Нова військова допомога США та підтримка ЄС можуть послабити ворога і дати Україні стратегічну ініціативу на фронті, - Павлюк

Довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з активізацією європейської підтримки може не тільки послабити та відвернути російські атаки влітку, але й, можливо, дати Україні стратегічну ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Пріоритетна зброя, яку ми потребуємо ззовні - це засоби протиповітряної оборони, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних та ракетних ударів", - наголосив Павлюк.

Також він зауважив на необхідності далекобійної артилерії, яка є дуже важливою для України.

За словами Павлюка, маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, Сили оборони України могли б відібрати у російського ворога стратегічну перевагу на полі бою.

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Допомога Україні від США

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол.

Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

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У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту. 24 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо допомоги Україні.

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