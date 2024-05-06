Зараз потрібно збити наступальний потенціал РФ та перехопити ініціативу. Коли буде наступний контрнаступ ЗСУ, сказати складно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Для повноцінних наступальних дій Україні потрібен особовий склад, зброя та техніка.

Про це заявив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, будучи в активній обороні, наше першочергове завдання - збити наступальний потенціал ворога, знищувати його обороноздатність (це комплексно робиться і на полі бою, і в тилу). При цьому слід перехопити ініціативу на деяких напрямках для того, щоб ворог не міг нам навʼязувати свої дії", - пояснив нардеп.

За словами Костенка, Україні потрібно мати особовий склад, зброю та техніку, щоб здійснювати повноцінні наступальні дії.

"Зараз в обороні ми можемо проводити і якісь тактичні наступальні дії. Однак для більших операцій потрібно мобілізувати особовий склад, певну кількість зброї, тобто мати більші ресурси. Крім того, ми маємо розуміти, що Росія теж готуватиметься. Тому сказати, коли будуть наші контрнаступи - у 2024 чи 2025 - поки складно", - підсумував парламентар.

Контрнаступ ЗСУ

За даними західних ЗМІ, Україні, ймовірно, знадобиться декілька років, щоб перейти у серйозний контрнаступ. Для цього необхідно ліквідувати кожні пів року 50 тисяч російських солдатів.

Водночас у Білому домі вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для стратегічного наступу в окупантів сил немає, проте вони можуть проводити тактичні операції, - нардеп "Голосу", воїн Костенко