США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS

У Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.

Так, із корпорацією Lockheed Martin було укладено контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на загальну суму $861,3 млн.

Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.

Кількість систем РСЗВ, яку планують виготовити, у Пентагоні не розкрили.

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