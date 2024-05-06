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Новини Війна
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Зараз потрібно збити наступальний потенціал РФ та перехопити ініціативу. Коли буде наступний контрнаступ ЗСУ, сказати складно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Для повноцінних наступальних дій Україні потрібен особовий склад, зброя та техніка.

Про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, будучи в активній обороні, наше першочергове завдання - збити наступальний потенціал ворога, знищувати його обороноздатність (це комплексно робиться і на полі бою, і в тилу). При цьому слід перехопити ініціативу на деяких напрямках для того, щоб ворог не міг нам навʼязувати свої дії", - пояснив нардеп.

За словами Костенка, Україні потрібно мати особовий склад, зброю та техніку, щоб здійснювати повноцінні наступальні дії.

"Зараз в обороні ми можемо проводити і якісь тактичні наступальні дії. Однак для більших операцій потрібно мобілізувати особовий склад, певну кількість зброї, тобто мати більші ресурси. Крім того, ми маємо розуміти, що Росія теж готуватиметься. Тому сказати, коли будуть наші контрнаступи - у 2024 чи 2025 - поки складно", - підсумував парламентар.

Контрнаступ ЗСУ

За даними західних ЗМІ, Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ. Для цього необхідно ліквідувати кожні пів року 50 тисяч російських солдатів.

Водночас у  Білому домі вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для стратегічного наступу в окупантів сил немає, проте вони можуть проводити тактичні операції, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+12
"Ініціатива" Генштабу ЗСУ закінчилася на початку жовтня 2022 р. З того часу "ініціатива" у орків. Навіть наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами. І вони до нього були повністю готові.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
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06.05.2024 12:49
+11
Є три варіанти можливого успішного контрнаступу :

1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .

Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .

2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.

3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .

Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
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06.05.2024 12:40
+5
Меньше теревенили про "контрнаступ" - було б краще! Війна по "тевелізору", феськи кіздливі!
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06.05.2024 12:30
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Меньше теревенили про "контрнаступ" - було б краще! Війна по "тевелізору", феськи кіздливі!
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06.05.2024 12:30 Відповісти
наступний контрнаступ України можливий лише тоді, коли Лисий разом зі всім Кварталом крикнуть "За мною ! "
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06.05.2024 13:26 Відповісти
Зелень не піддається навчанню. Непробиваємий ідіотизм.
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06.05.2024 12:36 Відповісти
Є три варіанти можливого успішного контрнаступу :

1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .

Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .

2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.

3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .

Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
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06.05.2024 12:40 Відповісти
І чим це все закінчиться?
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06.05.2024 12:48 Відповісти
Я думаю перемирям по лінії розмежування - тому ,що США не вигідне продовження війни .
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06.05.2024 13:21 Відповісти
США не вигідно економічно чи як ?

А кому тоді вигідно економічно ?
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06.05.2024 13:29 Відповісти
У вас у 1 п. помилка.
Це як построити розгалужену мережу залізниць, найняти висококваліфікованих машиністів, закупити дорогі, ******* тепловози та… розраховувати, що все запрацює.
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06.05.2024 12:53 Відповісти
Ви праві - ще потрібно додати - якісне управілння
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06.05.2024 12:59 Відповісти
На цьому можна закінчувати всі фантазії на тему нашого можливого наступу. Союзники були дуже вражені результатами наступу 2023 р. Що відтоді змінилося у системі управління ЗСУ?
І чому нам не дають зброї...
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06.05.2024 13:05 Відповісти
Згоден з вами повністю - але для якісної зміни ЗСУ - потрібна , якісна зміна керівних недоеліт . А зміна недоліт - можлива лише при зміні свідомості більшості населення . А з цим теж не дуже ... Тому замкнуте коло ...
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06.05.2024 13:20 Відповісти
коло трохи перестало бути замкнутим в лютому 2014 року і до того коло розривалось восени 2004 року
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06.05.2024 13:30 Відповісти
Справа не лише у "свідомому населенні". Історія вчить, що справжні реформи НІКОЛИ не бувають знизу - лише згори. Лише ЛІДЕР здатний реформувати державу. Чи є у вас на прикметі українські Лі Куа Ю, Черчіль, Аденауер, та той самий Саакашвілі?
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
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06.05.2024 13:43 Відповісти
історія ще вчить, що реформи робляться спільно і виконавчою, і законодавчою владами. І, якщо у виконавчій владі є особа (чи навіть група осіб), яка (які) здатні робити реформи - то без належної підтримки парламенту такі їхні реформаторські дії або приречені на невдачу (приклад по Україні: прем'єрство і президенство Ющенка); або виявляться недоробленими (президенство Порошенка з-за прем'єрства Яценюка та Гройсмана).
Вождізм в проведені реформ в цивілізованій країні (та навіть малоцивілізованій, але яка хоче потрапити до Євросоюзу) недоречний. Тому одного президента в провалі чи в недосконалості реформ звинувачувати недоречно, якщо не є проявом типового зебілізму.
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06.05.2024 16:11 Відповісти
Не плутайте божий дар із яєчнею. "спільно і виконавчою, і законодавчою владами" - це у розвинених демократіях із віковими історіями розвитку цієї самої демократії. А ми говоримо про молоду державу, яка вирвавшись із лап "комунізму-соціалізму" згорнула не туди. І де владу спочатку захопили колишні комуністи/комсомольці, а потім криміналітет і бариги. Така держава витягується з болота лише твердою рукою державника-реформатора. Інших прикладів історія не знає.

