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США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS

himars

У Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Пентагону.

Так, із корпорацією Lockheed Martin було укладено контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на загальну суму $861,3 млн.

Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.

Кількість систем РСЗВ, яку планують виготовити, у Пентагоні не розкрили.

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Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) HIMARS (307)


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Десяток Україні.
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09.05.2024 13:25 Відповісти
Відразу згадую скільки потратили на телемарафон, асфальт та можновладців. Міжгалактичний крейсер можна було побудувати.
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09.05.2024 13:28 Відповісти
Гарна машина, тому і попит є.
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09.05.2024 13:56 Відповісти
Вартість за штуку - $3.5 мільйони (на внутрішньому ринку)

Виходить, що десь 246 штук (плюс-мінус)
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09.05.2024 13:58 Відповісти
В рамках PDA, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0 ціна була по 4.3млн
Передали 39штук, тобто на 167млн

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Замовили, заміщення на складах , ще в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт

Для України, не передбачена, ця закупка
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09.05.2024 22:55 Відповісти
Маючи на складах щось біля 800 хаймарсів, навіщо виробляти нові??
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09.05.2024 14:45 Відповісти
Бо просрочені вже
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09.05.2024 14:46 Відповісти
 
 