Экспортные ограничения США и союзников замедляют Россию, - министр торговли США Райдмондо

Ограничения США на торговлю микрочипами "значительно замедлили Россию" и заставили россиян пользоваться чипами из бытовых вещей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом сказала министр торговли США Джина Раймондо во время слушаний в американском Конгрессе.

"Мы ввели ограничения на экспорт в Россию почти 700 видов товаров двойного назначения и добавили в санкционный перечень почти 100 китайских компаний за помощь России в обходе экспортных ограничений", - отметила она.

Сенаторы добавили, что, несмотря на санкции, россияне все еще могут использовать коммерческие чипы из обычных бытовых вещей. По мнению министра, это и является признаком того, что санкции оказались эффективными.

"Россия вынуждена использовать чипы из помп для грудного молока, холодильников и подобных вещей - а именно это они и делают - именно потому, что наши первоначальные ограничения работают", - сказала чиновница.

Раймондо убеждена, что экспортные ограничения США "значительно замедлили Россию". Она заверила, что США постоянно увеличивают санкции и используют "все имеющиеся средства", чтобы решить проблему.

Напомним, на днях стало известно, что Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия усиливают контроль за соблюдением санкций против РФ.

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