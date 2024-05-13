Після отримання допомоги від партнерів в України є можливість стримати наступ росіян, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Якби окупанти розпочали наступ на кілька місяців раніше, то ситуація для України була б складнішою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.
"Противник може показати, що він легко увійшов у деякі населені пункти, але те, що він не пройшов далі і вклинився максимум на 5 км у прикордонній зоні, говорить про те, що ми його гідно зустріли. Зараз туди підтягуються наші резерви. Сподіваюсь, що далі ворог не піде. В нас є такі можливості. При правильному використанні командирами того ресурсу, який є, ми маємо усі спроможності тримати цю ситуацію", - зазначив парламентар.
Водночас, наголосив Костенко, якби ці наступальні дії окупанти здійснили кілька місяців тому, для України ситуація була б набагато складнішою.
"Якби це відбулось ще кілька місяців назад, коли були затримки з постачанням матеріально-технічної допомоги, було би гірше. Зараз ситуація з допомогою від партнерів інша і коли я дивлюсь на звіти, в мене аж настрій піднімається. Якщо все це правильно використати, ми можемо ефективно стримати ворога і зберегти свій особовий склад", - пояснив нардеп.
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Цікаво, чому раптово знята блокада польського кордону?
І мало ракетних обстрілів, майже не літають ішакєди.
Русня щось інше задумала.
Наприклад, почекати, поки прийде основна маса допомоги, щоб потім одночасно:
- знищити її на складах масованими ударами;
- показати Заходу беззаперечні факти розкрадання і контрабанди систем ППО/радарів/артилерії до країн "вісі зла".
Потім знову входили - і знову виходили.
Потім постріляти по блєтгороду пробували. Весело було тижні зо два, а зараз щось не дуже.
и ни слова о втором Ленд лиз ) никто даже о нем не слышал.