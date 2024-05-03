Новая военная помощь США и поддержка ЕС могут ослабить врага и дать Украине стратегическую инициативу на фронте, - Павлюк

Долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с активизацией европейской поддержки может не только ослабить и отбить российские атаки летом, но и, возможно, дать Украине стратегическую инициативу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Приоритетное оружие, в котором мы нуждаемся извне, - это средства противовоздушной обороны, чтобы защитить наших людей, города и инфраструктуру от российских воздушных и ракетных ударов", - подчеркнул Павлюк.

Также он отметил необходимость дальнобойной артиллерии, которая очень важна для Украины.

По словам Павлюка, обладая хорошей противовоздушной обороной и дальнобойной артиллерией, Силы обороны Украины могли бы отобрать у российского врага стратегическое преимущество на поле боя.

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Помощь Украине от США

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, предусматривавший финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд дол.

Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

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В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

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