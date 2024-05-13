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Новини Війна
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Після отримання допомоги від партнерів в України є можливість стримати наступ росіян, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Якби окупанти розпочали наступ на кілька місяців раніше, то ситуація для України була б складнішою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.

"Противник може показати, що він легко увійшов у деякі населені пункти, але те, що він не пройшов далі і вклинився максимум на 5 км у прикордонній зоні, говорить про те, що ми його гідно зустріли. Зараз туди підтягуються наші резерви. Сподіваюсь, що далі ворог не піде. В нас є такі можливості. При правильному використанні командирами того ресурсу, який є, ми маємо усі спроможності тримати цю ситуацію", - зазначив парламентар.

Водночас, наголосив Костенко, якби ці наступальні дії окупанти здійснили кілька місяців тому, для України ситуація була б набагато складнішою.

"Якби це відбулось ще кілька місяців назад, коли були затримки з постачанням матеріально-технічної допомоги, було би гірше. Зараз ситуація з допомогою від партнерів інша і коли я дивлюсь на звіти, в мене аж настрій піднімається. Якщо все це правильно використати, ми можемо ефективно стримати ворога і зберегти свій особовий склад", - пояснив нардеп.

Також читайте: Зараз потрібно збити наступальний потенціал РФ та перехопити ініціативу. Коли буде наступний контрнаступ ЗСУ, сказати складно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (206)


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Тобто русня нємножко просчіталась?
Цікаво, чому раптово знята блокада польського кордону?
І мало ракетних обстрілів, майже не літають ішакєди.
Русня щось інше задумала.
Наприклад, почекати, поки прийде основна маса допомоги, щоб потім одночасно:
- знищити її на складах масованими ударами;
- показати Заходу беззаперечні факти розкрадання і контрабанди систем ППО/радарів/артилерії до країн "вісі зла".
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13.05.2024 11:09 Відповісти
Емм, ну на минулому тижні ракетний обстріл досить сильним був... Сильнішим, аніж усередньому. А шахеди літають фактично щодня, але в основному в південних областях.
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13.05.2024 11:15 Відповісти
Не так масово літають, як раніше, коли мало не щоночі були прольоти над Одесою. При тому, що роблять їх все більше і більше.
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13.05.2024 11:20 Відповісти
Як би РДК і ЛСР не гралися у "рейди" , а використовувались більш ефективно - ніякого вторгнення кацапів на харківщину взагалі б не було - їм би було просто не до того - бойові дії відбувалися б на території рфії ...
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13.05.2024 11:20 Відповісти
Яка чисельність цих РДК+ЛСР? Скільки техніки на озброєнні?
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13.05.2024 11:30 Відповісти
А яка різниця ?!
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13.05.2024 11:37 Відповісти
Хто заважає нашим бити кацапів їх же способом - невідомі "зелені чоловічки" під прапором РДК входять в кацапію ...
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13.05.2024 11:39 Відповісти
Входили - і виходили.
Потім знову входили - і знову виходили.
Потім постріляти по блєтгороду пробували. Весело було тижні зо два, а зараз щось не дуже.
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13.05.2024 11:47 Відповісти
Чому лише в 10 ...? Пиши в 100 разів - не соромся
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13.05.2024 11:40 Відповісти
Воїн,якому можна вірити.
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13.05.2024 11:48 Відповісти
Можливо і в 100, гумористи з однієї сторони мобілізовують кривих, сліпих , дідів та дітей, а з другої за 10 тис.доларів, поробили схеми і вивозять здорових биків-ухилянтів , то як це розуміти?
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13.05.2024 12:19 Відповісти
что поставляется на 60 млрд? говорили же вам, woke администрация Белого дома разведет в 10й раз. "нет, дайте 60млрд". хоть кто-то с подобием головы на плечах может перечислить что и на какую сумму поставлено, когда это так критически важно?

и ни слова о втором Ленд лиз ) никто даже о нем не слышал.
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13.05.2024 12:22 Відповісти
 
 