США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS
У Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.
Так, із корпорацією Lockheed Martin було укладено контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на загальну суму $861,3 млн.
Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.
Кількість систем РСЗВ, яку планують виготовити, у Пентагоні не розкрили.
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Виходить, що десь 246 штук (плюс-мінус)
Передали 39штук, тобто на 167млн
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Замовили, заміщення на складах , ще в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт
Для України, не передбачена, ця закупка