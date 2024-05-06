Зараз потрібно збити наступальний потенціал РФ та перехопити ініціативу. Коли буде наступний контрнаступ ЗСУ, сказати складно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Для повноцінних наступальних дій Україні потрібен особовий склад, зброя та техніка.
Про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз, будучи в активній обороні, наше першочергове завдання - збити наступальний потенціал ворога, знищувати його обороноздатність (це комплексно робиться і на полі бою, і в тилу). При цьому слід перехопити ініціативу на деяких напрямках для того, щоб ворог не міг нам навʼязувати свої дії", - пояснив нардеп.
За словами Костенка, Україні потрібно мати особовий склад, зброю та техніку, щоб здійснювати повноцінні наступальні дії.
"Зараз в обороні ми можемо проводити і якісь тактичні наступальні дії. Однак для більших операцій потрібно мобілізувати особовий склад, певну кількість зброї, тобто мати більші ресурси. Крім того, ми маємо розуміти, що Росія теж готуватиметься. Тому сказати, коли будуть наші контрнаступи - у 2024 чи 2025 - поки складно", - підсумував парламентар.
Контрнаступ ЗСУ
За даними західних ЗМІ, Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ. Для цього необхідно ліквідувати кожні пів року 50 тисяч російських солдатів.
Водночас у Білому домі вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.
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1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .
Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .
2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.
3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .
Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
А кому тоді вигідно економічно ?
Це як построити розгалужену мережу залізниць, найняти висококваліфікованих машиністів, закупити дорогі, ******* тепловози та… розраховувати, що все запрацює.
І чому нам не дають зброї...
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
Вождізм в проведені реформ в цивілізованій країні (та навіть малоцивілізованій, але яка хоче потрапити до Євросоюзу) недоречний. Тому одного президента в провалі чи в недосконалості реформ звинувачувати недоречно, якщо не є проявом типового зебілізму.
P.S.
Щодо Порошенка повеселили. Нагадайте мені його звернення до українців, де він каже, що "злий Яценюк/Гройсман не дають йому проводити реформи"?
"P.S.
Щодо Порошенка" - тут просто пораджу уважно вникати в меседжі колеги-юзера.
Сорян, по Пороху помилився. Прийняв незрозуміле "з-за" за прийменник ІЗ-ЗА.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
- і хто , за це , поніс відповідальність ?!
Більше того - це і треба було зробити . А в нас , замість цього , якісь казочки для електорату ...
І навіть успішна мобілізація 0,5 млн. нічого не змінить. На опорнику сидітимуть не 3 особи (як зараз), а 6 осіб. і так само ловити на голови 150 мм., БПЛА і т.п. І шо?
без цього наступ на підготовлену оборону з мінними полями ще до початку не має майбутнього... любі військові підручники про це пишуть... перед кожною наступальною операцією треба подавити ворожу артилерію, провести артпідготовку та здобути перевагу в повітрі....