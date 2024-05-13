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Экспортные ограничения США и союзников замедляют Россию, - министр торговли США Райдмондо

рф,санкції

Ограничения США на торговлю микрочипами "значительно замедлили Россию" и заставили россиян пользоваться чипами из бытовых вещей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом сказала министр торговли США Джина Раймондо во время слушаний в американском Конгрессе.

"Мы ввели ограничения на экспорт в Россию почти 700 видов товаров двойного назначения и добавили в санкционный перечень почти 100 китайских компаний за помощь России в обходе экспортных ограничений", - отметила она.

Сенаторы добавили, что, несмотря на санкции, россияне все еще могут использовать коммерческие чипы из обычных бытовых вещей. По мнению министра, это и является признаком того, что санкции оказались эффективными.

"Россия вынуждена использовать чипы из помп для грудного молока, холодильников и подобных вещей - а именно это они и делают - именно потому, что наши первоначальные ограничения работают", - сказала чиновница.

Раймондо убеждена, что экспортные ограничения США "значительно замедлили Россию". Она заверила, что США постоянно увеличивают санкции и используют "все имеющиеся средства", чтобы решить проблему.

Напомним, на днях стало известно, что Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия усиливают контроль за соблюдением санкций против РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Автор: 

россия (95413) санкции (11266) США (26506)


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Топ комментарии
+2
Потужно, ***
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13.05.2024 07:28
+1
ну вони своє кіно крутять .....нашими руками ... то тільки єльцин просипався з думкою шо він зробив для України
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13.05.2024 07:35
+1
Та да, "замедлили". "В 2023 году доходы роZZии выросли до рекордных 320 миллиардов долларов и будут расти и дальше. Примерно треть этих денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование боевых действий в 2024 году." "США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведённых из роZZийской нефти, на сумму 1,3 миллиарда долларов, в период с начала декабря 2022 года, когда было введено ограничение цен, до конца 2023 года." " Из 52 деталей "Шахеда -136" были произведены 13 разными американскими компаниями. Ещё 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая." И это лишь ничтожная часть "замедления" роZZии "санкциями изада" стран-"партнёров" Украины.
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13.05.2024 08:56
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Потужно, ***
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13.05.2024 07:28 Ответить
ну вони своє кіно крутять .....нашими руками ... то тільки єльцин просипався з думкою шо він зробив для України
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13.05.2024 07:35 Ответить
А зняття санкцій на експорт енергоносіїв та металів, запроваджене США та Канадою на півроку (до жовтня), взагалі доб'є РФ
Просто "пекельні борошна".
Цікаво, вона сама в це вірить? Чи просто рейтинг набирає, щоб після виборів від корита не відлучили?
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13.05.2024 08:10 Ответить
В бурятії в кожній бурятки є помпа грудного молока !!!
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13.05.2024 08:16 Ответить
Дві. Одна була у амазонок
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13.05.2024 10:54 Ответить
Стоит ли назбирать холодильник, чтобы вытащить одну микросхему, когда в Китае можно хоть тысячами покупать, начиная от поддельных до оригинальных. А через посредников и в любой другой стране можно.
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13.05.2024 08:33 Ответить
нах той кєтай? купа компанії продає свої мікрочіпи в сусідні з московією країни з логістикою через саму московію...
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13.05.2024 09:22 Ответить
Холодильник і не потрібен. Купується лише "чіп для холодильника", і все.
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13.05.2024 10:56 Ответить
ТРАМП ПРИЙНЯВ САНКЦІЇ ЩОДО АЛЮМІНІЯ РАШИСТСЬКОГО..АЛЕ ПО ПРОШЕНІЮ КРЕМЛЯ ЗНЯВ....БО ОДНЕ МІСТО МАЛО Б НА МАЦКОВІЇ ЗАГНУТИСЯ, ВІД ТАКИХ САНКЦІЙ... НА СЬОГОДНІ МОЖНА БУЛО Б ТАК САМО АЛЮМІНІЙ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗИТИ В ЄС І НА ТЕРИТОРІЮ США
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13.05.2024 08:40 Ответить
Та да, "замедлили". "В 2023 году доходы роZZии выросли до рекордных 320 миллиардов долларов и будут расти и дальше. Примерно треть этих денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование боевых действий в 2024 году." "США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведённых из роZZийской нефти, на сумму 1,3 миллиарда долларов, в период с начала декабря 2022 года, когда было введено ограничение цен, до конца 2023 года." " Из 52 деталей "Шахеда -136" были произведены 13 разными американскими компаниями. Ещё 12 компонентов изготовили фирмы из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая." И это лишь ничтожная часть "замедления" роZZии "санкциями изада" стран-"партнёров" Украины.
показать весь комментарий
13.05.2024 08:56 Ответить
 
 