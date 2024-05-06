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Новини
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Під Кропивницьким масштабна пожежа, горить підприємство "Хімрезерв", є загиблий. ВIДЕО

У селищі Нове Кропивницького району на Кіровоградщині сталася пожежа на підприємстві Хімрезерв. Наразі пожежу вдалося локалізувати.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пожежа у селищі Новому не пов’язана з російською військовою агресією.

Попередня інформація щодо пожежі

"За попереднім визначенням - це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - інформує Райкович.

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Згодом він повідомив, що пожежу на Хімрезерві локалізували.

"На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Кропивницький (343) пожежа (4312)


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не пов'язана з російською військовою агресією,,,--- курили - чьто лі,,,,, не пов'язана плєть!((,
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06.05.2024 15:05 Відповісти
шукайте краще,то і знайдете "пов'язання"
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06.05.2024 15:14 Відповісти
Диверсія ?
Якби це сталось до 2019 , то всі би винуватили Порошенка.
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06.05.2024 15:16 Відповісти
Варіант 2 нестача
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06.05.2024 18:53 Відповісти
5 км траси на Умань, перекрито. завод підходить близько до траси. Довелося обїзжати через селище Нове.
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06.05.2024 15:31 Відповісти
Ні в якому разі не пов'язана! На 3-му році війни.
Просто ЄРМАКОВЩИНА зелена там шашлики готували.
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06.05.2024 15:55 Відповісти
 
 