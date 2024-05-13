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Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію, - міністерка торгівлі США Райдмондо

рф,санкції

Обмеження США на торгівлю мікрочипами "значно сповільнили Росію" та змусили росіян користатися чипами з побутових речей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки,  про це міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі.

"Ми ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення і додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень", - зазначила вона.

Сенатори додали, що, попри санкції, росіяни все ще можуть використовувати комерційні чипи зі звичайних побутових речей. На думку міністерки, це і є ознакою того, що санкції виявилися ефективними.

"Росія змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і подібних речей - а саме це вони й роблять - саме тому, що наші початкові обмеження працюють", - сказала посадовиця.

Раймондо переконана, що експортні обмеження США "значно сповільнили Росію". Вона запевнила, що США постійно збільшують санкції та використовують "всі наявні засоби", аби розв’язати проблему.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Польща, Фінляндія, та країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Багаті росіяни повертають свої активи до РФ, незважаючи на загрозу націоналізації

Автор: 

росія (64984) санкції (11782) США (22614)


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Топ коментарі
+2
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13.05.2024 07:28
+1
ну вони своє кіно крутять .....нашими руками ... то тільки єльцин просипався з думкою шо він зробив для України
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13.05.2024 07:35
+1
Та да, "замедлили". "В 2023 году доходы роZZии выросли до рекордных 320 миллиардов долларов и будут расти и дальше. Примерно треть этих денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование боевых действий в 2024 году." "США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведённых из роZZийской нефти, на сумму 1,3 миллиарда долларов, в период с начала декабря 2022 года, когда было введено ограничение цен, до конца 2023 года." " Из 52 деталей "Шахеда -136" были произведены 13 разными американскими компаниями. Ещё 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая." И это лишь ничтожная часть "замедления" роZZии "санкциями изада" стран-"партнёров" Украины.
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13.05.2024 08:56
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13.05.2024 07:28 Відповісти
ну вони своє кіно крутять .....нашими руками ... то тільки єльцин просипався з думкою шо він зробив для України
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13.05.2024 07:35 Відповісти
А зняття санкцій на експорт енергоносіїв та металів, запроваджене США та Канадою на півроку (до жовтня), взагалі доб'є РФ
Просто "пекельні борошна".
Цікаво, вона сама в це вірить? Чи просто рейтинг набирає, щоб після виборів від корита не відлучили?
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13.05.2024 08:10 Відповісти
В бурятії в кожній бурятки є помпа грудного молока !!!
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13.05.2024 08:16 Відповісти
Дві. Одна була у амазонок
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13.05.2024 10:54 Відповісти
Стоит ли назбирать холодильник, чтобы вытащить одну микросхему, когда в Китае можно хоть тысячами покупать, начиная от поддельных до оригинальных. А через посредников и в любой другой стране можно.
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13.05.2024 08:33 Відповісти
нах той кєтай? купа компанії продає свої мікрочіпи в сусідні з московією країни з логістикою через саму московію...
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13.05.2024 09:22 Відповісти
Холодильник і не потрібен. Купується лише "чіп для холодильника", і все.
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13.05.2024 10:56 Відповісти
ТРАМП ПРИЙНЯВ САНКЦІЇ ЩОДО АЛЮМІНІЯ РАШИСТСЬКОГО..АЛЕ ПО ПРОШЕНІЮ КРЕМЛЯ ЗНЯВ....БО ОДНЕ МІСТО МАЛО Б НА МАЦКОВІЇ ЗАГНУТИСЯ, ВІД ТАКИХ САНКЦІЙ... НА СЬОГОДНІ МОЖНА БУЛО Б ТАК САМО АЛЮМІНІЙ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗИТИ В ЄС І НА ТЕРИТОРІЮ США
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13.05.2024 08:40 Відповісти
Та да, "замедлили". "В 2023 году доходы роZZии выросли до рекордных 320 миллиардов долларов и будут расти и дальше. Примерно треть этих денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование боевых действий в 2024 году." "США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведённых из роZZийской нефти, на сумму 1,3 миллиарда долларов, в период с начала декабря 2022 года, когда было введено ограничение цен, до конца 2023 года." " Из 52 деталей "Шахеда -136" были произведены 13 разными американскими компаниями. Ещё 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая." И это лишь ничтожная часть "замедления" роZZии "санкциями изада" стран-"партнёров" Украины.
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13.05.2024 08:56 Відповісти
 
 