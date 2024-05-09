США потратят более $860 млн на производство HIMARS
В Соединенных Штатах заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Пентагона.
Так, с корпорацией Lockheed Martin был заключен контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму $861,3 млн.
Срок выполнения заказа - до 31 мая 2026 года.
Количество систем РСЗО, которое планируют изготовить, в Пентагоне не раскрыли.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виходить, що десь 246 штук (плюс-мінус)
Передали 39штук, тобто на 167млн
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Замовили, заміщення на складах , ще в 2022 на 602млн
HIMARS 602 Lockheed Martin Aug - Dec 22
В рамках USAI - замовлено 0шт
Для України, не передбачена, ця закупка