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Кремлевское "Движение первых" вербует молодежь на заводы по сбору "шахедов", - Центр нацсопротивления

РФ вербує молодь збирати шахеди

Российское "Движение первых" действует на временно захваченных территориях Украины с самого начала оккупации и добровольно-принудительно привлекает в свои ряды студентов захваченных учебных заведений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Кремль создал целую паутину псевдоволонтерских движений, цель которых - контролировать молодежь и приобщать ее к античеловеческой политике Москвы.

Одним из таких является "Движение первых", которое с первых дней оккупации действует на временно захваченных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из РФ с помощью оккупационных администраций", - рассказали в ЦНС.

Также читайте: Россияне обещают подросткам на захваченных территориях путевки в Крым за героизацию окупантов, - Центр нацсопротивления

Как отмечается, сейчас движение вербует студентов на "стажировку" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахеды". Сам процесс вербовки оккупанты называют конкурсом, а получение работы - победой.

В ЦНС рассказали, что вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.

"Фактически, россияне планируют использовать гуманитарный кризис на ВОТ, чтобы вербовать украинцев на работу на войну против их родины", - добавили в Центре нацсопротивления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне строят сеть "Домов молодежи" на оккупированных территориях для "промывания мозгов" украинским подросткам, - Центр нацсопротивления

Ранее сообщалось, что россияне вербуют белорусскую молодежь для сборки БПЛА. Так, в Белорусском государственном техническом университете состоялся молодежный форум по разработке БПЛА, который курировали россияне. Его задачей было "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ".

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09.05.2024 13:28 Ответить
У нас молодь не вербують на підприємства з виготовлення зброї. Виходить що нам не потрібно. Натомість у нас зашугують молодь держимордами ухилянтів з ТЦК. Чиновникам офшори, а народу штрафи. Ненависть до держслужбовців та депутатів постійно зростає і може досягти критичного рівня. Тобто переходу від слів попередження до безпосередньої дії. Потрібна негайна етнічна чистка в усіх службах! Ну от як можна перемогти якщо на відповідальних посадах корумповані жиди, кацапи і представники етнічних меншин з "запасними аеродромами" в материнських країнах? Для них Україна "годівниця", а українці витратний матеріал...
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09.05.2024 13:55 Ответить
Це у нас ці дрони повинні збиратись майже в кожнлму дворі. Хтось був рипнувся але ж ні. Виявляється хтось наклав лапу на це і остальним зась бо це їхня монополія. Ось така фігня малята.
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09.05.2024 14:20 Ответить
 
 