P.S.
Щодо Порошенка повеселили. Нагадайте мені його звернення до українців, де він каже, що "злий Яценюк/Гройсман не дають йому проводити реформи"?
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06.05.2024 16:35 Відповісти
Я завжди в таких випадках навожу приклад Польщі, де проводились "бальцеровичні" реформи (і досі ведуться, зокрема, в судовій владі). Де віковими традиціями і не пахло.

"P.S.
Щодо Порошенка" - тут просто пораджу уважно вникати в меседжі колеги-юзера.
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06.05.2024 16:46 Відповісти
Польща - чудовий приклад. Це ж там у 1917 р. гопота під керівництвом ******** теоретиків коммунизму захопила владу? А потім у 1937-1953 згноила всю інтелігенцію з мізками у таборах? Майже як у СРСР, правда? Можна ще поговорити про незалежність та самостійність Польщі та України до 1991 р. (порівняно), але я думаю не варто...

Сорян, по Пороху помилився. Прийняв незрозуміле "з-за" за прийменник ІЗ-ЗА.
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06.05.2024 17:06 Відповісти
а до 1917-го і Україна, і Польща були в статусі колоній в складі однієї імперії. Потім до 1939 Польща була під диктатором, нехай і значно меншого пошибу, ніж по сусідству в неї; але Пілсудський тим не менше робив з Польщі країну диктатури. А після 45-го там також нищили цвіт нації, .... варто попитати самих поляків...
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06.05.2024 18:46 Відповісти
"Ініціатива" Генштабу ЗСУ закінчилася на початку жовтня 2022 р. З того часу "ініціатива" у орків. Навіть наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами. І вони до нього були повністю готові.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
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06.05.2024 12:49 Відповісти
наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами.
- і хто , за це , поніс відповідальність ?!
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06.05.2024 13:32 Відповісти
Так на Заході відразу сказали, що це питання до того, хто планував, тобто до Залужного. Ви собі уявляєте "притягнути до відповідальності Залужного за провальний наступ"?
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06.05.2024 13:37 Відповісти
Уявляю цілком !
Більше того - це і треба було зробити . А в нас , замість цього , якісь казочки для електорату ...
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06.05.2024 13:41 Відповісти
Виправлення помилок починається з їхнього озвучування та визнання. Цього ніколи не було в українському політикумі, ні тим більше у ЗСУ. Не бачу жодних передумов, чому це раптом почнуть робити. А це означає, що помилки повторюватимуться, а в умовах війни подібні помилки призводять до катастроф. Що ми зараз і спостерігаємо на фронті.
І навіть успішна мобілізація 0,5 млн. нічого не змінить. На опорнику сидітимуть не 3 особи (як зараз), а 6 осіб. і так само ловити на голови 150 мм., БПЛА і т.п. І шо?
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06.05.2024 13:52 Відповісти
А за повну відсутність ЗСУ 23.2.2022 в південній частині Сумській обл. Вночі на 24-е батальйон 93-ї в Охтирку і дві роти строковиків в Лебедин а Суми захищали цивільні. Це хто додумався що орки підуть тільки на сході, скільки ці генерали закінчили академій? Дві, чи може три? Аз ними тепер носяться.
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06.05.2024 15:15 Відповісти
Ну, тоді ж був головком Залужний, це святе. А також при здачі Соледару , Бахмуту. Тоді Зеленський був винний. Зате зараз у всьому - Сирський.
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06.05.2024 19:02 Відповісти
Знову кабінетний ВОЇН Костенко
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06.05.2024 13:03 Відповісти
ганьба тобі накидати на нього,нічого не знаючи...
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06.05.2024 13:13 Відповісти
Оце ж таких гнид тримають у підляка - вже йде пропагандонія проти дійсних патріотів, котри у двох - Марченко та Костенко, звісно разом з війсковими ЗСУ, зупинили колони рашистів, котрих запустив зеленский по свіжому асфільті в Україну.
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06.05.2024 13:19 Відповісти
"певну кількість зброї" не певну кількість зброї... а на певному напрямку має бути перевага в артилерії та авіації а тепер і в дронах....

без цього наступ на підготовлену оборону з мінними полями ще до початку не має майбутнього... любі військові підручники про це пишуть... перед кожною наступальною операцією треба подавити ворожу артилерію, провести артпідготовку та здобути перевагу в повітрі....
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06.05.2024 13:47 Відповісти
Знову контрнаступ ? Знову пів року киздіти будуть
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06.05.2024 13:51 Відповісти
А може замість авантюрних наступів спробувати покращити дії в обороні і стабілізувати фронт.
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06.05.2024 15:04 Відповісти
 
 