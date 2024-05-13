Після отримання допомоги від партнерів в України є можливість стримати наступ росіян, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Якби окупанти розпочали наступ на кілька місяців раніше, то ситуація для України була б складнішою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.

"Противник може показати, що він легко увійшов у деякі населені пункти, але те, що він не пройшов далі і вклинився максимум на 5 км у прикордонній зоні, говорить про те, що ми його гідно зустріли. Зараз туди підтягуються наші резерви. Сподіваюсь, що далі ворог не піде. В нас є такі можливості. При правильному використанні командирами того ресурсу, який є, ми маємо усі спроможності тримати цю ситуацію", - зазначив парламентар.

Водночас, наголосив Костенко, якби ці наступальні дії окупанти здійснили кілька місяців тому, для України ситуація була б набагато складнішою.

"Якби це відбулось ще кілька місяців назад, коли були затримки з постачанням матеріально-технічної допомоги, було би гірше. Зараз ситуація з допомогою від партнерів інша і коли я дивлюсь на звіти, в мене аж настрій піднімається. Якщо все це правильно використати, ми можемо ефективно стримати ворога і зберегти свій особовий склад", - пояснив нардеп.

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