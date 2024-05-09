США потратят более $860 млн на производство HIMARS

В Соединенных Штатах заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Пентагона.

Так, с корпорацией Lockheed Martin был заключен контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на общую сумму $861,3 млн.

Срок выполнения заказа - до 31 мая 2026 года.

Количество систем РСЗО, которое планируют изготовить, в Пентагоне не раскрыли.

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