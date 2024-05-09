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США потратят более $860 млн на производство HIMARS

himars

В Соединенных Штатах заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Пентагона.

Так, с корпорацией Lockheed Martin был заключен контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму $861,3 млн.

Срок выполнения заказа - до 31 мая 2026 года.

Количество систем РСЗО, которое планируют изготовить, в Пентагоне не раскрыли.

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Автор: 

Пентагон (1449) США (26471) HIMARS (286)


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Десяток Україні.
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09.05.2024 13:25 Ответить
Відразу згадую скільки потратили на телемарафон, асфальт та можновладців. Міжгалактичний крейсер можна було побудувати.
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09.05.2024 13:28 Ответить
Гарна машина, тому і попит є.
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09.05.2024 13:56 Ответить
Вартість за штуку - $3.5 мільйони (на внутрішньому ринку)

Виходить, що десь 246 штук (плюс-мінус)
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09.05.2024 13:58 Ответить
В рамках PDA, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0 ціна була по 4.3млн
Передали 39штук, тобто на 167млн

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Замовили, заміщення на складах , ще в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт

Для України, не передбачена, ця закупка
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09.05.2024 22:55 Ответить
Маючи на складах щось біля 800 хаймарсів, навіщо виробляти нові??
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09.05.2024 14:45 Ответить
Бо просрочені вже
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09.05.2024 14:46 Ответить
 
 