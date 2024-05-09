Кремлівський "Рух перших" вербує молодь на заводи зі збирання "Шахедів", - Центр нацспротиву

Російський "Рух перших" ("Движение первых") діє на тимчасово захоплених територіях України від самого початку окупації і добровільно-примусово залучає до своїх лав студентів захоплених закладів освіти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Кремль створив ціле павутиння псевдоволонтерських рухів, які мають на меті контролювати молодь та долучати її до антилюдської політики Москви.

Одним з таких є "Рух перших" (Движение первых), який з перших днів окупації діє на тимчасово захоплених територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених внз, а сам процес курирують "волонтери" з РФ за допомогою окупаційних адміністрацій", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: Росія на окупованій Херсонщині створила "молодіжні центри" для вербування української молоді, - Центр нацспротиву

Як зазначається, нині рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахеди". Сам процес вербування окупанти називають конкурсом, а отримання роботи - перемогою.

У ЦНС розповіли, що вербують студентів від 16 років, тобто йдеться про залучення неповнолітніх до роботи на російський ВПК. Також можна отримати роботу прибиральника чи на кухні.

"Фактично росіяни планують використовувати гуманітарну кризу на ТОТ, аби вербувати українців до роботи на війну проти їхньої батьківщини", - додали в Центрі нацспротиву.

Також читайте: Росіяни розбудовують мережу "Будинків молоді" на окупованих територіях для "промивання мізків" українським підліткам, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що росіяни вербують білоруську молодь для збирання БПЛА. Так, у Білоруському державному технічному університеті відбувся молодіжний форум з розробки БПЛА, який курирували росіяни. Його завданням було "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ".