Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в разных странах мира, сообщает Цензор.НЕТ.

В Госдепе напомнили, что Freedom House оценивает украинские медиа как "отчасти свободные". Но высказали ряд собственных претензий к работе СМИ в Украине.

Конституция Украины, говорится в отчете, гарантирует свободу слова и печати. Но эта свобода была ограничена решением украинских властей после начала полномасштабного вторжения РФ. С тех пор власти блокировали издания, которые считают угрозой национальной безопасности.

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"Общественная организация Freedom House оценила прессу страны как "отчасти свободную". Независимые СМИ и новостные сайты в Интернете были активными и выражали широкий спектр взглядов, но правительство приняло определенные меры для ограничения СМИ и свободы выражения взглядов, по его словам, для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности во время войны", - говорится в отчете .

Госдеп также считает недостаточным расследование случаев нападений на украинских журналистов.

В отчете упомянули о телемарафоне "Единые новости". По мнению Госдепа США, он может усилить контроль власти за вещаниями. Госдеп также отмечает, что оппозиционные телеканалы "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо" официально не были приглашены к участию в едином марафоне, хотя время от времени эти три канала добровольно транслировали 24-часовую программу других каналов.

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"Если канал отказывался сократить собственное программирование до менее 12 часов для трансляции в прямом эфире, официальные лица в ответ удаляли сеть с национальных цифровых наземных частот. В июне 2022 года "Прямой" и "5 канал" подали в суд на Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Сейчас эти три канала работают в Интернете", - говорится в документе.

В отчете указано, что Общественный вещатель продолжает испытывать финансовое и политическое давление "в целях согласования и поддержки правительственной политики". "Местные отделения общественного вещателя утверждали, что высокопоставленные представители Офиса президента и других государственных органов лоббировали наблюдательный совет вещателя, чтобы поддержать избранных кандидатов на ключевые руководящие должности. Однако, несмотря на эти сообщения о давлении, процесс отбора оставался прозрачным и беспристрастным, по словам наблюдателей СМИ" , - отметили в Госдепе.

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