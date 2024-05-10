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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 479 710 человек (+980 за сутки), 7434 танка, 12 387 артсистем, 14 313 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 479 710 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 479 710 (+980) человек,
  • танков - 7 434 (+5) единицы,
  • боевых бронированных машин - 14 313 (+32) единиц,
  • артиллерийских систем - 12 387 (+47) единиц,
  • РСЗО - 1062 (+4) единицы,
  • средства ПВО - 795 (+2) единиц,
  • самолетов - 349 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 826 (+51) единиц,
  • крылатых ракет - 2192 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 691 (+73) единица,
  • специальной техники - 2031 (+4) единица.

Также читайте: Враг атаковал позиции ВСУ по 7 направлениям. За сутки произошло 95 боевых столкновений, - Генштаб

Втрати армії РФ за 9 травня

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6849)


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Топ комментарии
+19
Контбатарейна боротьба набирає оборотів. Дохнуть мокші слава Богу!!
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10.05.2024 07:51
+17
Слава ЗСУ.
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10.05.2024 07:55
+13
Минув 3729 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 980 чумардосів.
Арта 51!, броня 37, логістика 73!.
Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше. Ху...ловський шабош на пльосі краще за все показує результат дій ЗСУ та українського народу за 2 останні роки, один Т-34 це шедеврально ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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10.05.2024 08:42
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Контбатарейна боротьба набирає оборотів. Дохнуть мокші слава Богу!!
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10.05.2024 07:51 Ответить
Слава ЗСУ.
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10.05.2024 07:55 Ответить
А що таке - танчики закінчуються?
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10.05.2024 07:56 Ответить
Епоха танків відходить в минуле.Дрон вартістю тисячу доларів знищує танк вартістю в 2 мільйони доларів.І плюс екіпаж
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10.05.2024 08:02 Ответить
Я не думаю що в минуле, але концепція самого танку та тактики його застосування поміняється дуже сильно. А на це треба час.
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10.05.2024 08:45 Ответить
Я ж не маю на увазі що повністю,але прориви фронту тисячами танків вже в минулому.Майже.Малоефективно,дуже дорого.А от сотнею тисяч дронів і КАБами з артою,можливо
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10.05.2024 12:52 Ответить
КАБ и зараз ефективні з-за недосконалості і обмеженості наших ППО та авіації. На початку вторгнення москалі взагалі розраховували працювати як в Сирії, де з декількох кілометрів спокійно кидали звичайні ФАБи десятками тон. Тут у них так не получилось, ППО виявилось не по зубах. Порівняйте статистику по авіації в перші дні, коли намагались завоювати господство в повітрі, і за останні півтора року, коли пару літаків за місяць це свято. Тому КАБи і ФАБи це по ситуації з ППО. Якщо існує нормальне ППО і достатня кількість ******** винищувальної авіації з далекобійними ракетами повітря-повітря, то війна буде виглядати зовсім по іншому.
Схожа ситуація і з дронами. Це зараз вони новинка і тактика їх застосування тільки відпрацьовується і дуже швидко розвивається. Але засоби протидії завжди на крок позаду засобів нападу. Згадайте як розвивалось зараз (схоже як колись в авіації): розвідувальні дрони, ударні великі дрони - протидія ППО, з'явились камікадзе і ФПВ - у відповідь розвиток РЕБ, заміна стандартних каналів управління дронів - у відповідь модернізація і більша насиченість РЕБ, встановлення РЕБ на кожну машину і встановлення сіток-екранів.
Пофантазуємо про танк майбутнього, як захистити його від малих дронів. Згадаємо як ******** танк захищений від ПТУР, кумулятивних снарядів, підкаліберних, тандемних? Кожен цей засіб ураження в свій час був проривним і супер ефективним та обіцяв відправити танки в минуле, але вони досі в строю і воюють. Бо були знайдені засоби протидії: багатошарова броня, активна броня, екрани, димові завіси, активні засоби захисту (наприклад Штора). Кожен з цих засобів теж був проривним і дарував чергове життя бронетехніці.
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10.05.2024 14:23 Ответить
Я не мав часу на початку війни про таке думати,контрдиверсійна робота день і ніч,Житомирський напрямок
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10.05.2024 22:14 Ответить
Давайте припустимо що можно протиставити малим дронам.
В першу чергу ******** РЕБ, в цьому напрямку вже працюють всі країни по нашому досвіду.
По друге можливо зміни складу багатошарової броні ще на етапі проєктування нових машин, наприклад стаціонарні легкозамінні промислові екрани, які будуть закривати всю поверхню машини і не мішати бойовій роботі та екіпажу.
По трете створення активного захисту, який буде працювати по принципу активного захисту від ПТУР та снарядів, наприклад як наш Заслон https://www.ukrmilitary.com/2015/09/zaslon.html Заслон , але по більш повільних але повітряних цілях, тобто не тільки в нижній, але і в верхній полусфері. І повірте, це легше і дешевше зробити ніж той же Заслон, бо цілі малошвидкісні в порівнянні зі звичайними і тим більше підкаліберними снарядами. Розмістити на кожній машині нормальну станцію виявлення в ІК, оптичному та радіоелектронному діапазоні, пару десятків протиснарядів на кожен танк і дрони будуть сипатись як листя восени.
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10.05.2024 14:35 Ответить
Але це мої суб'єктивні припущення, нехай про це думають розробники танків, а я ППОшник ))
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10.05.2024 14:36 Ответить
Не встиг відповісти як тут же вийшла стаття на Цензорі ))
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10.05.2024 14:55 Ответить
А бехи з десантом як йшли так і йдуть..і вона повинна прикриватись танком...
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10.05.2024 09:00 Ответить
Танки взагалі-то створювались не для прикриття бех. А для подавлення вогневих точок, швидкого перенесення зусиль, прориву оборони тощо. І взагалі, зрозумійте - це піхота прикриває танки, а не навпаки.

