Під Кропивницьким масштабна пожежа, горить підприємство "Хімрезерв", є загиблий. ВIДЕО
У селищі Нове Кропивницького району на Кіровоградщині сталася пожежа на підприємстві Хімрезерв. Наразі пожежу вдалося локалізувати.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пожежа у селищі Новому не пов’язана з російською військовою агресією.
Попередня інформація щодо пожежі
"За попереднім визначенням - це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - інформує Райкович.
Згодом він повідомив, що пожежу на Хімрезерві локалізували.
"На жаль, рятувальники виявили одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
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Якби це сталось до 2019 , то всі би винуватили Порошенка.
Просто ЄРМАКОВЩИНА зелена там шашлики готували.