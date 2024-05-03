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Новини Війна
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По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

міг

На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ. Небезпека тривала 32 хвилини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.

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О19.07 оголосили відбій. Небезпека тривала 32 хвилини

Автор: 

повітряна тривога (904) балістичні ракети (397)


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Отаким чином і ми крутили вашу Спєрмослєйку, гниди!

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03.05.2024 19:12 Відповісти
Це розвідка перед ракетним ударом ,можливо в ніч з 4 на 5. Таке вже було, за моїми спостереженнями. Дай боже щоб я помилився. Кацапи не надто винахідливі щодо подібного.
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03.05.2024 19:25 Відповісти
 
 