Але така тактика в умовах наявності дронів-камікадзе та високоточної арти - просто не працює. Танки зносять 5-10 високоточними снарядами (замість 200, як по засрашинським нормативам), бехи що зупинились - знищують дрончиками. Піхоту без прикриття, яка валиться на землю - знищують дешевими скидами. До такого "доктрина" засрашинців взагалі не була готова.

Тому вони змінили тактику: тепер бехи несуться на повній швидкості аж до укріпленнь супротивника (все рівно бехи поб'ють, то нехай вже відпрацюють хоча б якось і піхоту аж до окопів супротивника довезуть), танки працюють вже не зовсім як вогнева підтримка, а як броньовані трали-розміновувачі та "буфер" для знищення (бо спочатку танки, а потім бехи б'ють), бо головна мета - штурмовиків закинути поближче вже, а не подавити реально вогневі точки. Ну а коли і танків в підрозділах немає, то самі тільки бехи та мтлб гонять.... Що ми і бачили неодноразово.
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12.05.2024 21:16 Ответить
Якийсь у Вас не правильний логічний ланцюг.
Чим більше дохлих чумардосів - тим більші втрати наших територій - і тим легше їм це дається.
Я би склав так:
Чим більше ми втрачаємо територій (а це складова мобільної оборони) - тим більше дохлих чумардосів - тим слабше армія окупантів.
Чи не правда, по іншому сприймається?
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10.05.2024 08:53 Ответить
Ну ну, роскажи нам як це може працювати навпаки.
Більше теріторій - прям 23 км це половина кацапії.
Задача для першачків
Середній зріст орка 1,5 метра
Відстань від Авдіївки до Новоолександровки 23 000 метрів
Дано 201 000 орків
Питання в скільки шарів їх треба скласти або скільки разів прокласти туди і назад
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10.05.2024 08:57 Ответить
Минув 3729 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 980 чумардосів.
Арта 51!, броня 37, логістика 73!.
Побєдобєсноє вялічіе з кожним роком все менше. Ху...ловський шабош на пльосі краще за все показує результат дій ЗСУ та українського народу за 2 останні роки, один Т-34 це шедеврально ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 479 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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10.05.2024 08:42 Ответить
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10.05.2024 08:44 Ответить
Друзі, я насолоджуюсь переглядом українського каналу "Армія ТБ - військовк телебачення України". Новини з нуля, про війну без ПОЛІТИКИ. Без аналітики. Пропоную всім ! Це не реклама. Це моя дружня порада.
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10.05.2024 09:02 Ответить
Друзі, я насолоджуюсь переглядом українського каналу "Армія ТБ - військовк телебачення України". Новини з нуля, про війну без ПОЛІТИКИ. Без аналітики. Пропоную всім ! Це не реклама. Це моя дружня порада.
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10.05.2024 09:06 Ответить
Я взагалі не розумію - чому більше не рахують літаки?! Пару днів тому сбили Су-35 и Су-25. Вчора СБИЛИ Су-25 над Очеретиним! І де???!!!
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10.05.2024 09:37 Ответить
Су-25 не зарахували, хоча була інформація (правда від моніторингових каналів) що на Авдіївському напрямку цей штурмовик приземлили, ну то таке.
Чумардоси за весну вже 65 тис. Впевнено можна казати, що ця весна буде як мініму друга з початку війни по сезонним втратам кацапів. Проте темп утилізації наразі найвищий і якщо він збережеться, то зима 23-24 з показником в 84 640 чумардосів буде перевершена і автоматично бонусом буде пів ляма до літа.
Логістика 73 одиниці, невже й мотоцикли вже рахуємо, а тим часом падлюки вже на самокатах розвозять провіант і ********** по передовій, будемо і їх рахувать як одиницю логістики??
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10.05.2024 10:04 Ответить
Важливі штуки це арта,броня,ППО,РСЗВ.А машинки це таке.
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10.05.2024 12:54 Ответить
 
 