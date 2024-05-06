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Под Кропивницким масштабный пожар, горит предприятие "Химрезерв", есть погибший. ВИДЕО

В поселке Новое Кропивницкого района в Кировоградской области произошел пожар на предприятии Химрезерв. Пожар удалось локализовать.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пожар в поселке Новом не связан с российской военной агрессией.

Предварительная информация о пожаре

"По предварительному определению – это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС. Дал задачу управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", – информирует Райкович.

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Впоследствии он сообщил, что пожар на Химрезерве был локализован.

"К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", - говорится в сообщении.

Автор: 

Кропивницький (540) пожар (5944)


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не пов'язана з російською військовою агресією,,,--- курили - чьто лі,,,,, не пов'язана плєть!((,
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06.05.2024 15:05 Ответить
шукайте краще,то і знайдете "пов'язання"
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06.05.2024 15:14 Ответить
Диверсія ?
Якби це сталось до 2019 , то всі би винуватили Порошенка.
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06.05.2024 15:16 Ответить
Варіант 2 нестача
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06.05.2024 18:53 Ответить
5 км траси на Умань, перекрито. завод підходить близько до траси. Довелося обїзжати через селище Нове.
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06.05.2024 15:31 Ответить
Ні в якому разі не пов'язана! На 3-му році війни.
Просто ЄРМАКОВЩИНА зелена там шашлики готували.
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06.05.2024 15:55 Ответить
 
 