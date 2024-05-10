Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 479 710 осіб (+980 за добу), 7434 танки, 12 387 артсистем, 14313 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 479 710 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,

артилерійських систем – 12387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4)

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