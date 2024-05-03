Україна з лютого 2022 року отримала від Німеччини €1,6 мільярда прямої бюджетної підтримки, - Мінфін
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні обговорив з членами Комітету з питань бюджету німецького Бундестагу поточний стан фінансової системи України.
"Як міністр фінансів, я особливо вдячний за спрямовану пряму бюджетну підтримку загальним обсягом 1,6 млрд євро, з яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів. Це дозволило уникнути додаткового боргового навантаження на фінансову систему України в умовах невизначеності", - сказав він.
Зараз, за його словами, український бюджет потребує перед усім своєчасного забезпечення видатків на оборону.
Підтримка партнерів при цьому є вирішальною для фінансування соціальної, гуманітарної сфери та швидкого відновлення, зокрема критичної та енергетичної інфраструктури.
Марченко додав, що додатковим ресурсом для відновлення та фінансування бюджетних видатків для України мають стати заморожені російські активи.
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