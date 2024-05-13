Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію, - міністерка торгівлі США Райдмондо

Обмеження США на торгівлю мікрочипами "значно сповільнили Росію" та змусили росіян користатися чипами з побутових речей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі.

"Ми ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення і додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень", - зазначила вона.

Сенатори додали, що, попри санкції, росіяни все ще можуть використовувати комерційні чипи зі звичайних побутових речей. На думку міністерки, це і є ознакою того, що санкції виявилися ефективними.

"Росія змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і подібних речей - а саме це вони й роблять - саме тому, що наші початкові обмеження працюють", - сказала посадовиця.

Раймондо переконана, що експортні обмеження США "значно сповільнили Росію". Вона запевнила, що США постійно збільшують санкції та використовують "всі наявні засоби", аби розв’язати проблему.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Польща, Фінляндія, та країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти РФ.

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