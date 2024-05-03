По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)
На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ. Небезпека тривала 32 хвилини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.
О19.07 оголосили відбій. Небезпека тривала 32 хвилини
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Алекс Скела
показати весь коментар03.05.2024 19:12 Відповісти Мені подобається 0
boris petrik
показати весь коментар03.05.2024 19:25 Відповісти Мені подобається 1
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